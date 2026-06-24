David annuncia il suo futuro! Risposta chiara sulla Juve: "Per quanto mi riguarda..."

Dalla delusione vissuta in bianconero alle emozioni del Mondiale. Jonathan David si è preso la scena con la maglia del Canada , firmando una tripletta contro il Qatar che ha riportato al centro dell'attenzione il suo talento dopo una stagione complicata alla Juventus. Le sue prestazioni stanno facendo discutere tifosi e addetti ai lavori, soprattutto perché arrivano in un momento in cui il suo futuro a Torino resta tutto da decifrare, con i bianconeri che hanno fissato anche il prezzo per la cessione e stanno cercando di chiudere per Kolo Muani. L'attaccante, intervenuto ai microfoni di RSI Sport, ha lanciato però un messaggio chiaro ai bianconeri.

Tripletta al Mondiale: "Con la nazionale è tutto diverso"

Se in bianconero David ha faticato a trovare continuità e incisività sotto porta, al Mondiale è bastato poco per ritrovare il sorriso. L'attaccante ha già messo a segno una tripletta, confermando di avere dei colpi. Lo stesso centravanti ha spiegato le ragioni del suo rendimento differente: "Penso che sia sempre diverso quando giochi con un club o con la nazionale, perché innanzitutto sono squadre diverse. Lo stile di gioco è diverso, quindi cambia un po' tutto".

Intanto David ha puntato già alla prossima sfida contro la Svizzera, soffermandosi anche sulle qualità del difensore dell'Inter Manuel Akanji sfidato anche in campionato: "Penso che sia un ottimo difensore, ha giocato in club davvero importanti e ha esperienza. Difensivamente è molto difficile da affrontare. Sappiamo che la Svizzera è una squadra con molta esperienza nelle grandi competizioni come Mondiali o Europei. Quindi sappiamo che sarà una partita molto difficile per noi, ma siamo pronti". Il colpo di scena è arrivato però alla fine dell'intervista, quando il canadese ha parlato del suo futuro.