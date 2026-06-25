Cambiaso, Juve e Inter preparano lo scambio ma intanto si sfidano per il talento della Premier

Potrebbe davvero configurarsi un gioco di incroci e di incastri tra i destini professionali di Marco Palestra e di Andrea Cambiaso. I percorsi del mercato li hanno sfiorati in parallelo e e poi hanno preso una direzione molto netta. Prendete il Chelsea (e ovviamente non per caso) che fino a qualche giorno fa chiedeva concretamene informazioni sull’esterno della Juventus, un giocatore che a Xabi Alonso piace da tempo. Parallelamente gli inglesi si sono mossi – più o meno sotto traccia – verso Palestra che era l’obiettivo sbandierato e molto avanzato dell’Inter. Alla fine ecco il blitz che ha concretamente convinto l’Atalanta e il giocatore a suon di “progetti” e di sterline (a 6 milioni netti l’anno ti adatti molto bene...): evidentemente Xabi Alonso ha pensato che la fisicità dell’ex cagliaritano si attagli meglio al gioco della Premier League e ha dato il via libera agli uomini mercato dei Blues. A rimanere con il cerino in mano, così, è rimasto l’Inter e in parte lo stesso Cambiaso che aveva considerato la Premier come un possibile approdo. L’altro è Barcellona dove si continuano a registrare sondaggi nei suoi confronti. E ora, ecco gli incroci, potrebbe (ri)sbucare proprio l’Inter che deve coprire il buco lasciato da Dumfries, ceduto al Real Madrid.
La carta Frattesi
Storie di terzini, dunque, con la Juventus che, si sa, non considera incedibile Cambiaso ma che lo valuta almeno 40 milioni, una cifra ritenuta troppo alta dai nerazzurri che, peraltro, fanno anche valutazioni tattiche circa la possibilità di sovrapporre le caratteristiche dell’azzurro a quelle di Dumfries. Adesso, però, la situazione è molto meno fluida e le tempistiche costringeranno l’Inter a prendere in considerazioni ipotesi che prima non erano considerate primissime scelte. Senza dimenticare che, dettaglio non da poco, i nerazzurri hanno in rosa un elemento che intriga Luciano Spalletti: Davide Frattesi. Un elemento che il tecnico bianconero conosce e apprezza tanto che lo aveva reso centrale nella sua Nazionale e Frattesi lo aveva ripagato con buone prestazioni e con gol, tanto da diventare il miglior marcatore, con 7 reti, nella gestione azzurra del ct toscano. Un tuttofare che Spalletti ha impiegato da trequartista, da falso nove e da mezzala per sfruttarne la sua miglior caratteristica: la capacità di inserirsi partendo da lontano.
Scambio Frattesi-Cambiaso?
Una qualità che gli farebbe molto comodo anche nella Juventus (già a gennaio il tecnico lo aveva caldeggiato) e, così, già nei giorni scorsi c’è stato qualche sondaggio tra i due club, con la Juve che aveva proposto Gatti per abbassare le richieste dei nerazzurri. Che, tra l’altro, sperano di monetizzare la cessione di Frattesi senza inserire scambi qualora si concretizzi l’interesse del Nottingham Forest, altro club di Premier che è in grado di sborsare i 30 milioni della sua valutazione senza battere ciglio. L’inserimento di Cambiaso in un possibile scambio, invece, costringerebbe l’Inter a versare un conguaglio a favore della Juventus ma certo nulla i paragonabile ai 50 milioni più bonus necessari per Palestra. In sintesi: Frattesi di qua, Cambiaso di là con la benedizione del giovane Palestra che si è definitivamente svincolato dagli incroci di mercato. Ecco lo scenario da tenere d’occhio nei prossimi giorni. Sarà Derby d’Italia, invece, per Curtis Jones: anche la Juve, infatti, sta sondando la possibilità di arrivare al centrocampista del Liverpool.
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