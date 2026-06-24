Dibu Martinez-Juve, il primo segnale è arrivato: il piano di Carnevali e la carta Vicario

TORINO - Un altro colpo di scalpello è stato assestato. Ce ne vorranno ancora parecchi perché gli inglesi possano alzare bandiera bianca e rivedere le proprie pretese per il cartellino del Dibu Martinez. Ma quel muro insormontabile - almeno fino a poco tempo fa - inizia a sgretolarsi. Pezzo dopo pezzo. Il primo segnale è arrivato in settimana, con l’Aston Villa che ha partorito uno sconticino alla Juventus, passando dai 15 milioni iniziali a 10 più bonus. Cifra già più compatibile - sulla carta - con le disponibilità dei bianconeri e con l’età anagrafica del Dibu.
Ma non basta. Non ancora. Il club torinese confida infatti di riuscire a limare ulteriormente i dettagli dell’affare, affidandosi alle velleità diplomatiche del nuovo grimaldello juventino: Giovanni Carnevali. L’amministratore delegato bianconero si sta muovendo dietro le quinte forte di un canale preferenziale e solidissimo con Gustavo Goni, il manager del portierone argentino. Le telefonate tra le parti sono all’ordine del giorno e raccontano di un piano operativo volto a costruire i presupposti per l’affondo definitivo nelle ultime settimane di luglio. Carnevali, del resto, sa bene di non poter vincere la battaglia con l’Aston Villa da solo. Ed è per questo che si è detto disposto a compiere uno sforzo economico in direzione del Dibu, garantendogli un contratto triennale a 5 milioni più ricchi bonus.
Dibu Martinez-Juve, la situazione
Un super ingaggio che rappresenta una dichiarazione d’amore e, al tempo stesso, un favore strategico nei confronti del suo entourage, a cui spetterà ora il compito di lavorare ai fianchi con la dirigenza dell’Aston Villa per abbassare ulteriormente il prezzo. Tutto fuorché una missione impossibile: il club ha avuto un anno di tempo per partorire le volontà di Martinez, deciso a lasciare Birmingham già la scorsa estate per accasarsi al Manchester United. Emery, alla fine, l’aveva convinto a restare per un ultima stagione, promettendogli che - in cambio - si sarebbe speso direttamente con la società per lasciarlo partire. Il Dibu, prima del Mondiale, ha espresso chiaramente il desiderio di trasferirsi a Torino. Al costo di rinunciare a quella composizione che lui stesso ha contribuito a centrare nel corso della stagione: la Champions League. Troppa la curiosità dietro al progetto di Spalletti e la frenesia di poter difendere i pali di una società che, per quanto malconcia, resta tra le più prestigiose e affascinanti al mondo. Lucio l’ha eletto chiaramente come il preferito per la porta, poiché l’unico tra i profili inseguiti in grado di garantirgli un “upgrade” immediato a livello sportivo e - soprattutto - di leadership all’interno dello spogliatoio. Carnevali ha recepito il messaggio e nei primi colloqui di Forte dei Marmi ci ha tenuto a rassicurarlo sul fatto che, da lì in poi, le avrebbe provate tutte prima di virare sui potenziali piani B e C.
L'alternativa Vicario
A cominciare da Guglielmo Vicario, su cui Lucio continua a serbare non pochi dubbi, pur restando l’opzione più plausibile qualora l’affare Dibu dovesse tradursi in un nulla di fatto. Quel che è certo, è che l’acquisto di Vicario comporterebbe una spesa decisamente più gravosa rispetto a quella per l’argentino - il Tottenham lo valuta almeno una ventina di milioni - essendo un profilo ancora “futuribile”. Ma la Juve non ha l’urgenza di blindare i pali a lungo termine, dal momento che a partire da questa stagione avrà modo di monitorare (da vicino) la crescita di un gioiello casalingo, Giovanni Daffara: in pole ci sono Parma e Udinese. In ogni caso, è da escludere l’ipotesi di un blitz all’orizzonte per il Dibu. I motori non si accenderanno prima del traguardo del Mondiale negli Stati Uniti. Il portiere dell’Albiceleste adesso ha lo sguardo fisso sulla Coppa e la mente blindata: ha letteralmente staccato il telefono, per isolarsi dal mondo e non concedersi la benché minima distrazione. Ma il piano è già tracciato. Il Dibu aspetta in silenzio, concentrato sul campo, ma con una certezza nel cuore: che una volta spenti i riflettori negli Usa, il suo entourage abbia apparecchiato la tavolo con un regalo a tinte bianconere.
TORINO - Un altro colpo di scalpello è stato assestato. Ce ne vorranno ancora parecchi perché gli inglesi possano alzare bandiera bianca e rivedere le proprie pretese per il cartellino del Dibu Martinez. Ma quel muro insormontabile - almeno fino a poco tempo fa - inizia a sgretolarsi. Pezzo dopo pezzo. Il primo segnale è arrivato in settimana, con l’Aston Villa che ha partorito uno sconticino alla Juventus, passando dai 15 milioni iniziali a 10 più bonus. Cifra già più compatibile - sulla carta - con le disponibilità dei bianconeri e con l’età anagrafica del Dibu.
Ma non basta. Non ancora. Il club torinese confida infatti di riuscire a limare ulteriormente i dettagli dell’affare, affidandosi alle velleità diplomatiche del nuovo grimaldello juventino: Giovanni Carnevali. L’amministratore delegato bianconero si sta muovendo dietro le quinte forte di un canale preferenziale e solidissimo con Gustavo Goni, il manager del portierone argentino. Le telefonate tra le parti sono all’ordine del giorno e raccontano di un piano operativo volto a costruire i presupposti per l’affondo definitivo nelle ultime settimane di luglio. Carnevali, del resto, sa bene di non poter vincere la battaglia con l’Aston Villa da solo. Ed è per questo che si è detto disposto a compiere uno sforzo economico in direzione del Dibu, garantendogli un contratto triennale a 5 milioni più ricchi bonus.