“Platini dirigente della Juve un sogno. Fifa, che errore perderlo…”

C’è uno sportivo che, secondo lei, può percorrere la strada di Vialli sotto il profilo del carisma e dell’umanità? Raccoglierne in qualche modo l’eredità? «Nessuno è stato amato come lui in modo trasversale. Voglio dire: Del Piero è una persona meravigliosa , è molto amato, ma non da tutti. Lo stesso si può dire di Totti. Insomma, credo che uno amato in modo così unanime come Luca non ci sia. Anche i genoani, in fondo, lo rispettavano e gli volevano bene!».

Tra i personaggi che hanno sempre partecipato alla gara ce n’è uno che le rimane nel cuore? «Platini. Anche quand’era presidente dell’Uefa non ha mai fatto mancare la sua presenza e il suo tempo. Perché, vede, il tempo è una ricchezza che abbiamo tutti, ma la differenza si fa nel modo in cui lo usiamo».

Ieri era il suo compleanno, le ha fatto gli auguri o glieli farà oggi in campo? «Abbiamo cenato insieme. Spesso la gara è coincisa con il suo compleanno e lui è stato felice di festeggiare con noi. Soprattutto a Torino, una città che gli è rimasta fortemente nel cuore».