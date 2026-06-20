Chiellini, addio da brividi a Protti: "Eri idolo e capitano, poi fratello maggiore. Ti devo tanto"

La morte di Igor Protti ha scosso il mondo del calcio. L'ex attaccante, scomparso a 58 anni a causa di una malattia. ha lasciato un ricordo indelebile tra compagni, allenatori e addetti ai lavori. Tra i tanti che gli hanno voluto rendere omaggio c'è anche Giorgio Chiellini . Il Director of Football Strategy della Juventus ha voluto pubblicare un toccante messaggio su Instagram. " Eri il mio idolo e capitano. Per tanti anni sei stati davvero come un fratello maggiore ", ha scritto l'ex difensore, ricordando l'accoglienza e gli insegnamenti che ha ricevuto proprio da Igor Protti quando, non ancora maggiorenne, si affacciava al mondo del calcio nel Livorno .

Il saluto di Chiellini a Protti

"Ciao Igor, non è facile trovare le parole, perché quello che sei stato per me va oltre quello che si riesce a scrivere.

Ti ho conosciuto che ero un bambino, tu eri il mio idolo e capitano. Per tanti anni sei stato in quel gruppo davvero come un fratello maggiore. Uno di quelli che ti fanno crescere senza accorgertene, che ti danno tanto non con discorsi lunghi, ma con l’esempio quotidiano. E non hai mai smesso di starmi vicino, più nelle difficoltà che nelle gioie, perché sentivi anche da lontano quando avevo bisogno di te", inizia così il messaggio di Giorgio Chiellini.



Proprio come un vero fratello maggiore, Igor Protti è stato una figura importante per l'ex difensore bianconero: "Ti devo tanto. In tante scelte, in tanti atteggiamenti, c’è dentro qualcosa che mi hai lasciato tu. Fa male salutarti, perché certe persone vorresti averle sempre accanto". E poi il toccante saluto: "Ma allo stesso tempo so che quello che mi hai dato resta, ed è qualcosa che mi porto dentro ogni giorno. Grazie davvero di tutto, Igor. Per quello che sei stato e per quello che continuerai a essere per me".

Gli anni a Livorno

Igor Protti è stato un punto di riferimento per Giorgio Chiellini. Il Director of Football Strategy bianconero non lo ha mai nascosto. Anche recentemente, l'ex difensore azzurro ha raccontato di essere diventato uomo e calciatore anche grazie agli insegnamenti ricevuti appena entrato nello spogliatoio del Livorno. Valori che poi ha trasmesso a sua volta.

I due hanno giocato sessanta partite assieme con la maglia del Livorno. Nella stagione 2002/03, Igor Protti si è anche laureato capocannoniere nel campionato di Serie B. L'anno seguente, la società toscana ha poi conquistato la promozione in Serie A.