Il tecnico del ’97, il bomber da 32 gol e il mago delle punizioni: la Juve dei predestinati 

Una macchina da gol che ha tagliato il traguardo per prima. Facilmente prevedibile se si guarda alla stagione, ai numeri e alle impressioni lasciate giornata dopo giornata. Ma di facilmente prevedibile c’è davvero poco, soprattutto quando si parla di squadre giovanili. La Juventus Under 16 ha confermato lo scudetto di categoria e lo ha fatto nel modo più dolce: in un Derby d’Italia . Che sì, non sarà ai livelli di attesa e partecipazione di quelli che si giocano a San Siro o all’Allianz Stadium, ma un certo peso lo ha eccome. Lo dimostra la presenza di alcuni tifosi bianconeri a Forlì, dove si è giocata la finale vinta 3-0 dalla Juve , e i tanti commenti entusiasti sui social, anche da parte di chi non segue assiduamente il panorama giovanile. E poi lo ha fatto dominando, creando tantissimo e rischiando il giusto. Una fotografia, questa, della corazzata messa in piedi da mister Alessandro Gridel , classe 1997. Sicuramente, arrivato dall’Udinese, aveva ereditato un gruppo di grande qualità, ma poi bisogna metterci mano e fare in modo che le cose funzionino e lui è andato anche oltre.

Gridel e la sua macchina da gol perfetta

Per mettere le cose in prospettiva e capire di cosa si stia parlando: Gridel è coetaneo di Di Gregorio, Bremer e Boga. Giovane per la panchina, ma non per questo meno preparato, anzi. Studia, ricerca, si aggiorna, cresce: passione e conoscenza che si fondono e che poi vengono trasmesse alla squadra. L’abbraccio che lo travolge durante i festeggiamenti post scudetto dimostra quanto sia apprezzato dal gruppo. E poi ci sono i numeri, clamorosi. Nel corso della stagione, la Juventus ha segnato 127 gol, 100 durante la prima parte, gli altri 27 nella fase dei playoff: una media di quasi 4 reti a partita.

La grande stagione di Pipitò

Un percorso quasi netto di 30 vittorie e 3 sconfitte. Una di queste clamorosa. Andata dei quarti di finale contro l’Empoli, i bianconeri conducono per 2-0 ma, nel secondo tempo, l’arbitro si infortuna. Da regolamento, la partita è sospesa e si rigioca dall’inizio, dallo 0-0. Vinceranno i toscani 2-1, la Juventus la ribalterà poi a Vinovo e continuerà la sua corsa fino al titolo. Come dicevamo, c’è il lavoro dell’allenatore che, però, è facilitato anche dall’avere a disposizione individualità forti. Come Giuseppe Pipitò che con 32 reti è il miglior marcatore stagionale della rosa. Arrivato dal Palermo con grandi aspettative, le sue prime due stagioni in bianconero fanno capire perché si sia lavorato per portarlo a Torino.

Juve, tieni d'occhio Salvai!

Pensando all’attacco non si può non nominare Mamadou Pamè, per lui un’annata con tanti alti e qualche momento di maggiore difficoltà. Il suo apporto in zona gol, però, difficilmente è mancato. E il suo l’ha fatto anche Esad Deniz, arrivato a gennaio dall’Ajax, attaccante di talento e prospetto da tenere d’occhio. Rolando, Tufaro, il centrale difensivo e capitano della squadra Ghiotto: insomma, i talenti da seguire sono davvero tanti. Infine, menzione d’onore per Salvai. Il trequartista ha impreziosito la vittoria contro l’Inter, aprendo le marcature con una punizione di mancino che si è infilata sotto il sette. Ieri un’altra soddisfazione: la firma sul suo primo contratto da professionista con la Juventus.

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