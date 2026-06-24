“Prima di cederlo ci penserei molto bene”, “Sul bomber nessun dubbio”: Montero fa il mercato Juve

TORINO - Ha abbracciato tanti vecchi amici, Paolo Montero. Alla 21ª edizione della Fondazione Vialli e Mauro Golf Cup ha ritrovato lo spirito Juve. Lui, che la maglia bianconera l’ha rappresentata per una vita e poi ha avuto anche la possibilità di allenarla. La Primavera, due partite al servizio della prima squadra dopo l’esonero di Max Allegri e poi la Next Gen. Momenti belli e fasi complicate, ma l’amore di Montero per la Juve è viscerale. Anche quando ne parla tradisce una certa emozione. Ne osserva ogni passo, ora da spettatore. E anche da padre di Alfonso, centrale classe 2007 reduce da un’ottima stagione in Primavera. Montero ha un punto di vista su tutto: mai urlato, ma quando riflette su aspetti che riguardino il mondo bianconero le orecchie di chi lo ascolta sono tese.
Montero su Carnevali e la Juve
Paolo Montero, stagione nuova all’orizzonte con cambio della guardia in dirigenza. Si riparte da Giovanni Carnevali: può essere davvero lui l’uomo della stabilità biannconera? «Quando parlo della Juve, lo faccio essenzialmente da tifoso, per cui mi auguro sempre il meglio, a prescindere da chi lavora in società. Carnevali per me è un’ottima scelta: negli anni è riuscito a costruire una grande realtà come quella del Sassuolo, ora sarà importante accompagnare il nuovo amministratore delegato in questa missione e seguirlo passo dopo passo. Diamogli tutta la fiducia possibile».
A proposito di grandi difensori, la Juve sta facendo varie riflessioni in entrata: Lucumi è il nome più chiacchierato per rinforzare il reparto. Le piacerebbe vederlo a Torino? «Penso che Lucumi abbia fatto molto bene a Bologna, è reduce da ottimi campionati con la maglia rossoblù. Penso possa essere un buon colpo per il reparto difensivo. Sto sinceramente seguendo poco, ma sono sicuro di una cosa: Bremer è un giocatore molto importante, al Mondiale non sta giocando, ma ha fatto molto bene alla Juve. Quando non è stato in campo la differenza si è vista, per cui prima di cederlo ci penserei molto bene. Stiamo parlando di un giocatore di alto livello».
Il perché della crisi Juve
Si è chiesto il perché di una stagione così deludente in casa Juve? «Quando sei dentro la pressione di stagioni così è sempre complicato capire cosa sia andato storto. Parlare da fuori è quasi una mancanza di rispetto, per come la vedo io: so che cosa significhi rappresentare la Juve, per cui ho troppo rispetto per loro, soprattutto quando le cose vanno meno bene rispetto alle aspettative. Conosco bene le critiche. Da quando ho smesso di giocare preferisco non dare consigli: d’altronde se le cose non vanno per il meglio, quando si tratta dei colori bianconeri, sono il primo a soffrirne».
Lei guarda la Juve da tifoso, ma la famiglia Montero ha ancora grandi legami con la città. Come procede la crescita di suo figlio Alfonso? È stato un pilastro della Primavera quest’anno. «Mio figlio cresce bene. Amiamo la Juve e Torino. Penso che salirà in Next Gen, il percorso che sta facendo sicuramente ci sta dando soddisfazioni. È bello, bellissimo, sapere che un Montero rappresenti ancora questa maglia. Deve solo pensare a fare la sua strada».
Montero dice la sua su Yildiz
Lei a Torino è stato il primo allenatore di Kenan Yildiz in Primavera. In queste settimane ha avuto modo di sentirlo? Non è stato un periodo semplice per lui, a maggior ragione dopo la prematura eliminazione dai Mondiali della Turchia. «Sono una persona che telefona poco, non mi piace parlare tanto. Soprattutto con Kenan, a cui voglio molto bene, in un periodo come questo: da parte mia è stato meglio così, lasciarlo tranquillo è la cosa migliore».
Dal numero 10 della Juve è lecito aspettarsi di più rispetto al rendimento del 2026? «Le difficoltà di Yildiz sono normali: ma vi ricordate che è soltanto un 2005? Diamogli tempo, anche se in Italia c’è davvero poca pazienza. Si vuole tutto, troppo e subito. Invece sarebbe meglio aspettare, dare il tempo a certi talenti per maturare. E per sbagliare».
Ha spalle abbastanza larghe per gestire le pressioni bianconere? «Yildiz è già da un po’ di tempo che gioca in prima squadra: mi pare che abbia dato enormi dimostrazioni del suo valore, gli hanno consegnato una maglia che hanno indossato sia Platini che Del Piero, non dimentichiamoci dell’enorme responsabilità che comporti essere il numero 10 della Juve. Ha fatto bene, benissimo, rispettiamo le tappe naturali della sua età. E impariamo anche dagli altri».
Da chi, nello specifico? «Non parlo nemmeno di Yamal: lui fa proprio un altro sport, le tracce che sta lasciando anche al Mondiale lo confermano. Ma guardate come stanno lavorando con Cubarsì al Barcellona: ha giocato tantissime partite, ha commesso un sacco di errori, eppure è sempre lì. La fiducia premia sempre il talento. Deve giocare, deve sbagliare e ora gioca il Mondiale da protagonista con la Spagna, che resta una delle favorite per arrivare in fondo».
Mercato Juve, Montero su Kolo Muani e Vlahovic
Tornando al mercato, alla Juve va di moda il nome di Kolo Muani. Lo riprenderebbe? Questa è la terza sessione di mercato di fila in cui si parla dell’attaccante francese. «Non sono importanti i nomi, bisogna portare giocatori che facciano gruppo, specie in un periodo in cui in Italia non possiamo permetterci gente come Zidane e Trezeguet. Devono dare una mano al gruppo: che sia Kolo Muani oppure un altro tipo di giocatore, basta prendere quello giusto. Ma comunque non vivono da soli la pressione dello sport, mica giocano a tennis (ride, ndr)».
Nel frattempo, poi, la Juve ha ancora la possibilità di riprendere in mano il dossier Dusan Vlahovic. Gli darebbe ancora fiducia? «Su Vlahovic non ho alcun dubbio: deve restare. Perché i fuoriclasse devono restare, non bisogna fare in modo che vadano via. Terrei Dusan il più a lungo possibile in questa Juve che ha bisogno di ripartire».
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TORINO - Ha abbracciato tanti vecchi amici, Paolo Montero. Alla 21ª edizione della Fondazione Vialli e Mauro Golf Cup ha ritrovato lo spirito Juve. Lui, che la maglia bianconera l’ha rappresentata per una vita e poi ha avuto anche la possibilità di allenarla. La Primavera, due partite al servizio della prima squadra dopo l’esonero di Max Allegri e poi la Next Gen. Momenti belli e fasi complicate, ma l’amore di Montero per la Juve è viscerale. Anche quando ne parla tradisce una certa emozione. Ne osserva ogni passo, ora da spettatore. E anche da padre di Alfonso, centrale classe 2007 reduce da un’ottima stagione in Primavera. Montero ha un punto di vista su tutto: mai urlato, ma quando riflette su aspetti che riguardino il mondo bianconero le orecchie di chi lo ascolta sono tese.
Montero su Carnevali e la Juve
Paolo Montero, stagione nuova all’orizzonte con cambio della guardia in dirigenza. Si riparte da Giovanni Carnevali: può essere davvero lui l’uomo della stabilità biannconera? «Quando parlo della Juve, lo faccio essenzialmente da tifoso, per cui mi auguro sempre il meglio, a prescindere da chi lavora in società. Carnevali per me è un’ottima scelta: negli anni è riuscito a costruire una grande realtà come quella del Sassuolo, ora sarà importante accompagnare il nuovo amministratore delegato in questa missione e seguirlo passo dopo passo. Diamogli tutta la fiducia possibile».
A proposito di grandi difensori, la Juve sta facendo varie riflessioni in entrata: Lucumi è il nome più chiacchierato per rinforzare il reparto. Le piacerebbe vederlo a Torino? «Penso che Lucumi abbia fatto molto bene a Bologna, è reduce da ottimi campionati con la maglia rossoblù. Penso possa essere un buon colpo per il reparto difensivo. Sto sinceramente seguendo poco, ma sono sicuro di una cosa: Bremer è un giocatore molto importante, al Mondiale non sta giocando, ma ha fatto molto bene alla Juve. Quando non è stato in campo la differenza si è vista, per cui prima di cederlo ci penserei molto bene. Stiamo parlando di un giocatore di alto livello».