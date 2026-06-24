Bremer sicuro, la Juve ha scelto! Tra rinnovo e priorità: cosa è cambiato con Carnevali

TORINO - Se lo dice Paolo Montero, che è stato difensore, dunque se ne intende, e soprattutto si è seduto sulla panchina bianconera in tempi piuttosto recenti, c’è da credergli: meglio tenerselo, uno come Gleison Bremer. Ma la verità è che la Juventus non se ne vuole separare: gli “esuberi” sono ben altri. Però quasi nessuno è incedibile ed esiste una clausola da 58 milioni che posiziona molto in alto l’asticella riguardante la cifra necessaria per portare il brasiliano via da Torino. Il Mondiale poi non sta aiutando a spingere in alto la valutazione del difensore, che aveva dichiarato, prima di partire per gli States, «io voglio vincere perché ho 29 anni e non posso più aspettare».