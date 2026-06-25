Cambiaso, Juve e Inter preparano lo scambio ma intanto si sfidano per il talento della Premier

Potrebbe davvero configurarsi un gioco di incroci e di incastri tra i destini professionali di Marco Palestra e di Andrea Cambiaso. I percorsi del mercato li hanno sfiorati in parallelo e e poi hanno preso una direzione molto netta. Prendete il Chelsea (e ovviamente non per caso) che fino a qualche giorno fa chiedeva concretamene informazioni sull’esterno della Juventus, un giocatore che a Xabi Alonso piace da tempo. Parallelamente gli inglesi si sono mossi – più o meno sotto traccia – verso Palestra che era l’obiettivo sbandierato e molto avanzato dell’Inter. Alla fine ecco il blitz che ha concretamente convinto l’Atalanta e il giocatore a suon di “progetti” e di sterline (a 6 milioni netti l’anno ti adatti molto bene...): evidentemente Xabi Alonso ha pensato che la fisicità dell’ex cagliaritano si attagli meglio al gioco della Premier League e ha dato il via libera agli uomini mercato dei Blues. A rimanere con il cerino in mano, così, è rimasto l’Inter e in parte lo stesso Cambiaso che aveva considerato la Premier come un possibile approdo. L’altro è Barcellona dove si continuano a registrare sondaggi nei suoi confronti. E ora, ecco gli incroci, potrebbe (ri)sbucare proprio l’Inter che deve coprire il buco lasciato da Dumfries, ceduto al Real Madrid.