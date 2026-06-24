Il tecnico del ’97, il bomber da 32 gol e il mago delle punizioni: la Juve dei predestinati 

Una macchina da gol che ha tagliato il traguardo per prima. Facilmente prevedibile se si guarda alla stagione, ai numeri e alle impressioni lasciate giornata dopo giornata. Ma di facilmente prevedibile c’è davvero poco, soprattutto quando si parla di squadre giovanili. La Juventus Under 16 ha confermato lo scudetto di categoria e lo ha fatto nel modo più dolce: in un Derby d’Italia. Che sì, non sarà ai livelli di attesa e partecipazione di quelli che si giocano a San Siro o all’Allianz Stadium, ma un certo peso lo ha eccome. Lo dimostra la presenza di alcuni tifosi bianconeri a Forlì, dove si è giocata la finale vinta 3-0 dalla Juve, e i tanti commenti entusiasti sui social, anche da parte di chi non segue assiduamente il panorama giovanile. E poi lo ha fatto dominando, creando tantissimo e rischiando il giusto. Una fotografia, questa, della corazzata messa in piedi da mister Alessandro Gridel, classe 1997. Sicuramente, arrivato dall’Udinese, aveva ereditato un gruppo di grande qualità, ma poi bisogna metterci mano e fare in modo che le cose funzionino e lui è andato anche oltre.
Gridel e la sua macchina da gol perfetta
Per mettere le cose in prospettiva e capire di cosa si stia parlando: Gridel è coetaneo di Di Gregorio, Bremer e Boga. Giovane per la panchina, ma non per questo meno preparato, anzi. Studia, ricerca, si aggiorna, cresce: passione e conoscenza che si fondono e che poi vengono trasmesse alla squadra. L’abbraccio che lo travolge durante i festeggiamenti post scudetto dimostra quanto sia apprezzato dal gruppo. E poi ci sono i numeri, clamorosi. Nel corso della stagione, la Juventus ha segnato 127 gol, 100 durante la prima parte, gli altri 27 nella fase dei playoff: una media di quasi 4 reti a partita.
La grande stagione di Pipitò
Un percorso quasi netto di 30 vittorie e 3 sconfitte. Una di queste clamorosa. Andata dei quarti di finale contro l’Empoli, i bianconeri conducono per 2-0 ma, nel secondo tempo, l’arbitro si infortuna. Da regolamento, la partita è sospesa e si rigioca dall’inizio, dallo 0-0. Vinceranno i toscani 2-1, la Juventus la ribalterà poi a Vinovo e continuerà la sua corsa fino al titolo. Come dicevamo, c’è il lavoro dell’allenatore che, però, è facilitato anche dall’avere a disposizione individualità forti. Come Giuseppe Pipitò che con 32 reti è il miglior marcatore stagionale della rosa. Arrivato dal Palermo con grandi aspettative, le sue prime due stagioni in bianconero fanno capire perché si sia lavorato per portarlo a Torino.
Juve, tieni d'occhio Salvai!
Pensando all’attacco non si può non nominare Mamadou Pamè, per lui un’annata con tanti alti e qualche momento di maggiore difficoltà. Il suo apporto in zona gol, però, difficilmente è mancato. E il suo l’ha fatto anche Esad Deniz, arrivato a gennaio dall’Ajax, attaccante di talento e prospetto da tenere d’occhio. Rolando, Tufaro, il centrale difensivo e capitano della squadra Ghiotto: insomma, i talenti da seguire sono davvero tanti. Infine, menzione d’onore per Salvai. Il trequartista ha impreziosito la vittoria contro l’Inter, aprendo le marcature con una punizione di mancino che si è infilata sotto il sette. Ieri un’altra soddisfazione: la firma sul suo primo contratto da professionista con la Juventus.
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