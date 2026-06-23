Da Elimoghale a Puczka, il piano sui talenti Juve: chi sale in Next Gen e chi può partire

La Juve e la valorizzazione dei giovani, con annesso inserimento di alcuni di questi in prima squadra. Un principio che è stato un mantra fino a qualche tempo fa e che è tornato in auge con l'arrivo in società di Giovanni Carnevali. In questo senso il club bianconero in queste ore sta riflettendo sul percorso di crescita da far effettuare ad alcuni dei profili più promettenti tra Primavera e Next Gen.
Juve, le idee sui giovani: Elimoghale...
Partendo dall'U20 bianconera, riflessioni in corso per quanto riguarda Destiny Elimoghale. Classe 2009, viene ritenuto uno dei profili (se non il profilo) più promettente nel settore giovanile juventino. Per lui un anno fa un Mondiale U17 da protagonista con l'Italia, finito al terzo posto, e nella stagione da poco conclusasi un ruolo primario nella Primavera guidata da mister Padoin.
Tra tutte le competizioni 31 apparizioni con 2 gol e 3 assist, ma al di là dei numeri sono le qualità a parlare per lui. Ala offensiva con una capacità di strappare fuori dal comune e un'intelligenza tattica che gli ha permesso di essere arruolato già nella Primavera nonostante i suoi 16 anni (17 li ha compiuti soltanto lo scorso aprile), con tanto di convocazione anche per la Premier League International Cup, pur non avendo collezionato presenze. Quale futuro per lui? L'intenzione della Juve, che punta eccome su di lui, è quello di ritagliargli spazio nella Next Gen con continuità.
Durmisi in Next Gen
Discorso simile per un'altra promessa del settore giovanile. Si tratta di Arman Durmisi, centravanti classe 2008 che in questa stagione è stato un faro della Primavera. Anche per lui la convocazione in Premier League International Cup, dove è riuscito anche a scendere in campo in due gare differenti per un totale di 46'. Con l'U20 tra campionato, coppa e Youth League invece 33 presenze con 13 reti e 2 assist a referto. Un rendimento tale da convincere il club bianconero, lo scorso aprile, a blindarlo con un rinnovo di contratto. L'idea del club, anche per lui, è quella di farlo giocare con costanza nella Next Gen guidata da Massimo Brambilla.
Faticanti verso Avellino
Discorso differente per altri due gioiellini, stavolta dell'U23 bianconera. Il primo è Giacomo Faticanti: centrocampista moderno, dotato di fisicità ma anche di grande qualità palla al piede, è stato uno dei punti fermi della Juve in Serie C. La società ha deciso di riscattarlo dal Lecce, da cui era arrivato in prestito con opzione di acquisto, ma la sensazione è che il centrocampista scuola Roma possa partire per maturare esperienza altrove.
Su di lui fortissimo il pressing dell'Avellino, con cui i bianconeri hanno un filo diretto, basti pensare all'operazione Daffara e ad altre che sono in piedi tra i due club. Gli irpini in queste ore dovrebbero formalizzare una proposta di prestito oneroso con diritto di riscatto, da capire se la Juve replicherà chiedendo l'inserimento di un controriscatto come è stato, appunto, per Daffara. Valutazioni in corso, anche perché Faticanti ha dimostrato grandi capacità tanto da meritare la convocazione nell'Italia 'green' di Silvio Baldini.
Puczka in Germania?
Altro profilo decisamente interessante della Next Gen è David Puczka, uno dei calciatori che più ha reso nell'ultima stagione con l'U23. L'esterno sinistro, terzino ma capace di giocare anche laterale di centrocampo, ha dimostrato di essere uno stantuffo sulla corsia ma capace anche di fare malissimo in zona gol: ben 10 le reti messe a segno in 34 apparizioni condite da 5 assist. La Juve punta eccome su di lui, ma il percorso di crescita dell'austriaco potrebbe proseguire altrove: Puckza potrebbe maturare esperienza nella Zweite Bundesliga (Serie B tedesca), con l'Hertha Berlino che ha messo gli occhi su di lui. Insomma, la Juventus lavora alla formazione della prima squadra ma non trascura il programma relativo ai giovani: Carnevali docet.
La Juve e la valorizzazione dei giovani, con annesso inserimento di alcuni di questi in prima squadra. Un principio che è stato un mantra fino a qualche tempo fa e che è tornato in auge con l'arrivo in società di Giovanni Carnevali. In questo senso il club bianconero in queste ore sta riflettendo sul percorso di crescita da far effettuare ad alcuni dei profili più promettenti tra Primavera e Next Gen.
Juve, le idee sui giovani: Elimoghale...
Partendo dall'U20 bianconera, riflessioni in corso per quanto riguarda Destiny Elimoghale. Classe 2009, viene ritenuto uno dei profili (se non il profilo) più promettente nel settore giovanile juventino. Per lui un anno fa un Mondiale U17 da protagonista con l'Italia, finito al terzo posto, e nella stagione da poco conclusasi un ruolo primario nella Primavera guidata da mister Padoin.
Tra tutte le competizioni 31 apparizioni con 2 gol e 3 assist, ma al di là dei numeri sono le qualità a parlare per lui. Ala offensiva con una capacità di strappare fuori dal comune e un'intelligenza tattica che gli ha permesso di essere arruolato già nella Primavera nonostante i suoi 16 anni (17 li ha compiuti soltanto lo scorso aprile), con tanto di convocazione anche per la Premier League International Cup, pur non avendo collezionato presenze. Quale futuro per lui? L'intenzione della Juve, che punta eccome su di lui, è quello di ritagliargli spazio nella Next Gen con continuità.