Zittisce l'Inter, il nuovo 10 Juve "conferma che non c'è paura": perché Corigliano è il futuro

Claudio Marchisio sembra averci visto lungo. La 'Circum' del Principino e di Alessandro Tocci cura gli interessi del diciassettenne. Un'investitura già importante per Corigliano, che può crescere sotto l' ala protettrice dell'ex numero otto bianconero. Marchisio potrà consigliarlo e fargli ripercorrere le sue orme: anche lui, dopo aver bruciato le tappe nelle giovanili, ha scritto la storia bianconera diventando Re.

E un altro ex bianconero, ora allenatore della Juventus Primavera, ha usato parole al miele per Corigliano. "Il suo gol (contro il Cesena, ndr) è motivo d'orgoglio. È un calciatore che si sta ritagliando il suo spazio e se lo merita", aveva detto Simone Padoin dopo il primo gol del diciassettenne nel campionato Primavera. E poi ha aggiunto: "È un'ulteriore conferma di come il settore giovanile bianconero punta a sfornare giovani talenti e non ha paura di mettere in campo anche i più giovani".

L'oro della classe 2009 bianconera

Thomas Corigliano è uno dei talenti forgiati in bianconero che ora sognano un futuro luminoso. La Juventus ha grandi piani per il diciassettenne, ma non soltanto per lui. Altri 2009 da menzionare sono Destiny Elimoghale e Davide Marchisio (figlio proprio del Principino).

Con loro ci sono anche il difensore Emanuele Demichelis e il bomber Riccardo Paonessa, senza dimenticare anche il portiere Emanuele Giaretta che ha vinto l'Europeo U17 con l'Italia. Una 'cucciolata' niente male per la Juventus, che si conferma una società lungimirante e avanguardistica nella crescita dei giovani talentini.