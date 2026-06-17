Gioia Boga: "Lotterò per riportare la Juve in alto"

Sembrava una mera operazione last minute, nata perlopiù dall’urgenza di colmare in via temporanea la casella del vice Yildiz. E, invece, paradossalmente si è rivelato l’unico innesto sensato della breve epopea di Damien Comolli. A Torino Jeremie Boga ha ritrovato il campo, la fiducia e soprattutto il sorriso, dopo i mesi complicati trascorsi in Ligue 1 tra le fila del Nizza. Nei giorni scorsi è arrivata l’ufficialità del riscatto da parte della Juventus, che ha versato nelle casse dei francesi 4.8 milioni e definito con l’ivoriano il contratto che lo legherà al club fino al 2029.