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Coppa Italia, il tabellone ufficiale: chi trova la Juve? Il possibile percorso dei bianconeri 

Ufficializzati date e orari dei primi incontri e il programma della competizione tricolore: quali squadre può affrontare Spalletti
3 min
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Coppa Italia, il tabellone ufficiale: chi trova la Juve? Il possibile percorso dei bianconeri © Getty Images
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Prende forma la prossima Coppa Italia. Nel giorno in cui sono stati ufficializzati date e orari delle prime 5 giornate della Serie A 2026/27, ecco che anche il programma della competizione tricolore viene annunciato. I 32esimi di finale cominceranno il 14 agosto, preceduti dai turni preliminari 5 giorni prima: il torneo vedrà la sua conclusione il 19 maggio 2027. Ma qual è il percorso che attende la Juventus di Luciano Spalletti?

Coppa Italia, il tabellone: la Juve...

La Juve entrerà in gioco agli ottavi di finale (il 2 dicembre, il 16 dicembre o il 13 gennaio), e osserverà innanzitutto le sfide dei 32esimi, ovvero Sassuolo-Cesena e Frosinone-Juve Stabia: le due che passeranno il turno si affronteranno ai 16esimi, e la vincente se la vedrà con i bianconeri. In caso di passaggio turno la 'Vecchia Signora' potrebbe affrontare la Roma nei quarti di finale, nel caso i giallorossi riuscissero a superare indenni la sfida degli ottavi contro una tra Arezzo, Union Brescia, Cagliari, Hellas Verona e Virtus Entella. Tra le papabili per un'eventuale semifinale Atalanta e Napoli, che sono dallo stesso lato del tabellone. In un'ipotetica finale invece i bianconeri potrebbero affrontare Milan o Inter, che si trovano nella parte opposta del programma.

Il programma delle partite

Di seguito il calendario delle prime sfide della competizione, a partire dai 32esimi di finale di Coppa Italia.

  • Parma-Vicenza/Catania, venerdì 14 agosto ore 18 
  • Cagliari-Arezzo/Union Brescia, venerdì 14 agosto ore 18.30
  • Monza-Avellino, venerdì 14 agosto ore 20.45
  • Fiorentina-Benevento/Ravenna, venerdì 14 agosto ore 21.15
  • Catanzaro-Sudtirol, sabato 15 agosto ore 18
  • Udinese-Padova, sabato 15 agosto ore 18.30
  • Venezia-Modena, sabato 15 agosto ore 20.45
  • Torino-Carrarese, sabato 15 agosto ore 21.15
  • Frosinone-Juve Stabia, domenica 16 agosto ore 18
  • Genoa-Ascoli/Potenza, domenica 16 agosto ore 18.30
  • Hellas Verona-Virtus Entella, domenica 16 agosto ore 20.45
  • Lazio-Mantova, domenica 16 agosto ore 21.15
  • Pisa-Empoli, lunedì 17 agosto ore 18
  • Sassuolo-Cesena, lunedì 17 agosto ore 18.30
  • Cremonese-Sampdoria, lunedì 17 agosto ore 20.45
  • Palermo-Lecce, lunedì 17 agosto ore 21.15

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