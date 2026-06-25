Il paradosso Juve: tutti i giocatori sul mercato che per adesso… restano

Che si vinca (preferibile) o che si perda (meglio di no, però...), che sia Champions o Europa League, che si abbia il posto da titolare oppure no, alla Juve alla fine si sta bene . Infatti è sempre più frequente, tra i calciatori juventini, manifestare - in via pubblica o indirettamente attraverso il proprio entourage - attaccamento alla causa e volontà di restare a Torino per difendere i colori bianconeri.
David vuole restare alla Juve
L’ultimo in ordine di tempo a incatenarsi ai cancelli della Continassa - metaforicamente parlando, si intende - è stato Jonathan David. Uno di quelli che, a fronte di un’offerta ritenuta congrua, può partire nelle idee della dirigenza, condivise con il tecnico Spalletti. E invece il canadese, ieri sera impegnato - senza lasciare il segno - nell’ultima giornata del girone al Mondiale, manifesta un diversa visione del proprio orizzonte calcistico, parlando alla televisione svizzera: «Sì, sì, io resto. Ho firmato un contratto di cinque anni, quindi per quanto mi riguarda sono ancora qui», la risposta diretta, in francese, alla domanda sul destino alla Juve. Posizione chiara, anzi cristallina, quella dell’ex Lilla: come dire, io da Torino non mi muovo, semmai dovrà essere qualcun altro a decidere di mandarmi via.
David, Openda e tutti gli altri
Comprensibile, il discorso di David: anche perché in bianconero guadagna sei milioni netti a stagione, frutto di un accordo valido fino al 2030. Il fatto che abbia ormai perso il posto da titolare non sembra scomporlo più di tanto: del resto, in patria lo chiamano Iceman. Ci sono poi quelli che si “blindano” anche se non rappresentano esuberi: come per esempio Gleison Bremer, che ha fatto filtrare il messaggio che lui a Torino sta bene e che non ha mai chiesto la cessione. E nemmeno la Juve ha questa urgenza di cederlo, a meno che non arrivi quell’offerta stellare che possa avvicinarsi quanto più possibile al valore della clausola rescissoria prevista nel suo contratto, ovvero 58 milioni: proposta che, al momento, nessun club ha anche solo avvicinato. Ma l’estate di mercato è lunga e calda. Ci sono poi quelli che non rientrano nei piani futuri, però un po’ per mancanza di offerte, un po’ perché alla fine alla Juve male non si sta, per ora resistono: da Milik a Openda, da Koopmeiners a Zhegrova passando per Cabal, Gatti, Di Gregorio, Perin e via discorrendo, sono parecchi i giocatori che non smaniano dall’idea di andarsene.
La situazione di Miretti
E così il lavoro del nuovo ad Carnevali diventa ancora più complesso: operare in uscita in maniera chirurgica, ma al tempo stesso rapida, diventa fondamentale per sbloccare le trattative in entrata. E poi ci sono situazioni ancora differenti. Prendiamo per esempio quella di Miretti: di sicuro il centrocampista, che nella Juve è proprio cresciuto, letteralmente parlando, ci rimarrebbe volentieri a casa sua, come dargli torto. Però Fabio ha mercato, in tanti lo stimano, e all’elenco delle pretendenti si è aggiunto pure il Villarreal, club spagnolo che giocherà la Champions ed è reduce dal terzo posto nell’ultima Liga. Per il momento, tuttavia, pare più avanti il Bologna, nella corsa a Miretti: del resto qualcuno la Juve dovrà pur sacrificare, sull’altare del bilancio. E pazienza se a Torino si sta bene...
Che si vinca (preferibile) o che si perda (meglio di no, però...), che sia Champions o Europa League, che si abbia il posto da titolare oppure no, alla Juve alla fine si sta bene . Infatti è sempre più frequente, tra i calciatori juventini, manifestare - in via pubblica o indirettamente attraverso il proprio entourage - attaccamento alla causa e volontà di restare a Torino per difendere i colori bianconeri.
David vuole restare alla Juve
L’ultimo in ordine di tempo a incatenarsi ai cancelli della Continassa - metaforicamente parlando, si intende - è stato Jonathan David. Uno di quelli che, a fronte di un’offerta ritenuta congrua, può partire nelle idee della dirigenza, condivise con il tecnico Spalletti. E invece il canadese, ieri sera impegnato - senza lasciare il segno - nell’ultima giornata del girone al Mondiale, manifesta un diversa visione del proprio orizzonte calcistico, parlando alla televisione svizzera: «Sì, sì, io resto. Ho firmato un contratto di cinque anni, quindi per quanto mi riguarda sono ancora qui», la risposta diretta, in francese, alla domanda sul destino alla Juve. Posizione chiara, anzi cristallina, quella dell’ex Lilla: come dire, io da Torino non mi muovo, semmai dovrà essere qualcun altro a decidere di mandarmi via.