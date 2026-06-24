Zittisce l'Inter, il nuovo 10 Juve "conferma che non c'è paura": perché Corigliano è il futuro

La classe e le giocate di un predestinato, i gol alla Paulo Dybala e l'ala protettrice di Claudio Marchisio: la Juventus si gode il talento di Thomas Corigliano. Nella vittoria dell'Under 17 di Claudio Grauso contro l'Inter, che è valsa l'approdo nella finale scudetto ancora contro l'Empoli, il gioellino ha messo una firma d'autore, con una doppietta da far stropicciare gli occhi. I bianconeri hanno grandi piani per lui, che stupisce anche con la maglia dell'Italia.
La doppietta d'autore contro l'Inter
Giovedì alle 20, la Juventus Under 17 avrà l'opportunità di conquistare lo scudetto di categoria, giocando in finale contro l'Empoli. Le due squadre si ritroveranno di nuovo una contro l'altra dopo l'ultimo atto della scorsa stagione, vinta proprio dai bianconeri di Claudio Grauso.
La Juve farà sicuramente affidamento all'estro e al genio di Thomas Corigliano. Il numero 10 bianconero ha trascinato i compagni in finale, con una doppietta incredibile contro l'Inter. Due gol di rara bellezza per lui, a testimonianza della classe e della personalità (anche troppa) del talentino bianconero. Al 104º minuti, il classe 2009 ha preso palla al vertice dell'area di rigore, l'ha spostata sul sinistro e poi, con una pennellata dolce sul secondo palo, ha battuto Galliera. E poi, tre minuti più tardi, ha segnato con una conclusione potente, sempre di sinistro, dall'interno dell'area per il definitivo 3-1 che ha steso l'Inter.
Chi è Thomas Corigliano
Thomas Corigliano è nato a Bra il 20 gennaio del 2009. La maglia bianconera è una seconda pelle, visto che è entrato nel mondo Juve ad appena sette anni. Precoce e talentuoso, il diciassettenne ha scalato rapidamente le categorie. L'annata 2024/25 è stata quella della definitiva esplosione.
Ha vinto, da protagonista, lo scudetto Under 16 segnando 22 gol. Numeri da attaccante per lui, che però gioca sulla trequarti. Quest'anno, è il numero dieci della Juventus Under 17 di Claudio Grauso, ma è stato spesso utilizzato anche con la Primavera di Simone Padoin. Nessun timore reverenziale anche con i ragazzi tre anni più grandi, con la classe mostrata in ogni campo (anche un gol contro il Cesena e un assist in sette partite). A inizio giugno è stato uno dei talentini che ha permesso all'Italia U17 di portare a casa l'Europeo di categoria, battendo in finale il Belgio. E ora, i bianconeri si aggrappano a lui per portare a casa anche lo scudetto U17. Tra regular season e fase finale, ha segnato 16 gol e fornito altrettanti assist. Insomma, numeri da predestinato.
Caratteristiche tecniche
Fantasista, veste la numero dieci della Juventus e della Nazionale Italiana e non sembra sentirne il peso. Il diciassettenne ha estro e una tecnica fuori dal comune, come sta dimostrando in ogni categoria in cui scende in campo. Ama giocare tra le linee e cucire il gioco. È il classico calciatore dal baricentro basso, che gioca nello stresso ed è bravissimo nel dribbling.
Ricama da dieci, ma ha numeri realizzativi da 9. Il paragone con Paulo Dybala sembra quasi calzare a pennello. Come anche un altro marchio di fabbrica: anche Corigliano è molto abile sui piazzati, soprattutto quando calcia le punizioni. Non è molto alto (un metro e settantotto centimetri) ma ha tanta forza nelle gambe, agilità e velocità di pensiero. Il suo ruolo da trequartista in un 4-2-3-1 sembra essere perfetto per lui, anche se è stato anche utilizzato esterno alto a destra. Il classe 2009 è anche dotato di tanta personalità. E la partita con l'Inter ne è la prova. Dopo aver segnato la rete del momentaneo 2-1, infatti, ha zittito con ampi gesti la panchina nerazzurra. Del resto, è ancora un diciassettenne, ma con le spalle larghe.
L'ala protettrice di Marchisio e la benedizione di Padoin
Claudio Marchisio sembra averci visto lungo. La 'Circum' del Principino e di Alessandro Tocci cura gli interessi del diciassettenne. Un'investitura già importante per Corigliano, che può crescere sotto l'ala protettrice dell'ex numero otto bianconero. Marchisio potrà consigliarlo e fargli ripercorrere le sue orme: anche lui, dopo aver bruciato le tappe nelle giovanili, ha scritto la storia bianconera diventando Re.
E un altro ex bianconero, ora allenatore della Juventus Primavera, ha usato parole al miele per Corigliano. "Il suo gol (contro il Cesena, ndr) è motivo d'orgoglio. È un calciatore che si sta ritagliando il suo spazio e se lo merita", aveva detto Simone Padoin dopo il primo gol del diciassettenne nel campionato Primavera. E poi ha aggiunto: "È un'ulteriore conferma di come il settore giovanile bianconero punta a sfornare giovani talenti e non ha paura di mettere in campo anche i più giovani".
L'oro della classe 2009 bianconera
Thomas Corigliano è uno dei talenti forgiati in bianconero che ora sognano un futuro luminoso. La Juventus ha grandi piani per il diciassettenne, ma non soltanto per lui. Altri 2009 da menzionare sono Destiny Elimoghale e Davide Marchisio (figlio proprio del Principino).
Con loro ci sono anche il difensore Emanuele Demichelis e il bomber Riccardo Paonessa, senza dimenticare anche il portiere Emanuele Giaretta che ha vinto l'Europeo U17 con l'Italia. Una 'cucciolata' niente male per la Juventus, che si conferma una società lungimirante e avanguardistica nella crescita dei giovani talentini.
Il paragone con Dybala e il soprannome "nuovo Yildiz''
Maglia numero dieci sulle spalle, tiro a giro sotto l'incrocio lontano ed esultanza piena di gioia: sembrava un gol alla Dybala, ma era Thomas Corigliano. Le similitudini tra i due sono tante. Abili nello stretto e una tecnica fuori dal comune, ma anche la personalità e la voglia di incidere. Il classe 2009 studia i grandi dieci del passato bianconero per raccoglierne l'eredità. Un giorno.
E se quando gioca ricorda Dybala, per tanti è già il nuovo Yildiz. Come il turco, anche lui sta dimostrando di essere un talento, uno di quelli che non nasce tutti i giorni. Per tanti è già il suo erede, per altri i due potrebbero presto essere il futuro della Juventus che, mai come adesso, ha bisogno di talento.
Il percorso tracciato
La Juventus vuole valorizzare Corigliano nel migliore dei modi. Nell'estate del 2025, i bianconeri lo hanno blindato con il primo contratto da professionista fino al 30 giugno 2028. Un'investitura importante, che certifica quanto la Vecchia Signora creda nel suo talentino. Terminata la stagione con l'Under 17, il prossimo passo sembra inevitabile: la Primavera. La Juventus se lo coccola e punta a farlo crescere internamente, per avere pronto un nuovo gioiellino per fargli raccogliere, un giorno, l'eredità dei grandi campioni. Prima, però, c'è da conquistare lo scudetto Under 17. Corigliano lo sa bene e farà di tutto per prenderselo. Con la fame dei grandi, nonostante sia ancora un ragazzino.
La classe e le giocate di un predestinato, i gol alla Paulo Dybala e l'ala protettrice di Claudio Marchisio: la Juventus si gode il talento di Thomas Corigliano. Nella vittoria dell'Under 17 di Claudio Grauso contro l'Inter, che è valsa l'approdo nella finale scudetto ancora contro l'Empoli, il gioellino ha messo una firma d'autore, con una doppietta da far stropicciare gli occhi. I bianconeri hanno grandi piani per lui, che stupisce anche con la maglia dell'Italia.
La doppietta d'autore contro l'Inter
Giovedì alle 20, la Juventus Under 17 avrà l'opportunità di conquistare lo scudetto di categoria, giocando in finale contro l'Empoli. Le due squadre si ritroveranno di nuovo una contro l'altra dopo l'ultimo atto della scorsa stagione, vinta proprio dai bianconeri di Claudio Grauso.
La Juve farà sicuramente affidamento all'estro e al genio di Thomas Corigliano. Il numero 10 bianconero ha trascinato i compagni in finale, con una doppietta incredibile contro l'Inter. Due gol di rara bellezza per lui, a testimonianza della classe e della personalità (anche troppa) del talentino bianconero. Al 104º minuti, il classe 2009 ha preso palla al vertice dell'area di rigore, l'ha spostata sul sinistro e poi, con una pennellata dolce sul secondo palo, ha battuto Galliera. E poi, tre minuti più tardi, ha segnato con una conclusione potente, sempre di sinistro, dall'interno dell'area per il definitivo 3-1 che ha steso l'Inter.