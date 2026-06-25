Calciomercato Juve, spiraglio Svilar! Vertice alla Continassa: le uscite e le trattative in corso

Il bisogno, quasi disperato, di fare cassa entro il 30 giugno. La necessità di registrare a bilancio delle plusvalenze in grado di sistemare i conti. È un andazzo ricorrente: tante squadre si ritrovano a dover convivere con un destino comune. Vale soprattutto per Juve e Roma, pur con numeri e proporzioni ben diverse. Perché se a Torino serve reperire in meno di una settimana una cifra vicina ai 13 milioni di sole plusvalenze, nella Capitale la voragine fa paura: mal contati vanno trovati 50 milioni. In fretta e furia. In un contesto in cui Tony D’Amico, fresco di nomina, non ha potuto mettere mano alle faccende romaniste prima di metà mese poiché impegnato a risolvere il contratto in essere con l’Atalanta. Visto l’importo da trovare in così poco tempo, la Roma sta provando ad attingere anche dal bacino dei cosiddetti intoccabili.
Gli intoccabili di Gasperini
Dei giocatori che Gian Piero Gasperini sperava in ogni modo di trattenere. La cassa più semplice si può ottenere da questi magnifici sei: Koné, Wesley, Ndicka, Pisilli, Soulè e Svilar. Sui primi quattro, però, il parere dell’allenatore può avere un peso determinante per il naufragio di ogni possibile discorso. Per l’argentino, nonostante il sondaggio del Borussia Dortmund, mancano ancora acquirenti che possano portare soldi al mulino giallorosso. Per il portiere - certamente indispensabile per Gasp ormai rassegnato di fronte ad una cessione di questo spessore - si è invece aperto uno spiraglio. Porta alla Juve. Già, perché Svilar è seguito dalla stessa agenzia di Dibu Martinez. E a Giovanni Carnevali, non convintissimo di puntare su un estremo difensore che a settembre spegnerà 34 candeline, è stata proposta la possibilità di valutare il portiere classe ‘99. Alla Continassa si è accesa una lampadina che può diventare un faro abbagliante.
Perché Svilar in chiave Juve?
Il primo motivo è il più semplice di tutti: i bianconeri hanno la necessità di trovare un nuovo numero uno. Lo sanno in tutta Europa. La Roma finora non ha mai pensato di privarsi del belga per meno di 50/60 milioni, ma la necessità di sistemare i conti può portare ad un netto ridimensionamento delle richieste. Insomma, se un qualsiasi club si presentasse da D’Amico con 35-40 milioni per Svilar sarebbe difficile fare melina. La Juve sarebbe disposta ad accollarsi un mega investimento per un portiere forte, pronto e con la possibilità di aprire un ciclo a Torino: Mile festeggerà 27 anni ad agosto, non ha mai spinto per lasciare la Capitale, ma la ragione di stato potrebbe portarlo a riconsiderare i progetti personali. Anche perché Koné, Wesley, Ndicka e Pisilli, nella testa di Gasperini, sarebbero molto più complicati da sostituire. Il secondo ragionamento che porta la Roma ad “offrire” Svilar alla Juve riguarda la pura plusvalenza: Tiago Pinto lo portò in giallorosso a parametro zero, perciò i Friedkin si stropiccerebbero gli occhi di fronte ad una plusvalenza totale. In un colpo solo o quasi, in questa maniera, la Roma si metterebbe al riparo da qualsiasi guaio relativo al bilancio. Senza dover mettere sul mercato altri asset di Gasperini.
C'è dialogo
I due club, per il momento tramite intermediari, stanno dialogando. Cercando di trovare una formula che accontenti tutti: la Juve alla ricerca di un grande portiere e la Roma bisognosa di almeno 50 milioni di plusvalenze da mettere a segno entro il 30 giugno. A Torino, in ogni caso, le altre piste sono ancora vive: i discorsi per Dibu Martinez, proprio perché si sta discutendo con la stessa agenzia di Svilar, restano in piedi soltanto se l’Aston Villa dovesse quasi azzerare le richieste economiche sul cartellino dell’argentino. Occhio anche al Dibu in chiave Roma: se parte Svilar, verrà fatto più di un pensiero per lui. Sullo sfondo bianconero resta pure Guglielmo Vicario, che il Tottenham cederà perché ha scelto di puntare sul tandem Kinsky-Dubravka. Resta, ma per il momento remota, l’opzione De Gea. Prima, infatti, la Juve vuole capire se ci siano i margini da qui a martedì prossimo per portare Svilar alla Continassa. Luciano Spalletti approverebbe senza nemmeno avere la necessità di essere coinvolto da Carnevali.
Budget e mercato: oggi il vertice. Spalletti sarà operativo da remoto
Se la Roma ha la necessità di raggranellare, tra varie operazioni, circa una cinquantina di milioni di pure plusvalenze da qui al 30 giugno, anche la Juve ha comunque una missione simile da perseguire. Circa 12-13 milioni da trovare, sempre di plusvalenze, per allinearsi. Per cercare di affrontare i prossimi due mesi di mercato senza ulteriori patemi. Oggi alla Continassa ci sarà un vertice. Per definire strategie e budget, per scremare i giocatori prendibili e quelli inaccessibili, per individuare potenziali opportunità in prestito quando il mercato entrerà nel vivo e per cercare di fare il punto sui nomi in uscita. Mancano offerte che possano soddisfare la dirigenza bianconera: è sicuramente preoccupante lo stallo di tutta la Serie A, che si va ad aggiungere anche agli inevitabili ritardi legati al Mondiale. I trasferimenti, con un torneo così lungo, entreranno nel vivo da metà luglio in avanti e la Juve lo sa benissimo.
Operazioni in standby
Per questo, in attesa di capire chi potrà cedere, ha congelato diverse operazioni impostate almeno lato giocatore: Alexander Sorloth dell’Atletico Madrid, per esempio, è uno di quei profili in stand-by. Uno di quelli che dovrà capire se a Torino avranno ancora la forza economica per arrivare a lui. Anche per Randal Kolo Muani, definito prioritario rispetto al norvegese, alla Continassa le valutazioni riguardano la formula da individuare col Psg: per ora da Parigi l’obbligo di riscatto è l’unica condizione possibile per andare avanti nei dialoghi, la Juve punta a definire l’intera acquisizione vincolandola almeno alla qualificazione alla prossima Champions League. Tempi complicati, insomma, per Giovanni Carnevali. Ma l’ex Sassuolo già sapeva che avrebbe trovato un castello di carta e tanti nodi da sciogliere.
Plusvalenze
Un primo summit lato economico era stato già fatto dieci giorni fa. Riguardava sostanzialmente il solo mese di giugno: da lì è stata messa nero su bianco la necessità di raccogliere 12-13 milioni di pure plusvalenze entro il mese. Soldi che ancora non sono entrati e che la Juve continua a cercare (li può portare la cessione di Fabio Miretti), pur dovendo fare i conti con tante dichiarazioni di fedeltà da parte dei propri tesserati. Amore, sì, ma anche accurata strategia: da Bremer che ammicca con un like al post sulla sua volontà di restare a Torino, a David che si lega ai cancelli della Continassa facendo leva sul contratto in essere. Pieghe normali a giugno. Anche Spalletti, che ha staccato la spina qualche giorno in Toscana rimanendo comunque sempre connesso all’universo bianconero, parteciperà al vertice di mercato torinese. Carnevali detterà la linea, cercando di trovare soluzioni ai problemi finora riscontrati.
In uscita
Oggi si tira una linea sulle uscite da perfezionare e sulle entrate possibili, sui movimenti che la Juve può compiere da qui a fine agosto. Lucio avrà un peso in questa riunione, in cui verrà coinvolto a distanza: sarà il tecnico a dettare tempi e metodi. Individuando i reparti in cui i rinforzi serviranno più urgentemente e quelli che per i quali sarebbero contemplate anche le operazioni last minute. Attenzione, infine, anche alle novità operative che potrebbero essere prospettate durante il summit torinese. Imminente l’uscita dai radar del direttore tecnico François Modesto, al netto delle valutazioni ancora in corso su Darren Burgess e Peter Silverstone, uomini tuttavia lontani dalla sfera del mercato. Alla finestra c’è sempre Matteo Tognozzi, che a quasi tre anni dall’addio può tornare alla Juve prendendo in mano l’area sportiva insieme a Marco Ottolini.
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Il bisogno, quasi disperato, di fare cassa entro il 30 giugno. La necessità di registrare a bilancio delle plusvalenze in grado di sistemare i conti. È un andazzo ricorrente: tante squadre si ritrovano a dover convivere con un destino comune. Vale soprattutto per Juve e Roma, pur con numeri e proporzioni ben diverse. Perché se a Torino serve reperire in meno di una settimana una cifra vicina ai 13 milioni di sole plusvalenze, nella Capitale la voragine fa paura: mal contati vanno trovati 50 milioni. In fretta e furia. In un contesto in cui Tony D’Amico, fresco di nomina, non ha potuto mettere mano alle faccende romaniste prima di metà mese poiché impegnato a risolvere il contratto in essere con l’Atalanta. Visto l’importo da trovare in così poco tempo, la Roma sta provando ad attingere anche dal bacino dei cosiddetti intoccabili.
Gli intoccabili di Gasperini
Dei giocatori che Gian Piero Gasperini sperava in ogni modo di trattenere. La cassa più semplice si può ottenere da questi magnifici sei: Koné, Wesley, Ndicka, Pisilli, Soulè e Svilar. Sui primi quattro, però, il parere dell’allenatore può avere un peso determinante per il naufragio di ogni possibile discorso. Per l’argentino, nonostante il sondaggio del Borussia Dortmund, mancano ancora acquirenti che possano portare soldi al mulino giallorosso. Per il portiere - certamente indispensabile per Gasp ormai rassegnato di fronte ad una cessione di questo spessore - si è invece aperto uno spiraglio. Porta alla Juve. Già, perché Svilar è seguito dalla stessa agenzia di Dibu Martinez. E a Giovanni Carnevali, non convintissimo di puntare su un estremo difensore che a settembre spegnerà 34 candeline, è stata proposta la possibilità di valutare il portiere classe ‘99. Alla Continassa si è accesa una lampadina che può diventare un faro abbagliante.