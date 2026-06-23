Da Elimoghale a Puczka, il piano sui talenti Juve: chi sale in Next Gen e chi può partire

Discorso simile per un'altra promessa del settore giovanile. Si tratta di Arman Durmisi , centravanti classe 2008 che in questa stagione è stato un faro della Primavera. Anche per lui la convocazione in Premier League International Cup, dove è riuscito anche a scendere in campo in due gare differenti per un totale di 46' . Con l'U20 tra campionato, coppa e Youth League invece 33 presenze con 13 reti e 2 assist a referto. Un rendimento tale da convincere il club bianconero, lo scorso aprile, a blindarlo con un rinnovo di contratto . L'idea del club, anche per lui, è quella di farlo giocare con costanza nella Next Gen guidata da Massimo Brambilla.

Faticanti verso Avellino

Discorso differente per altri due gioiellini, stavolta dell'U23 bianconera. Il primo è Giacomo Faticanti: centrocampista moderno, dotato di fisicità ma anche di grande qualità palla al piede, è stato uno dei punti fermi della Juve in Serie C. La società ha deciso di riscattarlo dal Lecce, da cui era arrivato in prestito con opzione di acquisto, ma la sensazione è che il centrocampista scuola Roma possa partire per maturare esperienza altrove.

Su di lui fortissimo il pressing dell'Avellino, con cui i bianconeri hanno un filo diretto, basti pensare all'operazione Daffara e ad altre che sono in piedi tra i due club. Gli irpini in queste ore dovrebbero formalizzare una proposta di prestito oneroso con diritto di riscatto, da capire se la Juve replicherà chiedendo l'inserimento di un controriscatto come è stato, appunto, per Daffara. Valutazioni in corso, anche perché Faticanti ha dimostrato grandi capacità tanto da meritare la convocazione nell'Italia 'green' di Silvio Baldini.