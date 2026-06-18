Carnevali, chi sono i primi talenti Juve visti da vicino: la strada è tracciata

La visita

L’ad bianconero ha fatto visita al training center di Vinovo, lì dove ha casa il settore giovanile, la Next Gen e la Juventus Women. Lo ha fatto mentre in campo scendevano Juventus e Roma Under 17, impegnate nel ritorno dei quarti di finale dei playoff scudetto. Accolto e accompagnato dai padroni di casa, Gianluca Pessotto e Massimiliano Scaglia, Carnevali ha visitato le strutture, incontrato i responsabili delle diverse aree, ha toccato per mano ciò che fino a quel momento non conosceva così profondamente. Dove sono i campi, la palestra, ma anche come si lavora e con quali risultati.