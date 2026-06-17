Gioia Boga: "Lotterò per riportare la Juve in alto"

Sembrava una mera operazione last minute, nata perlopiù dall’urgenza di colmare in via temporanea la casella del vice Yildiz. E, invece, paradossalmente si è rivelato l’unico innesto sensato della breve epopea di Damien Comolli. A Torino Jeremie Boga ha ritrovato il campo, la fiducia e soprattutto il sorriso, dopo i mesi complicati trascorsi in Ligue 1 tra le fila del Nizza. Nei giorni scorsi è arrivata l’ufficialità del riscatto da parte della Juventus, che ha versato nelle casse dei francesi 4.8 milioni e definito con l’ivoriano il contratto che lo legherà al club fino al 2029.
Le parole di Boga
«Sono orgoglioso di continuare il mio percorso con questo grande club dalla storia straordinaria - ha commentato Boga sulla sua pagina Instagram con un post celebrativo dei suoi sei mesi in bianconero -. Grazie per tutto l’amore e il sostegno che mi avete dimostrato fin dal primo giorno. Insieme continueremo a lottare per portare questo club sempre più in alto. Fino alla fine».
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