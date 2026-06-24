"Calciopoli, la Juve non ha vinto per gli arbitri. Solo l’Inter niente, regalati Pirlo e Cannavaro"

Spesso, capita che sia il tempo a distendere le pieghe della cronaca, costringendo tutti a guardare al passato con lenti diverse. Trasparenti. Prerogativa essenziale se ti ritrovi ad avere a che fare con i faldoni più scomodi e controversi del nostro archivio sportivo. Come quelli che vent’anni fa sconvolsero per sempre la storia del nostro calcio. Nel maggio del 2006, quando il sistema italiano si preparava a franare sotto i colpi di Calciopoli, l’allora presidente della FIGC, Franco Carraro, rassegnò anzitempo le dimissioni.
Carraro, la verità nuda e cruda
A vent’anni da quella presa di posizione tacciata dalla moltitudine come “un’ammissione di colpevolezza”, l’ex numero uno della Federazione ha voluto mettere i puntini sulle i, in un’intervista rilasciata al canale YouTube del Corriere Dello Sport. E lo ha fatto con la lucidità di chi non ha alcun interesse nel rincorrere il consenso, ma - al contrario - si sente in dovere di raccontare la verità. Nuda e cruda.
"Ho pagato andando via subito"
«Da presidente federale avevo una responsabilità politica e sportiva e ho pagato andando via immediatamente - racconta Carraro -. Siccome avevo capito che la federazione era coinvolta, ritenevo che fosse imbarazzante che fosse il presidente in carica a dover risolvere quella situazione. Quindi mi sono dimesso. Ho capito subito che il 99% delle persone ha interpretato le mie dimissioni come una conferma di colpevolezza. E ho capito che la gente si deve mettere d’accordo con se stessa: se fossi rimasto avrebbero detto che ero ‘attaccato alla poltrona’. Non bisogna giudicare in fretta. Bisogna prima essere certi di avere il quadro chiaro… Questa cosa mi ha ferito molto».
Sulla Juventus: "Hanno commesso errori che hanno pagato"
Da lì, il discorso si sposta sulle vicende che hanno coinvolto la Juventus, con un’analisi che ridiscute - quantomeno - i confini di quel verdetto: la retrocessione in Serie B. «Ho raccontato più volte che cosa è accaduto - continua Carraro -: nel 2004 avevo avuto l’idea di cambiare Bergamo e Pairetto che avevano fatto bene, ma essendo passati 5 anni credevo fosse necessario cambiarli. Ma è stato un errore. Ho chiamato Collina con l’impegno che l’incontro fosse riservato e gli ho detto: ‘Smetta un anno prima e faccia il disegnatore. Lei può arrivare a fare il presidente della federazione’. Si vedeva che aveva quella struttura. Ma lui disse di no. E purtroppo ho scoperto anni dopo che aveva rivelato tutto a Meani. La persona che si occupava degli arbitri per conto del Milan. Quando Bergamo e Pairetto hanno saputo che la mia intenzione era quella di sostituirli hanno perso la testa e si sono appoggiati a Luciano Moggi, a cui piaceva tantissimo che la gente pensasse che le vittorie della Juventus fossero più che altro merito delle sue capacità. La verità è che la Juve ha commesso degli errori che ha pagato. Ma oggettivamente non è vero che abbia vinto degli scudetti per via di Moggi e degli arbitri».
"Da presidente credo di aver svolto un buon lavoro"
A quel punto, Carraro rincara la dose: «L’epoca di Bergamo e Pairetto è quella che ha visto vincere più squadre diverse nella storia del calcio italiano. Vinsero la Juve, il Milan, la Lazio e la Roma. L’unica era l’Inter e in quel periodo non era gestita nel migliore dei modi. Regalarono Pirlo al Milan e la Cannavaro alla Juventus…».
E quando gli chiedono se abbia commesso altri errori nel corso della sua esperienza da presidente, Carraro aggiunge: «Credo complessivamente di aver svolto un buon lavoro. Ho smesso di fare il presidente 15 giorni prima che iniziasse il Mondiale. I fatti confermano che la spedizione in Germania fosse stata programmata bene. Poi ci tengo a ricordare che abbiamo instaurato una serie di controlli sui club di calcio e nel 2003 abbiamo avuto problemi con Catania e Fiorentina. Nel 2004 il Napoli, poi nel 2005 il Bologna e successivamente il Genoa. Da quando sono andato via i casi sono due: o le società sul piano amministrativo sono diventate tutte virtuose, oppure le regole sono diventato meno rigide di quanto non fossero con me».
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Spesso, capita che sia il tempo a distendere le pieghe della cronaca, costringendo tutti a guardare al passato con lenti diverse. Trasparenti. Prerogativa essenziale se ti ritrovi ad avere a che fare con i faldoni più scomodi e controversi del nostro archivio sportivo. Come quelli che vent’anni fa sconvolsero per sempre la storia del nostro calcio. Nel maggio del 2006, quando il sistema italiano si preparava a franare sotto i colpi di Calciopoli, l’allora presidente della FIGC, Franco Carraro, rassegnò anzitempo le dimissioni.
Carraro, la verità nuda e cruda
A vent’anni da quella presa di posizione tacciata dalla moltitudine come “un’ammissione di colpevolezza”, l’ex numero uno della Federazione ha voluto mettere i puntini sulle i, in un’intervista rilasciata al canale YouTube del Corriere Dello Sport. E lo ha fatto con la lucidità di chi non ha alcun interesse nel rincorrere il consenso, ma - al contrario - si sente in dovere di raccontare la verità. Nuda e cruda.
"Ho pagato andando via subito"
«Da presidente federale avevo una responsabilità politica e sportiva e ho pagato andando via immediatamente - racconta Carraro -. Siccome avevo capito che la federazione era coinvolta, ritenevo che fosse imbarazzante che fosse il presidente in carica a dover risolvere quella situazione. Quindi mi sono dimesso. Ho capito subito che il 99% delle persone ha interpretato le mie dimissioni come una conferma di colpevolezza. E ho capito che la gente si deve mettere d’accordo con se stessa: se fossi rimasto avrebbero detto che ero ‘attaccato alla poltrona’. Non bisogna giudicare in fretta. Bisogna prima essere certi di avere il quadro chiaro… Questa cosa mi ha ferito molto».