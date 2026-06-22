Alla Juve da baby talento, ora il segno Mondiale e scuote il mercato: "Lo punta anche il Bayern!"

Lucas Bergvall ha un legame particolare anche con il connazionale Dejan Kulusevski . I due adesso sono compagni di squadra al Tottenham ma in passato si sono incrociati proprio alla Juventus . Era il 2020 e un giovanissimo Bergvall (non era ancora quattordicenne), aveva svolto un periodo di prova alla Continassa . " Io e Dejan abbiamo già avuto contatti in passato: l'ho incontrato quando mi allenavo con la Juventus nel 2020", ha raccontato il centrocampista.

Un legame rimasto anche agli Spurs al suo arrivo nel 2024: "Abbiamo parlato un po'. In generale di come funziona il club, di come lavorano, di come si allenano, di come sono le giornate. Non ci sono stati discorsi persuasivi di questo tipo. Mi ha solo detto che il club era fantastico e me ne sono reso conto quando sono arrivato lì. Ho ricevuto un'accoglienza incredibile, è un club molto familiare ma con persone incredibili". Bergvall potrebbe adesso salutare il Tottenham e Kulusevski per emigrare verso altri lidi. E quell'esperienza alla Juventus rimarrà impressa. Chissà se anche il suo nome uscirà nei discorsi con gli Spurs che parlano sempre di Gleison Bremer e Guglielmo Vicario. Anche se le sirene del mercato potrebbero risuonare altrove.

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