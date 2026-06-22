Alla Juve da baby talento, ora il segno Mondiale e scuote il mercato: "Lo punta anche il Bayern!"

Il no al Barcellona, il paragone con Frenkie de Jong e quel legame con la Juventus e Dejan Kulusevski: Lucas Bergvall è uno dei talentini che si sta mettendo in mostra al Mondiale. E ha già scritto la storia della Svezia, diventando il più giovane debuttante in una Coppa del Mondo. Adesso, mentre si allena per la sfida da dentro o fuori con il Giappone, il ventenne sembra aver rotto col Tottenham di Roberto De Zerbi: per lui si profila un'estate caldissima e diversi top club fiutano l'affare.
Bergvall vuole lasciare il Tottenham
Dall'amore al precoce addio: l'avventura di Lucas Bergvall al Tottenham sembra essere arrivata ai titoli di coda. Nell'estate del 2024, gli Spurs si erano innamorati del talentino svedese tanto da mettere sul piatto 20 milioni di euro per strapparlo al Djurgårdens. Un amore ricambiato, visto che il classe 2006 aveva rifiutato il Barcellona per prendersi le chiavi del centrocampo della squadra di Ange Postecoglou.
Dopo un ottimo avvio e la vittoria dell'Europa League da protagonista nel maggio del 2025 (primo titolo del Tottenham dopo 17 anni), lo svedese non si è ripetuto con Igor Tudor e Roberto De Zerbi. Gli appena 112 minuti giocati con l'allenatore italiano e l'intenzione degli Spurs di puntare su Sandro Tonali avrebbero spinto Bergvall a chiedere la cessione. Servirebbero almeno 45 milioni per battere la concorrenza, ma il classe 2006 potrebbe essere una ghiotta occasione.
Chi è Lucas Bergvall
Nato a Stoccolma il 2 febbraio del 2006, Lucas Bergvall è stato fin da subito un fenomeno di precocità. È cresciuto nelle giovanili del Brommapojkarna con cui vive la prima stagione tra i grandi, con un gol e un assist in 12 partite nel 2022. Lo nota il Djurgårdens che mette sul tavolo un milione d'euro per lui, nonostante sia soltanto sedicenne. Un biennio più che positivo, con nove gol e sei assist in 47 partite.
Le ottime prestazioni lo fanno finire sui radar di Barcellona e Tottenham. A spuntarla sono gli Spurs, che lo acquistano per 20 milioni di euro. In Inghilterra gioca 78 partite tra tutte le competizioni, con due gol e nove assist. In bacheca, lo svedese ha un'Europa League vinta da protagonista nel 2024/25. Precoce anche con la Svezia. Esordisce, ancora minorenne, il 12 gennaio del 2024. Al Mondiale, Graham Potter lo lancia nel 5-1 con la Tunisia, in cui fornisce anche un assist.
Le caratteristiche
Un centrocampista moderno e dalla tecnica eccelsa: è questo il profilo di Lucas Bergvall. Lo svedese è un ottimo palleggiatore, dotato di visione di gioco e sa dettare i tempi di gioco. Un metronomo del centrocampo, ma con un'interpretazione moderna. Il classe 2006 conduce molto il pallone, mostrando una spiccata predisposizione per il dribbling.
È dotato di un fisico importante (è alto centottantesette centimetri), tanta corsa ed è molto duttile, anche se non ama molto giocare in un centrocampo a due (che sarebbe uno dei motivi che lo spingerebbe lontano dal Tottenham di De Zerbi). Sta crescendo in fase di rifinitura, ma pecca in quella realizzativa, come dimostrano i pochi gol segnati in carriera.
Il paragone con de Jong e in no al Barcellona
Capelli chiari, tanta conduzione palla al piede e strappi in mezzo al campo: si scrive Lucas Bergvall ma si legge Frenkie de Jong. Lo svedese ricorda molto il centrocampista del Barcellona, sia per fisionomia che, soprattutto, per carattistiche tecniche. Anche per questo, forse, i blaugrana lo avevano messo nel mirino due anni fa.
"Ho pensato che il passo successivo per me fosse il Tottenham. Non è stato facile dire di no al Barca, ci è voluto molto tempo per decidere. È stata una decisione difficile, ma credo di aver fatto quella giusta", ha dichiarato appena arrivato agli Spurs. Chissà se due anni dopo quel rifiuto al Barcellona sia stata ancora la decisione migliore.
L'assist al Mondiale e il record con la Svezia
Il 15 giugno del 2026 è una data che il ventenne svedese difficilmente dimenticherà. Al sessantacinquesimo minuto di Svezia- Tunisia, il commissario tecnico Graham Potter decide di mandare Bergvall in campo al posto di Nygren. Per lui è stato l'esordio ai Mondiali. Prima scrive una pagina di storia, diventando il più giovane debuttante svedese a una Coppa del Mondo ad appena 20 anni e 132 giorni.
Poi, nelle battute finali della sfida, il classe 2006 fornisce anche un assist per la rete del definitivo 5-1 firmata da Ayari. Insomma, un debutto mondiale da sogno per lui, che si conferma fenomeno di precocità. Meno positivo l'ingresso contro l'Olanda nella seconda giornata, ma un'altra mezz'ora di esperienza internazionale nelle gambe che non guasta.
Gli interessi del mercato
La decisione di lasciare il Tottenham potrebbe mobilitare diversi top club europei. Il Barcellona non lo ha mai perso di vista, anche se adesso sembra aver virato su altri obiettivi. Attenzione, però, al Bayern Monaco. Secondo le voci provenienti dall'Inghilterra, i bavaresi lo avrebbero messo nel mirino e non avrebbe difficoltà ad accontentare le richieste del Tottenham (45 milioni di euro). Il classe 2006 piace anche ad Arsenal e Liverpool, ma le due società inglesi sembrano essere più defilate per il momento.
Il legame con Kulusevski e la Juventus
Lucas Bergvall ha un legame particolare anche con il connazionale Dejan Kulusevski. I due adesso sono compagni di squadra al Tottenham ma in passato si sono incrociati proprio alla Juventus. Era il 2020 e un giovanissimo Bergvall (non era ancora quattordicenne), aveva svolto un periodo di prova alla Continassa. "Io e Dejan abbiamo già avuto contatti in passato: l'ho incontrato quando mi allenavo con la Juventus nel 2020", ha raccontato il centrocampista.
Un legame rimasto anche agli Spurs al suo arrivo nel 2024: "Abbiamo parlato un po'. In generale di come funziona il club, di come lavorano, di come si allenano, di come sono le giornate. Non ci sono stati discorsi persuasivi di questo tipo. Mi ha solo detto che il club era fantastico e me ne sono reso conto quando sono arrivato lì. Ho ricevuto un'accoglienza incredibile, è un club molto familiare ma con persone incredibili". Bergvall potrebbe adesso salutare il Tottenham e Kulusevski per emigrare verso altri lidi. E quell'esperienza alla Juventus rimarrà impressa. Chissà se anche il suo nome uscirà nei discorsi con gli Spurs che parlano sempre di Gleison Bremer e Guglielmo Vicario. Anche se le sirene del mercato potrebbero risuonare altrove.
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Il no al Barcellona, il paragone con Frenkie de Jong e quel legame con la Juventus e Dejan Kulusevski: Lucas Bergvall è uno dei talentini che si sta mettendo in mostra al Mondiale. E ha già scritto la storia della Svezia, diventando il più giovane debuttante in una Coppa del Mondo. Adesso, mentre si allena per la sfida da dentro o fuori con il Giappone, il ventenne sembra aver rotto col Tottenham di Roberto De Zerbi: per lui si profila un'estate caldissima e diversi top club fiutano l'affare.
Bergvall vuole lasciare il Tottenham
Dall'amore al precoce addio: l'avventura di Lucas Bergvall al Tottenham sembra essere arrivata ai titoli di coda. Nell'estate del 2024, gli Spurs si erano innamorati del talentino svedese tanto da mettere sul piatto 20 milioni di euro per strapparlo al Djurgårdens. Un amore ricambiato, visto che il classe 2006 aveva rifiutato il Barcellona per prendersi le chiavi del centrocampo della squadra di Ange Postecoglou.
Dopo un ottimo avvio e la vittoria dell'Europa League da protagonista nel maggio del 2025 (primo titolo del Tottenham dopo 17 anni), lo svedese non si è ripetuto con Igor Tudor e Roberto De Zerbi. Gli appena 112 minuti giocati con l'allenatore italiano e l'intenzione degli Spurs di puntare su Sandro Tonali avrebbero spinto Bergvall a chiedere la cessione. Servirebbero almeno 45 milioni per battere la concorrenza, ma il classe 2006 potrebbe essere una ghiotta occasione.