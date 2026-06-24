Tre schiaffi all’Inter, la piccola grande Juve è in finale Scudetto: chi affronta l’U17

Servono più di 100 minuti e due gol capolavoro di Corigliano: eccole, le ricette della felicità della Juventus Under 17 . E della finale, soprattutto, che i bianconeri hanno raggiunto ai tempi supplementari, 3-1 contro i pari età dell’ Inter (oltre a Corigliano, rigore trasformato da Paonessa, poi il pari di Matarrese), in una partita dagli alti, bassi, parti estremamente piatte e poi attacchi e difese praticamente sparse. Alla fine, oltre a Corigliano, decisiva soprattutto l’espulsione di Donato, capitano nerazzurro, a 5’ dalla fine dei tempi regolamentari. È stato il vero cambio di rotta del match, anche perché i nerazzurri avevano assaporato l’idea della rimonta e avevano provato a completarla in quelle battute finali. Che finali non sono state.

Paonessa porta avanti la Juve: il racconto del primo tempo

In ordine, però: dopo un paio di occasioni bianconere - tra queste anche una di Davide Marchisio al 18’, di tacco - e una traversa ancora juventina con Santa Maria, il finale di primo tempo ha regalato il primo punto di svolta del match. Al 44’, Marchisio ha servito Paonessa, steso da Donato in area di rigore: lo stesso attaccante bianconero è stato glaciale dagli undici metri, regalando il vantaggio alla formazione di Grauso. Il cui piglio nella ripresa non è cambiato: al 3’ Rigo ha sfiorato il raddoppio, ancora Paonessa qualche minuto più tardi, bravo pure poco dopo l’ora di gioco quando è andato nuovamente a un passo dal gol calciando male da ottima posizione.

Corigliano trascina la Juve Under 17: ora la finale con l’Empoli

Gol mangiato. E vecchi adagi: al 26’, una disattenzione della difesa juventina ha lasciato solo Matarrese, bravo a insaccare. Era sembrato l’inizio della cavalcata interista, e invece sono diventati supplementari. Pure tesi. Perché dopo l’espulsione di Donato, i cambi bianconeri hanno svincolato Corigliano e hanno acceso la luce sul numero dieci bianconero. Dapprima autore di una perla perfetta di mancino, per il 2-1 momentaneo. Poi freddissimo nell’andare a chiudere sul secondo palo all’inizio del secondo tempo supplementare per il 3-1 che non ha lasciato altra storia all’Inter di Handanovic. Al 109’, quando Thomas ha lasciato il campo, ha sorriso. Ma non del tutto. Il motivo? Il lavoro non è ancora finito e domani ci sarà l’occasione di dimostrarlo. Contro l’Empoli alle ore 20. Per lo scudetto in palio. Al termine di una stagione in cui tutti sono diventati grandi, ma il numero 10 juventino sicuramente un po’ di più. E l’ha dimostrato, ancora una volta.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE