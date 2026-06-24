Serie A, date e orari delle prime cinque giornate: quando gioca la Juve

La Serie A prende forma. La Lega ha ufficializzato date e orari delle prime quattro giornate di campionato (qui tutte le info sulla stagione), delineando il calendario che accompagnerà l'avvio della stagione 2026-27. Tra big match, incroci già di livello e possibili modifiche legate agli impegni europei, tifosi e squadre possono iniziare a programmare il primo mese di calcio. Grande attenzione anche sulla Juventus, che debutterà sul campo del Frosinone prima di fare il proprio esordio casalingo contro il Parma. Alla terza giornata i bianconeri saranno subito chiamati a uno dei test più attesi dell'inizio stagione, con la sfida dell'Allianz Stadium contro il Milan, mentre nel quarto turno è in programma la trasferta sul campo del Sassuolo, anche se potrebbe subire modifiche. Un avvio che potrebbe già fornire indicazioni importanti sulle ambizioni della squadra nella corsa ai vertici del campionato.