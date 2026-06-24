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La Juve rinnova la coppia d'oro campione d'Italia: Salvai alla Dybala, Pipitò alla Tevez

I bianconeri blindano i due talenti in rampa di lancio: le reti siglate all'Inte nella finale Scudetto sono solo l'ultimo biglietto da visita per il futuro
Nicolò Schira
2 min
Pietro SalvaiGiuseppe Pipitòjuve
La Juve rinnova la coppia d'oro campione d'Italia: Salvai alla Dybala, Pipitò alla Tevez
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La Juve blinda la coppia d’oro della formazione Under 16. Due talenti che a suon di gol e grandi prodezze hanno trascinato i giovani bianconeri allo Scudetto di categoria. Ieri la firma sul contratto da professionista per il “diez” Pietro Salvai: mancino vellutato alla Paulo Dybala al quale si ispira e secondo molti assomiglia pure nelle movenze. Accordo fino al 2029.

Pipitò alla Tevez

Lo stesso che nei prossimi giorni verrà fatto firmare a Mister 33 gol: quel Giuseppe Pipitò che due anni fa la Signora aveva strappato al Palermo, battendo la concorrenza di Roma e Milan. Un blitz di mercato rivelatosi vincente e indovinato. Una caterva di reti per il centravanti che ricorda Carlitos Tevez per la capacità di far reparto da solo abbinando esplosività e qualità tecniche, pur non essendo dotato di un fisico da corazziere. E così anche lui presto metterà la firma sul suo primo contratto da prof. Il giusto premio a un’annata strepitosa e anche un monito da parte dei bianconeri rispetto al possibile corteggiamento di club inglesi.

La Premier su Pipitò

Non è un mistero che un paio di società di Premier League gli avessero messo gli occhi addosso, puntando ad accaparrarselo. Niente da fare. La Juve se lo gode e soprattutto se lo terrà stretto. Peppe ha il calcio nel sangue, visto che iniziato a giocare a pallone a soli 4 anni quando papà Ludovico e mamma Monia lo portavano prima alla Scuola Calcio Giants Club (società dilettantistica siciliana) e con l’inizio delle scuole elementari all’Accademia Pamela Conti, dove a 9 anni lo preleva il Palermo. Il resto è storia di oggi. Attenti a quei due, è proprio il caso di dirlo. La Juve se li coccola.

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