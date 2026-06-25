“Un nome che nessuno si aspetta”: Iuliano svela la sua Juve e il problema che ha fatto fuori Comolli

Luciano Spalletti, insieme a Giovanni Carnevali, ritiene che sia una delle poche certezze? «Bisogna assolutamente ripartire da lui. È un ottimo allenatore, ha lavorato bene e ha idee precise. La Juventus ha fatto bene ad affidarsi a Luciano a lungo termine. Il problema è stato un altro…».

Ci ha inevitabilmente incuriosito…«Il suo rinnovo è stato giusto, ma sarei andato più cauto su quello di alcuni calciatori. La vecchia società ha prolungato dei contratti prima del raggiungimento dell’obiettivo della Champions League. Obiettivo che poi si è lasciata sfuggire per qualche distrazione, diciamo così. Quello è stato un chiaro ed evidente errore di pianificazione. Bisognava aspettare, essere certi di tagliare il traguardo minimo del quarto posto: a quel punto si sarebbero potuti offrire dei rinnovi calibrati e contestualizzati in una programmazione. Secondo me è anche per questo sbaglio che la proprietà alla fine ha deciso di separarsi da Comolli e di ripartire da figure con grande esperienza nel nostro calcio. Ora è un cantiere aperto e bisogna capire cosa succederà».

E con Dusan Vlahovic cosa succederà invece? In quale partito si schiera? «Se resta alle condizioni che detta la società è un discorso, se dobbiamo sottostare alle sue pretese è meglio che vada via… Con quei soldi si può prendere un giocatore da Juve, che faccia la differenza e che abbia voglia di restare. Io mi aspetto che un calciatore che ha guadagnato le cifre di Vlahovic negli ultimi anni sia disponibile a venire incontro al club in un momento di difficoltà come quello in cui si trova ora. La verità è che lui non è sempre stato un esempio per i compagni e, tra l’altro, ha saltato anche tante partite per infortunio. La Juventus ha bisogno di gente che stia sul pezzo e che offra affidabilità da ogni punto di vista. E che, soprattutto, giochi con il cuore per questa maglia. Lui, onestamente, ogni tanto mi è parso che lo facesse più per se stesso»

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