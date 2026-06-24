Bremer sicuro, la Juve ha scelto! Tra rinnovo e priorità: cosa è cambiato con Carnevali

TORINO - Se lo dice Paolo Montero, che è stato difensore, dunque se ne intende, e soprattutto si è seduto sulla panchina bianconera in tempi piuttosto recenti, c’è da credergli: meglio tenerselo, uno come Gleison Bremer. Ma la verità è che la Juventus non se ne vuole separare: gli “esuberi” sono ben altri. Però quasi nessuno è incedibile ed esiste una clausola da 58 milioni che posiziona molto in alto l’asticella riguardante la cifra necessaria per portare il brasiliano via da Torino. Il Mondiale poi non sta aiutando a spingere in alto la valutazione del difensore, che aveva dichiarato, prima di partire per gli States, «io voglio vincere perché ho 29 anni e non posso più aspettare».
Cessioni Juve, cambia la priorità
Bremer non è una priorità tra le cessioni che la Juventus dovrà effettuare nelle prossime settimane: lo diventerebbe, appunto, solo a fronte di un’offerta shock, quanto più vicino possibile al valore della clausola rescissoria. Una proposta che, finora, non è comunque pervenuta sulla scrivania di Carnevali: l’estate è lunga, per carità, ma al momento non si è scatenata l’asta sul brasiliano.
E non trovano conferma le indiscrezioni che raccontano di un club bianconero disposto a sedersi al tavolo per valutare offerte da una quarantina di milioni: il prezzo del cartellino di Bremer è considerato quello, molto più vicino ai 60 milioni che ai 50.
Bremer vuole restare alla Juve
Al tempo stesso arrivano chiari e forti i segnali dall’entourage di Bremer che raccontano di una ferma volontà e di un rinnovato desiderio del giocatore di restare a Torino, sulla sponda bianconera dopo aver trascorso qualche anno su quella granata. Il difensore non sta spingendo per andare via e non ha chiesto la cessione: questo è un aspetto da evidenziare e rimarcare. E quelle parole sulla voglia di vincere, a quasi 30 anni, sono da leggere attraverso un filtro differente: è la spinta motivazionale che anima un calciatore intenzionato a sollevare trofei nella Juventus, non le dichiarazioni di chi vuole vincere altrove.
Juve, se arrivano offerte extralarge...
Certo, se poi dovessero arrivare delle offerte extralarge da club in grado di stuzzicare anche la fantasia di Bremer, allora la questione potrebbe pure cambiare: la sessione estiva di trattative, si sa, è lunga e ricca di potenziali sorprese. Tuttavia, ora come ora, tale scenario rimane sullo sfondo, in mancanza di concrete manifestazioni di interesse che possano andare oltre il semplice sondaggio esplorativo.
Al netto di quello che sarà il destino di Bremer, nelle intenzioni della Juventus c’è la volontà di effettuare un acquisto nel reparto, per rinforzarlo. Il punto del discorso, con il brasiliano, sarà in realtà un altro: trattare con la Juventus il rinnovo di contratto.
Rinnovo Bremer, con Carnevali si tratta
Con Comolli la questione si era arenata in partenza, con Carnevali l’orizzonte può cambiare, nonostante le priorità bianconere siano adesso altre. Ma la base per dialogare, con il nuovo ad, c’è: il contratto del brasiliano scade sì nel 2029 (il rinnovo era arrivato due anni fa, sotto la gestione Giuntoli), però lo stipendio del difensore non è alla pari con quello dei top player juventini.
Nel giro dei prolungamenti primaverili - Yildiz, Locatelli, McKennie - Bremer non è rientrato e ci sta che l’entourage del giocatore possa tornare alla carica per valutare un adeguamento, con relativa scadenza dell’accordo spostata al 2030 o al 2031. Discorsi che non sono stati ancora abbozzati, ma che potranno entrare nel vivo più avanti, tra i tanti punti nella (già intasata) agenda di Carnevali.
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TORINO - Se lo dice Paolo Montero, che è stato difensore, dunque se ne intende, e soprattutto si è seduto sulla panchina bianconera in tempi piuttosto recenti, c’è da credergli: meglio tenerselo, uno come Gleison Bremer. Ma la verità è che la Juventus non se ne vuole separare: gli “esuberi” sono ben altri. Però quasi nessuno è incedibile ed esiste una clausola da 58 milioni che posiziona molto in alto l’asticella riguardante la cifra necessaria per portare il brasiliano via da Torino. Il Mondiale poi non sta aiutando a spingere in alto la valutazione del difensore, che aveva dichiarato, prima di partire per gli States, «io voglio vincere perché ho 29 anni e non posso più aspettare».
Cessioni Juve, cambia la priorità
Bremer non è una priorità tra le cessioni che la Juventus dovrà effettuare nelle prossime settimane: lo diventerebbe, appunto, solo a fronte di un’offerta shock, quanto più vicino possibile al valore della clausola rescissoria. Una proposta che, finora, non è comunque pervenuta sulla scrivania di Carnevali: l’estate è lunga, per carità, ma al momento non si è scatenata l’asta sul brasiliano.
E non trovano conferma le indiscrezioni che raccontano di un club bianconero disposto a sedersi al tavolo per valutare offerte da una quarantina di milioni: il prezzo del cartellino di Bremer è considerato quello, molto più vicino ai 60 milioni che ai 50.