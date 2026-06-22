“Platini dirigente della Juve un sogno. Fifa, che errore perderlo…”

Buongiorno Mauro, è la ventunesima edizione della “Golf Cup” intitolata alla fondazione che ha creato con Luca Vialli. È un bel numero…«È un numero emozionante, anche perché nulla è cambiato da 21 anni a oggi, siamo quasi sempre lo stesso gruppo di amici, una comunità meravigliosa che rappresenta il cuore della Fondazione. Essere arrivati fin qui è una grande soddisfazione. Anche perché è il miglior evento di golf per dilettanti che c’è in Italia. Non è così comune che professionisti del circuito europeo si prestino a giocare con i dilettanti, ma questa è la magia della Vialli e Mauro. Sono sicuro che Luca da lassù è contento che stiamo andando avanti e di come lo stiamo facendo». In ventuno anni avete realizzato tanti obiettivi importanti con le vostre iniziative e le donazioni, ce n’è uno a cui è particolarmente legato? «Quello della prima edizione non lo dimentico mai. Abbiamo donato un macchinario per la mammografia digitale all’Istituto di Candiolo. Beh, che a due calciatori venisse in mente di donare un macchinario all’avanguardia era, di per sé, una stranezza, ma ha dato subito l’idea che eravamo concreti e determinati. E poi Candiolo vuol dire Fondazione Allegra Agnelli che per noi ha un significato particolare».
Mauro e la Fondazione nel ricordo di Vialli
Il suo impegno e, in generale, quello di chiunque lavori alla Fondazione infonde sempre la sensazione che Vialli sia ancora con noi. Lei sente di far vivere il suo amico con il lavoro alla Fondazione? «Alcune cose ce le siamo dette anni fa e sono rimaste fra di noi. Per Luca, la Fondazione era la cosa più importante dopo la famiglia. La considerava più importante delle sue vittorie sportive. Donare a qualcuno una speranza è la cosa più importante e bella che si possa fare. Quando decidemmo di dedicarci soprattutto alla Sla, molti ci chiedevano se avevamo un malato in famiglia e la risposta era sempre: no, lo facciamo perché finanziare la ricerca è una cosa intelligente, saggia e doverosa. La Sla non ha ancora una cura e non mi fermerò per nulla al mondo».
Suo malgrado è diventato un po’ esperto di questa malattia. Ventuno anni dopo la nascita della fondazione che progressi ha potuto notare? «Continuo ad arrabbiarmi perché non è stato ancora trovato un farmaco. Ma non mi arrabbio certo con i ricercatori perché so quanto hanno fatto in questi anni, i progressi che hanno alimentato. I ricercatori italiani sono tra i migliori del mondo e sono in stretto contatto con i colleghi statunitensi che hanno molti più finanziamenti. La chiave, in questo momento, è trovare il perché i motoneuroni smettono di funzionare. E ho una certezza: sarà un giovane ad avere quell’intuizione, un giovane ricercatore. Ma bisogna aiutarlo, finanziando la ricerca».
"Uno amato come Vialli non c'è. Platini..."
C’è uno sportivo che, secondo lei, può percorrere la strada di Vialli sotto il profilo del carisma e dell’umanità? Raccoglierne in qualche modo l’eredità? «Nessuno è stato amato come lui in modo trasversale. Voglio dire: Del Piero è una persona meravigliosa, è molto amato, ma non da tutti. Lo stesso si può dire di Totti. Insomma, credo che uno amato in modo così unanime come Luca non ci sia. Anche i genoani, in fondo, lo rispettavano e gli volevano bene!».
Tra i personaggi che hanno sempre partecipato alla gara ce n’è uno che le rimane nel cuore? «Platini. Anche quand’era presidente dell’Uefa non ha mai fatto mancare la sua presenza e il suo tempo. Perché, vede, il tempo è una ricchezza che abbiamo tutti, ma la differenza si fa nel modo in cui lo usiamo».
Ieri era il suo compleanno, le ha fatto gli auguri o glieli farà oggi in campo? «Abbiamo cenato insieme. Spesso la gara è coincisa con il suo compleanno e lui è stato felice di festeggiare con noi. Soprattutto a Torino, una città che gli è rimasta fortemente nel cuore».
Mauro su Platini: "Dispiace non averlo visto alla Juve..."
Cosa pensa della vicenda che lo ha travolto e per la quale sta iniziando una nuova battaglia legale, querelando Infantino? «Deve far valere le sue ragioni. È davvero assurdo che abbia dovuto rinunciare a diventare presidente della Fifa per delle accuse dalle quali è stato poi assolto dai tribunali ordinari. Vedremo come finisce questa querela, finora Michel ha avuto sempre ragione».
Com’è di umore? Rassegnato o combattivo? «Io l’ho sentito molto quando i problemi vennero fuori. È stato un momento difficile, nel quale però ha ritrovato l’autenticità di alcune amicizie vere. Questo lo ha sempre rincuorato. Poi, certo, rimangono la rabbia e la sensazione di profonda ingiustizia. Ma lui è sempre stato a testa alta. E secondo me il calcio mondiale ha perso un’occasione enorme. Platini, da presidente della Fifa, avrebbe migliorato molto quel mondo, promuovendo le riforme giuste».
Crede che tornerà come dirigente? Di un club o di un’istituzione come Fifa e Uefa… «Non tornerà. Ha deciso di godersi la vecchiaia, giustamente. E secondo me fa bene. Mi dispiace non averlo mai visto dirigente della Juventus, secondo me la sua esperienza messa al servizio del club sarebbe stata preziosissima».
Mauro e lo stile Juve: "Dare il massimo in ogni situazione"
Mi viene naturale, a questo punto, chiederle cosa pensa di Giovanni Carnevali. «Il meglio che Elkann potesse scegliere. Dopo Marotta è uno dei più bravi. Meno male, vista l’attitudine di Elkann a prendere uomini di curriculum, ha preso un manager importante. Credo che le critiche a John siano, in parte, ingiuste. Non è lui che ha governato male la Juventus in questi anni, ma le persone che non hanno ben capito cosa fosse lo stile Juve».
E cos’è? «Eeeehh… Una volta si diceva che erano capelli corti, giacca e cravatta. Posso dire? Fesseria totale! Lo stile Juve è sempre stato quello di creare un ambiente nel quale sei messo nelle condizioni di dare il massimo. Non con le parole, ma con i fatti. Niente fronzoli, solo il massimo di te stesso in ogni situazione. Questo è lo stile Juve. Ecco, secondo me negli ultimi tempi questo humus è venuto a mancare».
Più fra i dirigenti o nella squadra? «Allora, se non batti Verona e Fiorentina, delle quali eri più forte e alle quali avresti dovuto segnare tre gol, la colpa non è degli algoritmi, è perché chi comanda non ha capito quel concetto che ho spiegato prima: mettere tutti nelle condizioni di sentirsi in dovere di dare sempre e comunque il massimo. Se non sai creare quel clima, allora non sei da Juve».
Carnevali alla Juve e Mancini ct: le opinioni di Mauro
Anche nella scelta dei giocatori? «Certo, ci sono giocatori da Juve e quelli che non lo sono. Io non dico che David sia scarso, ma è un giocatore da Lille, da Fiorentina, Atalanta… Quel livello lì. La Juve chiede di più, la Juve chiede uomini. La mia Juve non avrebbe fallito quelle due partite, non per le qualità tecniche, che pure erano enormi, ma per il fatto che c’erano degli uomini prima che dei calciatori».
Carnevali cambierà rotta? «Spero che Carnevali faccia tesoro degli errori commessi prima di lui e che sia consapevole di cosa significhi Juve. Sono abbastanza tranquillo che lo farà».
Mancini ct: è un sì o un no? «Per me è un sì. Anche nel segno di Luca. Certo, se scegliessero Mancini, Roberto deve subito capire che non c’è più Luca e questo peserà non poco, perché nella vittoria dell’Europeo ha inciso in modo sostanziale. Ma sono convinto che dopo tutti questi fallimenti, è giusto tornare da chi, in fondo, è riuscito a vincere qualcosa con la Nazionale negli ultimi anni. Se lo prendono, per me, fanno benissimo».
Gli perdoniamo anche l’Arabia? «Mah… Mettersi a fare i moralizzatori nel mondo del calcio mi sembra un esercizio un po’ ozioso, no? E sui soldi poi… Mancini è bravo, concentriamoci su questo. E un errore possono commetterlo tutti».
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Buongiorno Mauro, è la ventunesima edizione della “Golf Cup” intitolata alla fondazione che ha creato con Luca Vialli. È un bel numero…«È un numero emozionante, anche perché nulla è cambiato da 21 anni a oggi, siamo quasi sempre lo stesso gruppo di amici, una comunità meravigliosa che rappresenta il cuore della Fondazione. Essere arrivati fin qui è una grande soddisfazione. Anche perché è il miglior evento di golf per dilettanti che c’è in Italia. Non è così comune che professionisti del circuito europeo si prestino a giocare con i dilettanti, ma questa è la magia della Vialli e Mauro. Sono sicuro che Luca da lassù è contento che stiamo andando avanti e di come lo stiamo facendo». In ventuno anni avete realizzato tanti obiettivi importanti con le vostre iniziative e le donazioni, ce n’è uno a cui è particolarmente legato? «Quello della prima edizione non lo dimentico mai. Abbiamo donato un macchinario per la mammografia digitale all’Istituto di Candiolo. Beh, che a due calciatori venisse in mente di donare un macchinario all’avanguardia era, di per sé, una stranezza, ma ha dato subito l’idea che eravamo concreti e determinati. E poi Candiolo vuol dire Fondazione Allegra Agnelli che per noi ha un significato particolare».
Mauro e la Fondazione nel ricordo di Vialli
Il suo impegno e, in generale, quello di chiunque lavori alla Fondazione infonde sempre la sensazione che Vialli sia ancora con noi. Lei sente di far vivere il suo amico con il lavoro alla Fondazione? «Alcune cose ce le siamo dette anni fa e sono rimaste fra di noi. Per Luca, la Fondazione era la cosa più importante dopo la famiglia. La considerava più importante delle sue vittorie sportive. Donare a qualcuno una speranza è la cosa più importante e bella che si possa fare. Quando decidemmo di dedicarci soprattutto alla Sla, molti ci chiedevano se avevamo un malato in famiglia e la risposta era sempre: no, lo facciamo perché finanziare la ricerca è una cosa intelligente, saggia e doverosa. La Sla non ha ancora una cura e non mi fermerò per nulla al mondo».
Suo malgrado è diventato un po’ esperto di questa malattia. Ventuno anni dopo la nascita della fondazione che progressi ha potuto notare? «Continuo ad arrabbiarmi perché non è stato ancora trovato un farmaco. Ma non mi arrabbio certo con i ricercatori perché so quanto hanno fatto in questi anni, i progressi che hanno alimentato. I ricercatori italiani sono tra i migliori del mondo e sono in stretto contatto con i colleghi statunitensi che hanno molti più finanziamenti. La chiave, in questo momento, è trovare il perché i motoneuroni smettono di funzionare. E ho una certezza: sarà un giovane ad avere quell’intuizione, un giovane ricercatore. Ma bisogna aiutarlo, finanziando la ricerca».