Lo avete riconosciuto? Meteora Juve, ora parla di calcio africano in diretta tv

Alla Juve non ha lasciato il segno, ma sui social è inconfondibile: tra una partita e l'altra del Mondiale si diverte ad analizzare i match. Ma non dall'Italia, ma da uno studio africano: SportyTv. Di chi parliamo? Di Marco Motta , ex difensore che ha da poco festeggiato 40 anni e che ha chiuso la sua carriera lontano dall'Italia. In Indonesia, con il Persija Jakarta ha appeso gli scarpini al chiodo e poi ha iniziato la sua nuova vita da allenatore delle giovanili, tornando in Europa, destinazione Spagna. Ha iniziato a formare i giovani ragazzi U16 dell'Alcobendas, una piccola città di circa 121mila abitanti appartenente alla comunità autonoma di Madrid. Un vero e propio giramondo, che però non ha perso l'amore per il calcio.

Motta fa l'opinionista in un salotto africano

Quanto sono elevate le pressioni sul calcio africano per le qualificazioni al Mondiale? Ne hanno parlato a Sporty Tv, spiegando quanto sia folle la richiesta di risultati immediati e l'esonero del ct della Tunisia a manifestazione in corso è solo un esempio. Ma tra le varie voci nel salotto televisivo è spuntata quella di Marco Motta, tra lo stupore generale dei social quando in tl hanno ritrovato la sua immagine.

Certo, non avrà una grande conoscenza del movimento africano, ma il suo contributo sul calcio in generale è molto apprezzato. E in particolare l'ex terzino della Juve ha elogiato il Giappone, spiegando come non fosse sorpreso dopo il pareggio nella gara d'esordio contro l'Olanda. Poi i Samurai Blue hanno confermato la loro grande qualità proprio contro la Tunisia. Non è stata sicuramente la prima volta per Marco Motta in tv...