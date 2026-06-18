Carnevali, chi sono i primi talenti Juve visti da vicino: la strada è tracciata

Conoscenza e azione. Sono queste le parole d’ordine che dettano l’agenda di Giovanni Carnevali, nuovo amministratore delegato e direttore generale della Juventus. Conoscere il club in ogni suo dettaglio, in ogni persona che lo compone, in tutte le dinamiche che formano gli ingranaggi che portano avanti la macchina. E poi agire, prendere decisioni sulla struttura dirigenziale, scegliere chi fa cosa e chi, invece, può anche lasciare. È con questo approccio che l’ex Sassuolo si è presentato alla Continassa.
Carnevali, confini ampliati
Prudente ma con l’intenzione – e il mandato -, di ridisegnare il quotidiano del club e, di conseguenza, la sua visione. Colloqui individuali con chi sta a capo delle varie aree del club che sia quella legata alle performance oppure che si occupi della gestione finanziaria. E, da ieri, Carnevali ha ampliato i confini del suo lavoro. Circa 20 chilometri di strada dividono la Continassa da Vinovo, si cambia comune ma si resta sempre nell’epicentro del mondo Juve ed è stato questo il suo itinerario.
La visita
L’ad bianconero ha fatto visita al training center di Vinovo, lì dove ha casa il settore giovanile, la Next Gen e la Juventus Women. Lo ha fatto mentre in campo scendevano Juventus e Roma Under 17, impegnate nel ritorno dei quarti di finale dei playoff scudetto. Accolto e accompagnato dai padroni di casa, Gianluca Pessotto e Massimiliano Scaglia, Carnevali ha visitato le strutture, incontrato i responsabili delle diverse aree, ha toccato per mano ciò che fino a quel momento non conosceva così profondamente. Dove sono i campi, la palestra, ma anche come si lavora e con quali risultati.
Ha trovato una macchina ben oliata. In campo i bianconeri conquistavano l’accesso alla Final Four e mettevano in mostra alcuni potenziali talenti come Corigliano, Paonessa e Marchisio. Mentre a bordocampo passeggiava e osservava i suoi ex compagni un altro gioiellino del vivaio, Destiny Elimoghale. Negli uffici, si ratificavano gli ultimi acquisti di giovani di buonissima prospettiva come Louis Reynaud e Antoine Beydts, due classe 2008 che inizieranno dall’Under 20.
Juve, quale direzione
Insomma, non sono stati con le mani in mano e hanno presentato a Carnevali un biglietto da visita invidiabile. Inoltre, c’è stato modo per fare un rapido passaggio anche nell’edificio dedicato alla Juventus Women. Anche in questo caso, nessun discorso approfondito ma un momento per conoscersi. Oltre la visita delle strutture, Carnevali ha avuto anche modo di osservare il primo tempo di Juve-Roma, nella tribuna solitamente dedicata alle televisioni, al fianco di Pessotto. Oltre alla concretezza della presenza, dalla giornata di ieri si può anche estrapolare un messaggio, una direzione.
La nuova Juventus che sta nascendo metterà al centro il lavoro di visione, selezione e acquisto dei giovani talenti: lo scouting. E poi, di conseguenza, la valorizzazione che accorcia le distanze tra Vinovo e la Continassa. Si riparte anche da qui. E dai dialoghi con l’ala “Comolliana”, proseguiti anche nelle ultime ore per trovare una quadra sul futuro.
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Conoscenza e azione. Sono queste le parole d’ordine che dettano l’agenda di Giovanni Carnevali, nuovo amministratore delegato e direttore generale della Juventus. Conoscere il club in ogni suo dettaglio, in ogni persona che lo compone, in tutte le dinamiche che formano gli ingranaggi che portano avanti la macchina. E poi agire, prendere decisioni sulla struttura dirigenziale, scegliere chi fa cosa e chi, invece, può anche lasciare. È con questo approccio che l’ex Sassuolo si è presentato alla Continassa.
Carnevali, confini ampliati
Prudente ma con l’intenzione – e il mandato -, di ridisegnare il quotidiano del club e, di conseguenza, la sua visione. Colloqui individuali con chi sta a capo delle varie aree del club che sia quella legata alle performance oppure che si occupi della gestione finanziaria. E, da ieri, Carnevali ha ampliato i confini del suo lavoro. Circa 20 chilometri di strada dividono la Continassa da Vinovo, si cambia comune ma si resta sempre nell’epicentro del mondo Juve ed è stato questo il suo itinerario.