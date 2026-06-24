Serie A, date e orari delle prime cinque giornate: quando gioca la Juve

La Serie A prende forma. La Lega ha ufficializzato date e orari delle prime quattro giornate di campionato (qui tutte le info sulla stagione), delineando il calendario che accompagnerà l'avvio della stagione 2026-27. Tra big match, incroci già di livello e possibili modifiche legate agli impegni europei, tifosi e squadre possono iniziare a programmare il primo mese di calcio. Grande attenzione anche sulla Juventus, che debutterà sul campo del Frosinone prima di fare il proprio esordio casalingo contro il Parma. Alla terza giornata i bianconeri saranno subito chiamati a uno dei test più attesi dell'inizio stagione, con la sfida dell'Allianz Stadium contro il Milan, mentre nel quarto turno è in programma la trasferta sul campo del Sassuolo, anche se potrebbe subire modifiche. Un avvio che potrebbe già fornire indicazioni importanti sulle ambizioni della squadra nella corsa ai vertici del campionato.
Quando fa l'esordio la Juve: la prima giornata
Si parte il 22 agosto con i primi anticipi di Serie A. La Juve di Spalletti sarà ospite del Frosinone domenica alle 18.30. Qui tutta la prima giornata:
1^ GIORNATA (22-24 agosto)
- INTER-MONZA sabato 22 agosto ore 18.30
- UDINESE-COMO sabato 22 agosto ore 18.30
- GENOA-NAPOLI sabato 22 agosto ore 20.45
- PARMA CAGLIARI sabato 22 agosto ore 20.45
- FROSINONE-JUVENTUS domenica 23 agosto ore 18.30
- VENEZIA-LECCE domenica 23 agosto ore 18.30
- ATALANTA-SASSUOLO domenica 23 agosto ore 20.45
- TORINO-MILAN domenica 23 agosto ore 20.45
- BOLOGNA-LAZIO lunedì 24 agosto ore 18.30
- ROMA-FIORENTINA lunedì 24 agosto ore 20.45
La programmazione della Serie A: seconda e terza giornata
Nel secondo turno i bianconeri faranno l'esordio davanti i propri tifosi all'Allianz Stadium e scenderanno in campo contro il Parma sabato 29 agosto alle 18.30. La settimana successiva invece Spalletti affronterà il primo big match della stagione contro il Milan di Amorim. A seguire tutta la seconda e terza giornata:
2^ GIORNATA (28-31 agosto)
- MILAN-VENEZIA venerdì 28 agosto ore 20.45
- FIORENTINA-FROSINONE sabato 29 agosto ore 18.30
- MONZA-UDINESE sabato 29 agosto ore 18.30
- SASSUOLO-TORINO sabato 29 agosto ore 18.30
- JUVENTUS-PARMA sabato 29 agosto ore 20.45
- NAPOLI-COMO domenica 30 agosto ore 18.30
- CAGLIARI-INTER domenica 30 agosto ore 20.45
- LAZIO-GENOA domenica 30 agosto ore 20.45
- LECCE-ROMA lunedì 31 agosto ore 18.30
- ATALANTA-BOLOGNA lunedì 31 agosto ore 20.45
3^ GIORNATA (4-7 settembre)
- GENOA-COMO venerdì 4 settembre ore 20.45
- FIORENTINA-TORINO sabato 5 settembre ore 15
- INTER-NAPOLI sabato 5 settembre ore 18
- ROMA-ATALANTA sabato 5 settembre ore 20.45
- FROSINONE-VENEZIA domenica 6 settembre ore 15
- PARMA-MONZA domenica 6 settembre ore 15
- BOLOGNA-SASSUOLO domenica 6 settembre ore 18
- JUVENTUS-MILAN domenica 6 settembre ore 20.45
- CAGLIARI-LECCE lunedì 7 settembre ore 18.30
- UDINESE-LAZIO lunedì 7 settembre ore 20.45
La quarta giornata e le possibili modifiche
Il quarto turno per ora è l'unico con degli asterischi per via dell'inizio della Champions League. In questa giornata la Vecchia Signora se la vedrà contro il Sassuolo e lo slot potrebbe subire delle modifiche:
4^ GIORNATA (11-14 settembre)
- VENEZIA-FIORENTINA venerdì 11 settembre ore 20.45
- GENOA-FROSINONE sabato 12 settembre ore 15
- LAZIO-MILAN/SASSUOLO-JUVENTUS** sabato 12 settembre ore 18
- ATALANTA-CAGLIARI sabato 12 settembre ore 20.45
- TORINO-ROMA* domenica 13 settembre ore 12.30
- COMO-PARMA* domenica 13 settembre ore 15
- LECCE-MONZA domenica 13 settembre ore 15
- NAPOLI-BOLOGNA* domenica 13 settembre ore 18
- LAZIO-MILAN/SASSUOLO-JUVENTUS** domenica 13 settembre ore 20.45
- INTER-UDINESE lunedì 14 settembre ore 20.45
* LE POSSIBILI MODIFICHE ALLA 4^ GIORNATA PER LA CHAMPIONS LEAGUE
- Se il Como dovesse giocare in Champions giovedì 10/9: Como-Parma lunedì 14/9 alle 18.30, Napoli-Bologna e Torino-Roma invariate
- Se il Napoli dovesse giocare in Champions giovedì 10/9: Napoli-Bologna lunedì 14/9 alle 18.30, Como-Parma domenica 13/9 alle 12.30, Torino-Roma domenica 13/9 alle 18
- Se la Roma dovesse giocare in Champions giovedì 10/9: Torino-Roma lunedì 14/9 alle 18.30, Como-Parma 13/9 alle 12.30, Napoli-Bologna invariata
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La Serie A prende forma. La Lega ha ufficializzato date e orari delle prime quattro giornate di campionato (qui tutte le info sulla stagione), delineando il calendario che accompagnerà l'avvio della stagione 2026-27. Tra big match, incroci già di livello e possibili modifiche legate agli impegni europei, tifosi e squadre possono iniziare a programmare il primo mese di calcio. Grande attenzione anche sulla Juventus, che debutterà sul campo del Frosinone prima di fare il proprio esordio casalingo contro il Parma. Alla terza giornata i bianconeri saranno subito chiamati a uno dei test più attesi dell'inizio stagione, con la sfida dell'Allianz Stadium contro il Milan, mentre nel quarto turno è in programma la trasferta sul campo del Sassuolo, anche se potrebbe subire modifiche. Un avvio che potrebbe già fornire indicazioni importanti sulle ambizioni della squadra nella corsa ai vertici del campionato.
Quando fa l'esordio la Juve: la prima giornata
Si parte il 22 agosto con i primi anticipi di Serie A. La Juve di Spalletti sarà ospite del Frosinone domenica alle 18.30. Qui tutta la prima giornata:
1^ GIORNATA (22-24 agosto)
- INTER-MONZA sabato 22 agosto ore 18.30
- UDINESE-COMO sabato 22 agosto ore 18.30
- GENOA-NAPOLI sabato 22 agosto ore 20.45
- PARMA CAGLIARI sabato 22 agosto ore 20.45
- FROSINONE-JUVENTUS domenica 23 agosto ore 18.30
- VENEZIA-LECCE domenica 23 agosto ore 18.30
- ATALANTA-SASSUOLO domenica 23 agosto ore 20.45
- TORINO-MILAN domenica 23 agosto ore 20.45
- BOLOGNA-LAZIO lunedì 24 agosto ore 18.30
- ROMA-FIORENTINA lunedì 24 agosto ore 20.45