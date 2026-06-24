"Calciopoli, la Juve non ha vinto per gli arbitri. Solo l’Inter niente, regalati Pirlo e Cannavaro"

Sulla Juventus: "Hanno commesso errori che hanno pagato"

Da lì, il discorso si sposta sulle vicende che hanno coinvolto la Juventus, con un’analisi che ridiscute - quantomeno - i confini di quel verdetto: la retrocessione in Serie B. «Ho raccontato più volte che cosa è accaduto - continua Carraro -: nel 2004 avevo avuto l’idea di cambiare Bergamo e Pairetto che avevano fatto bene, ma essendo passati 5 anni credevo fosse necessario cambiarli. Ma è stato un errore. Ho chiamato Collina con l’impegno che l’incontro fosse riservato e gli ho detto: ‘Smetta un anno prima e faccia il disegnatore. Lei può arrivare a fare il presidente della federazione’. Si vedeva che aveva quella struttura. Ma lui disse di no. E purtroppo ho scoperto anni dopo che aveva rivelato tutto a Meani. La persona che si occupava degli arbitri per conto del Milan. Quando Bergamo e Pairetto hanno saputo che la mia intenzione era quella di sostituirli hanno perso la testa e si sono appoggiati a Luciano Moggi, a cui piaceva tantissimo che la gente pensasse che le vittorie della Juventus fossero più che altro merito delle sue capacità. La verità è che la Juve ha commesso degli errori che ha pagato. Ma oggettivamente non è vero che abbia vinto degli scudetti per via di Moggi e degli arbitri».