Calciomercato Juve, spiraglio Svilar! Vertice alla Continassa: le uscite e le trattative in corso

Perché Svilar in chiave Juve?

Il primo motivo è il più semplice di tutti: i bianconeri hanno la necessità di trovare un nuovo numero uno. Lo sanno in tutta Europa. La Roma finora non ha mai pensato di privarsi del belga per meno di 50/60 milioni, ma la necessità di sistemare i conti può portare ad un netto ridimensionamento delle richieste. Insomma, se un qualsiasi club si presentasse da D’Amico con 35-40 milioni per Svilar sarebbe difficile fare melina. La Juve sarebbe disposta ad accollarsi un mega investimento per un portiere forte, pronto e con la possibilità di aprire un ciclo a Torino: Mile festeggerà 27 anni ad agosto, non ha mai spinto per lasciare la Capitale, ma la ragione di stato potrebbe portarlo a riconsiderare i progetti personali. Anche perché Koné, Wesley, Ndicka e Pisilli, nella testa di Gasperini, sarebbero molto più complicati da sostituire. Il secondo ragionamento che porta la Roma ad “offrire” Svilar alla Juve riguarda la pura plusvalenza: Tiago Pinto lo portò in giallorosso a parametro zero, perciò i Friedkin si stropiccerebbero gli occhi di fronte ad una plusvalenza totale. In un colpo solo o quasi, in questa maniera, la Roma si metterebbe al riparo da qualsiasi guaio relativo al bilancio. Senza dover mettere sul mercato altri asset di Gasperini.