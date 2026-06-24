“Prima di cederlo ci penserei molto bene”, “Sul bomber nessun dubbio”: Montero fa il mercato Juve

Lei a Torino è stato il primo allenatore di Kenan Yildiz in Primavera. In queste settimane ha avuto modo di sentirlo? Non è stato un periodo semplice per lui, a maggior ragione dopo la prematura eliminazione dai Mondiali della Turchia. «Sono una persona che telefona poco, non mi piace parlare tanto. Soprattutto con Kenan, a cui voglio molto bene, in un periodo come questo: da parte mia è stato meglio così, lasciarlo tranquillo è la cosa migliore».

Dal numero 10 della Juve è lecito aspettarsi di più rispetto al rendimento del 2026? «Le difficoltà di Yildiz sono normali: ma vi ricordate che è soltanto un 2005? Diamogli tempo, anche se in Italia c’è davvero poca pazienza. Si vuole tutto, troppo e subito. Invece sarebbe meglio aspettare, dare il tempo a certi talenti per maturare. E per sbagliare».

Ha spalle abbastanza larghe per gestire le pressioni bianconere? «Yildiz è già da un po’ di tempo che gioca in prima squadra: mi pare che abbia dato enormi dimostrazioni del suo valore, gli hanno consegnato una maglia che hanno indossato sia Platini che Del Piero, non dimentichiamoci dell’enorme responsabilità che comporti essere il numero 10 della Juve. Ha fatto bene, benissimo, rispettiamo le tappe naturali della sua età. E impariamo anche dagli altri».

Da chi, nello specifico? «Non parlo nemmeno di Yamal: lui fa proprio un altro sport, le tracce che sta lasciando anche al Mondiale lo confermano. Ma guardate come stanno lavorando con Cubarsì al Barcellona: ha giocato tantissime partite, ha commesso un sacco di errori, eppure è sempre lì. La fiducia premia sempre il talento. Deve giocare, deve sbagliare e ora gioca il Mondiale da protagonista con la Spagna, che resta una delle favorite per arrivare in fondo».