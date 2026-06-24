Dibu Martinez-Juve, il primo segnale è arrivato: il piano di Carnevali e la carta Vicario

Dibu Martinez-Juve, la situazione

Un super ingaggio che rappresenta una dichiarazione d’amore e, al tempo stesso, un favore strategico nei confronti del suo entourage, a cui spetterà ora il compito di lavorare ai fianchi con la dirigenza dell’Aston Villa per abbassare ulteriormente il prezzo. Tutto fuorché una missione impossibile: il club ha avuto un anno di tempo per partorire le volontà di Martinez, deciso a lasciare Birmingham già la scorsa estate per accasarsi al Manchester United. Emery, alla fine, l’aveva convinto a restare per un ultima stagione, promettendogli che - in cambio - si sarebbe speso direttamente con la società per lasciarlo partire. Il Dibu, prima del Mondiale, ha espresso chiaramente il desiderio di trasferirsi a Torino. Al costo di rinunciare a quella composizione che lui stesso ha contribuito a centrare nel corso della stagione: la Champions League. Troppa la curiosità dietro al progetto di Spalletti e la frenesia di poter difendere i pali di una società che, per quanto malconcia, resta tra le più prestigiose e affascinanti al mondo. Lucio l’ha eletto chiaramente come il preferito per la porta, poiché l’unico tra i profili inseguiti in grado di garantirgli un “upgrade” immediato a livello sportivo e - soprattutto - di leadership all’interno dello spogliatoio. Carnevali ha recepito il messaggio e nei primi colloqui di Forte dei Marmi ci ha tenuto a rassicurarlo sul fatto che, da lì in poi, le avrebbe provate tutte prima di virare sui potenziali piani B e C.