“La colpa è dei calciatori Juve, non è giusto parlar male di Comolli. Yildiz, è ora”

È il padrone di casa. E non potrebbe esserci padrone di casa più adatto per ricordare l’essenza di Gianluca Vialli. Massimo Mauro stringe mani e abbraccia tutti sin dal primo momento in cui scende dalla propria auto. Per Luca vuole che sia tutto perfetto, che non ci siano intoppi. Poi, certo, il suo sguardo investe anche l’Italia e la Juve , per sempre parte della sua quotidianità.

Massimo Mauro, qui ricordiamo Vialli. A Roma, nel frattempo, l’elezione di Giovanni Malagò diventa l’assist perfetto per la candidatura di Roberto Mancini a nuovo ct. «Per il rapporto che hanno sempre avuto Luca e Roberto è come se fossero ancora insieme. Se Mancini torna a fare il ct della Nazionale credo che Vialli sarà importante. La sua anima vive».

Massimo Mauro su Giovanni Malagò e i problemi del calcio italiano

E su Malagò? Qual è il suo pensiero? «Credo che abbia le competenze necessarie per poter interloquire con la politica, con lo sport e soprattutto con i presidenti delle squadre, che sono in difficoltà. Faccio un esempio sui problemi del nostro calcio: io adoro Palestra, è un giocatore pazzesco, però non può costare 50 milioni. Se un imprenditore che fa calcio dice che questo prezzo è folle non sbaglia, quindi va all’estero a comprare altro. Questo sinteticamente è uno dei grandi problemi della Nazionale. Si punta sugli stranieri invece che sugli italiani, perché costano meno. Se i prezzi dei bravi italiani sono questi allora è complicato».

Massimo Mauro sulla Juve: Carnevali, Comolli e gli obiettivi stagionali

Giovanni Carnevali al posto di Damien Comolli è un upgrade per la Juve? «Non c’è dubbio, ma non è giusto parlar male di Comolli. Per vincere contro Verona e Fiorentina anche questa Juve era adeguata. Non è colpa di Comolli se non si sono vinte quelle partite, la colpa è dei calciatori. La Juve assolutamente non deve ripetere gli stessi errori e costruire una squadra adeguata all’Europa League. Sbagliare un altro anno sarebbe gravissimo, non si possono trattare i tifosi così».

Yildiz e il paragone con Del Piero: il pensiero di Massimo Mauro

Al tal proposito, parlando dei giocatori, ritiene che Yildiz stia soffrendo il paragone con Del Piero? «Io ho adorato Causio, ma quando mi hanno detto che sarei dovuto diventare il suo erede mi hanno rotto le scatole. Lui era un Dio del pallone e io ero troppo giovane. Credo che Yildiz abbia bisogno di fare la propria strada. Nel gioco bisogna essere furbi, capire le proprie qualità e sfruttarle. È giovane, ma ha 21 anni ed è venuta l’ora che dimostri di essere un leader».

In attacco chi preferirebbe tra Kolo Muani e Sorloth per rinforzare questa Juve? «Non lo so, mi piacerebbe tanto trovarmi nelle condizioni di avere delle responsabilità. Se non sei nessuno è troppo facile dire questo è bravo o non lo è. Kolo Muani c’è già stato, è uno che assolutamente può essere in grado di fare il centravanti della Juve, soprattutto in Europa League».

Juve e Milan sono fuori dalla Champions League, obiettivo in compenso raggiunto dal Como. Ritiene sia il nuovo modello di calcio da seguire? «No, perché giocare con la maglia di Juve e Milan è diverso dal farlo col Como, con tutto il rispetto. Ovviamente al Como auguro che diventi una grande società e squadra, ma non ha la tradizione di questi club. Bisognerebbe dire questo, che i proprietari di questi club - e non mi riferisco alla Juve, ma al Milan - devono rispettare la storia e fare gli investimenti adeguati. Elkann ha messo un sacco di soldi, il problema è che non sono arrivati i risultati. Poi il progetto e Fabregas sono stati fondamentali, ma è diverso rispetto a giocare per una grande società».

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