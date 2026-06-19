Faticanti è della Juve, ufficiale il riscatto. Ma su di lui c’è l’Avellino

La Juventus punta sul futuro e blinda un altro profilo interessante cresciuto in Next Gen . I l club bianconero ha infatti esercitato l'opzione per riscattare a titolo definitivo Faticanti , centrocampista classe 2004 arrivato dal Lecce nell'estate del 2024, prolungandone il contratto fino al 2029. Una scelta che conferma la fiducia della società nelle qualità del regista romano, reduce da due stagioni di crescita costante culminate con la prima convocazione e l'esordio in Nazionale maggiore contro la Grecia nelle amichevoli di giugno sotto la guida di Baldini. Ora per Faticanti si apre una nuova fase: tra il sogno della Prima Squadra e l'ipotesi di un prestito in Serie B, con l'Avellino in prima fila.

Il comunicato della Juve

Questa la nota ufficiale dei bianconeri: "La Juventus ha esercitato l’opzione per rendere definitivo il passaggio di Giacomo Faticanti dal Lecce alla squadra bianconera: contratto per il centrocampista classe 2004 fino al 30 giugno 2029. Arrivato a Torino nell’estate 2024, in queste due stagioni con la Next Gen Faticanti ha raccolto complessivamente 66 presenze in bianconero, segnando tre reti e servendo cinque assist, ritagliandosi un ruolo sempre più importante all’interno della squadra. L’ultima soddisfazione in ordine di tempo è arrivata meno di due settimane fa con la convocazione prima e l’esordio poi con la Nazionale Italiana nel match amichevole contro la Grecia. Congratulazioni Giacomo, ci vediamo in campo!".

Il futuro di Faticanti

Il secondo sogno di Faticanti, ora, è quello di seguire le orme dei predecessori: la Prima Squadra bianconera è inevitabilmente un’aspirazione, che può diventare realtà quando inizierà il ritiro della Juve. Sempre che prima non si concretizzino le mire della B: per lui c’è in pressing l’Avellino. La stessa squadra che quest’anno ha valorizzato al massimo Daffara. E un prestito potrebbe essere l'ideale anche per il mediano per mettersi alla prova in un campionato di livello sicuramente più alto rispetto alla Serie C.

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