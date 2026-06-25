Il paradosso Juve: tutti i giocatori sul mercato che per adesso… restano

David, Openda e tutti gli altri

Comprensibile, il discorso di David: anche perché in bianconero guadagna sei milioni netti a stagione, frutto di un accordo valido fino al 2030. Il fatto che abbia ormai perso il posto da titolare non sembra scomporlo più di tanto: del resto, in patria lo chiamano Iceman. Ci sono poi quelli che si “blindano” anche se non rappresentano esuberi: come per esempio Gleison Bremer, che ha fatto filtrare il messaggio che lui a Torino sta bene e che non ha mai chiesto la cessione. E nemmeno la Juve ha questa urgenza di cederlo, a meno che non arrivi quell’offerta stellare che possa avvicinarsi quanto più possibile al valore della clausola rescissoria prevista nel suo contratto, ovvero 58 milioni: proposta che, al momento, nessun club ha anche solo avvicinato. Ma l’estate di mercato è lunga e calda. Ci sono poi quelli che non rientrano nei piani futuri, però un po’ per mancanza di offerte, un po’ perché alla fine alla Juve male non si sta, per ora resistono: da Milik a Openda, da Koopmeiners a Zhegrova passando per Cabal, Gatti, Di Gregorio, Perin e via discorrendo, sono parecchi i giocatori che non smaniano dall’idea di andarsene.