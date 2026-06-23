Lo avete riconosciuto? Meteora Juve, ora parla di calcio africano in diretta tv

Alla Juve non ha lasciato il segno, ma sui social è inconfondibile: tra una partita e l'altra del Mondiale si diverte ad analizzare i match. Ma non dall'Italia, ma da uno studio africano: SportyTv. Di chi parliamo? Di Marco Motta, ex difensore che ha da poco festeggiato 40 anni e che ha chiuso la sua carriera lontano dall'Italia. In Indonesia, con il Persija Jakarta ha appeso gli scarpini al chiodo e poi ha iniziato la sua nuova vita da allenatore delle giovanili, tornando in Europa, destinazione Spagna. Ha iniziato a formare i giovani ragazzi U16 dell'Alcobendas, una piccola città di circa 121mila abitanti appartenente alla comunità autonoma di Madrid. Un vero e propio giramondo, che però non ha perso l'amore per il calcio.
Motta fa l'opinionista in un salotto africano
Quanto sono elevate le pressioni sul calcio africano per le qualificazioni al Mondiale? Ne hanno parlato a Sporty Tv, spiegando quanto sia folle la richiesta di risultati immediati e l'esonero del ct della Tunisia a manifestazione in corso è solo un esempio. Ma tra le varie voci nel salotto televisivo è spuntata quella di Marco Motta, tra lo stupore generale dei social quando in tl hanno ritrovato la sua immagine.
Certo, non avrà una grande conoscenza del movimento africano, ma il suo contributo sul calcio in generale è molto apprezzato. E in particolare l'ex terzino della Juve ha elogiato il Giappone, spiegando come non fosse sorpreso dopo il pareggio nella gara d'esordio contro l'Olanda. Poi i Samurai Blue hanno confermato la loro grande qualità proprio contro la Tunisia. Non è stata sicuramente la prima volta per Marco Motta in tv...
L'elogio a Spalletti e i lavori in tv
Non è la prima volta che Marco Motta si presenta davanti a microfoni e telecamere nel ruolo di opinionista. L'ex difensore, infatti, negli ultimi anni ha affiancato all'attività da ex calciatore diverse esperienze nel mondo dei media sportivi, collaborando anche con Dazn Spagna o accettanndo interviste per Marca, seguendo da vicino il calcio internazionale. Ma il suo cellulare ha accettato anche le telefonate dall'Italia.
Ospite di Radio Serie A, Motta ha parlato di uno degli allenatori che più hanno inciso sulla sua crescita professionale, riservando parole di grande stima a Luciano Spalletti: "Lui mi ha segnato, è stato molto importante per me. Alla Juve ha meritato il rinnovo, la sua storia parla da sola. Spero che la Juve vada bene dalla prima giornata della prossima stagione con lui, ma anche se non dovesse essere così, è l'allenatore che la Juve deve aspettare". L'ex terzino ha poi elogiato le qualità del tecnico, definendolo "un allenatore di grande personalità, che vuole curare ogni dettaglio fuori e dentro al campo. Lui è un allenatore completo, tra i migliori". Ma cosa fa oggi Motta?
Cosa fa oggi Marco Motta
Oggi Marco Motta ha intrapreso un nuovo percorso professionale nel mondo del calcio giovanile, ricoprendo il ruolo di allenatore dell’Under 16 dell’Alcobendas, club di una piccola realtà della Comunità autonoma di Madrid. L’ex difensore si dedica quotidianamente alla crescita tecnica e personale dei ragazzi, con l’obiettivo di formarli non solo dal punto di vista calcistico ma anche umano, trasmettendo metodo e mentalità maturati durante la sua carriera da professionista. Nel tempo libero, Motta continua a seguire da vicino il calcio di alto livello e in particolare il Real Madrid e quando ha avuto l'occasione è tornato a risentire la musichetta della Champions League al Bernabeu come contro il Bayern Monaco. Un vero appossionato di calcio. E allora non dobbiamo rimanere stupiti se dal nulla lo ritroviamo ospiti in una TV africana.
Alla Juve non ha lasciato il segno, ma sui social è inconfondibile: tra una partita e l'altra del Mondiale si diverte ad analizzare i match. Ma non dall'Italia, ma da uno studio africano: SportyTv. Di chi parliamo? Di Marco Motta, ex difensore che ha da poco festeggiato 40 anni e che ha chiuso la sua carriera lontano dall'Italia. In Indonesia, con il Persija Jakarta ha appeso gli scarpini al chiodo e poi ha iniziato la sua nuova vita da allenatore delle giovanili, tornando in Europa, destinazione Spagna. Ha iniziato a formare i giovani ragazzi U16 dell'Alcobendas, una piccola città di circa 121mila abitanti appartenente alla comunità autonoma di Madrid. Un vero e propio giramondo, che però non ha perso l'amore per il calcio.
Motta fa l'opinionista in un salotto africano
Quanto sono elevate le pressioni sul calcio africano per le qualificazioni al Mondiale? Ne hanno parlato a Sporty Tv, spiegando quanto sia folle la richiesta di risultati immediati e l'esonero del ct della Tunisia a manifestazione in corso è solo un esempio. Ma tra le varie voci nel salotto televisivo è spuntata quella di Marco Motta, tra lo stupore generale dei social quando in tl hanno ritrovato la sua immagine.
Certo, non avrà una grande conoscenza del movimento africano, ma il suo contributo sul calcio in generale è molto apprezzato. E in particolare l'ex terzino della Juve ha elogiato il Giappone, spiegando come non fosse sorpreso dopo il pareggio nella gara d'esordio contro l'Olanda. Poi i Samurai Blue hanno confermato la loro grande qualità proprio contro la Tunisia. Non è stata sicuramente la prima volta per Marco Motta in tv...