David annuncia il suo futuro! Risposta chiara sulla Juve: "Per quanto mi riguarda..."

Dalla delusione vissuta in bianconero alle emozioni del Mondiale. Jonathan David si è preso la scena con la maglia del Canada, firmando una tripletta contro il Qatar che ha riportato al centro dell'attenzione il suo talento dopo una stagione complicata alla Juventus. Le sue prestazioni stanno facendo discutere tifosi e addetti ai lavori, soprattutto perché arrivano in un momento in cui il suo futuro a Torino resta tutto da decifrare, con i bianconeri che hanno fissato anche il prezzo per la cessione e stanno cercando di chiudere per Kolo Muani. L'attaccante, intervenuto ai microfoni di RSI Sport, ha lanciato però un messaggio chiaro ai bianconeri.
Tripletta al Mondiale: "Con la nazionale è tutto diverso"
Se in bianconero David ha faticato a trovare continuità e incisività sotto porta, al Mondiale è bastato poco per ritrovare il sorriso. L'attaccante ha già messo a segno una tripletta, confermando di avere dei colpi. Lo stesso centravanti ha spiegato le ragioni del suo rendimento differente: "Penso che sia sempre diverso quando giochi con un club o con la nazionale, perché innanzitutto sono squadre diverse. Lo stile di gioco è diverso, quindi cambia un po' tutto".
Intanto David ha puntato già alla prossima sfida contro la Svizzera, soffermandosi anche sulle qualità del difensore dell'Inter Manuel Akanji sfidato anche in campionato: "Penso che sia un ottimo difensore, ha giocato in club davvero importanti e ha esperienza. Difensivamente è molto difficile da affrontare. Sappiamo che la Svizzera è una squadra con molta esperienza nelle grandi competizioni come Mondiali o Europei. Quindi sappiamo che sarà una partita molto difficile per noi, ma siamo pronti". Il colpo di scena è arrivato però alla fine dell'intervista, quando il canadese ha parlato del suo futuro.
David vuole restare, ma la Juve fissa il prezzo
Le prestazioni in nazionale potrebbero cambiare gli scenari in vista dell'estate, ma al momento la posizione della Juventus appare chiara. Il club considera David cedibile davanti a un'offerta ritenuta congrua e avrebbe fissato in circa 35 milioni di euro la valutazione del cartellino. Dal canto suo, però, il giocatore non sembra intenzionato a forzare l'addio. Anzi, nelle dichiarazioni rilasciate a RSI Sport ha fatto capire di sentirsi ancora parte del progetto bianconero: "Se resterò alla Juve? Sì, ho un contratto di cinque anni, quindi per quanto mi riguarda sono ancora qui".
Una frase che sa di apertura e che lascia intendere la volontà di giocarsi le proprie carte a Torino. Dopo una stagione deludente, David vorrebbe infatti avere una seconda chance per dimostrare il suo valore e cancellare le difficoltà del primo anno. La decisione finale spetterà a Carnevali in base anche alle eventuali offerte che arriveranno nelle prossime settimane. Intanto il canadese continua a segnare al Mondiale, nella speranza che quelle reti possano rappresentare il punto di partenza per il suo rilancio, in bianconero o altrove.
Una stagione difficile alla Juventus
L'ex Lille era arrivato a Torino con aspettative elevate, ma il suo primo anno in bianconero non è andato secondo i piani. Tra problemi di ambientamento, difficoltà tattiche e un rendimento altalenante dell'intera squadra, David non è mai riuscito a diventare il punto di riferimento offensivo che la Juventus immaginava. I numeri e le prestazioni sono stati inferiori alle attese e, nel corso della stagione, il suo nome è finito più volte al centro delle discussioni di mercato. Una situazione che ha inevitabilmente pesato sul percorso dell'attaccante, chiamato a confrontarsi con la pressione di una piazza esigente e con la necessità di adattarsi rapidamente a un nuovo campionato. Nonostante tutto, il Mondiale sta mostrando un giocatore diverso (nonostante il brutto esordio): più libero mentalmente, più efficace negli ultimi metri e soprattutto più vicino alla versione che aveva convinto la Juventus a puntare su di lui.
Dalla delusione vissuta in bianconero alle emozioni del Mondiale. Jonathan David si è preso la scena con la maglia del Canada, firmando una tripletta contro il Qatar che ha riportato al centro dell'attenzione il suo talento dopo una stagione complicata alla Juventus. Le sue prestazioni stanno facendo discutere tifosi e addetti ai lavori, soprattutto perché arrivano in un momento in cui il suo futuro a Torino resta tutto da decifrare, con i bianconeri che hanno fissato anche il prezzo per la cessione e stanno cercando di chiudere per Kolo Muani. L'attaccante, intervenuto ai microfoni di RSI Sport, ha lanciato però un messaggio chiaro ai bianconeri.
Tripletta al Mondiale: "Con la nazionale è tutto diverso"
Se in bianconero David ha faticato a trovare continuità e incisività sotto porta, al Mondiale è bastato poco per ritrovare il sorriso. L'attaccante ha già messo a segno una tripletta, confermando di avere dei colpi. Lo stesso centravanti ha spiegato le ragioni del suo rendimento differente: "Penso che sia sempre diverso quando giochi con un club o con la nazionale, perché innanzitutto sono squadre diverse. Lo stile di gioco è diverso, quindi cambia un po' tutto".
Intanto David ha puntato già alla prossima sfida contro la Svizzera, soffermandosi anche sulle qualità del difensore dell'Inter Manuel Akanji sfidato anche in campionato: "Penso che sia un ottimo difensore, ha giocato in club davvero importanti e ha esperienza. Difensivamente è molto difficile da affrontare. Sappiamo che la Svizzera è una squadra con molta esperienza nelle grandi competizioni come Mondiali o Europei. Quindi sappiamo che sarà una partita molto difficile per noi, ma siamo pronti". Il colpo di scena è arrivato però alla fine dell'intervista, quando il canadese ha parlato del suo futuro.