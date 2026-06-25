Diretta Juve-Empoli U17, finale Scudetto: risultato in tempo reale

La Juve si prepara a vivere la sua seconda finale scudetto di questa stagione. Dopo l'U16, che ha trionfato nell'ultimo atto con un 3-0 all'Inter , adesso tocca all'U17 provare a portare il tricolore nella bacheca bianconera. La sfida contro l' Empoli è un remake dell'anno scorso, partita che è valsa lo scudetto per Corigliano e compagnia. Il fantasista è sempre al centro del progetto, dopo l'esordio con la Primavera e la vittoria dell'Europeo U17 con l'Italia, vuole essere ancora protagonista anche in questa finalissima e mettere la ciliegina su un anno davvero speciale.

18:50

Il cammino dell'Empoli

Importante anche il percorso dell'Empoli U17 di Lorenzo Tonelli. I toscani hanno chiuso al primo posto il Gruppo C, con due punti di vantaggio sulla Fiorentina ma ben 95 reti segnate. Nella fase a eliminazine diretta, l'Empoli ha eliminato la Lazio ai quarti: dopo lo 0-0 dell'andata, si è imposta 1-0 al ritorno. In semifinale, ha avuto la meglio sul Genoa: sotto di due reti, ha poi vinto 5-2.

18:40

Il cammino della Juventus

Esaltante il cammino per la Juventus U17 di Claudio Grauso. l bianconeri hanno chiuso il Girone A al primo posto, con una sola sconfitta in 26 partite e con un +12 in classifica sul Genoa secondo in classifica. Nella fase a eliminazione diretta, la Juventus ha superato ai quarti di finale la Roma con un doppio successo (5-2 in trasferta e 2-1 in casa). Poi, in semifinale, i bianconeri hanno eliminato l'Inter con un 3-1 nei tempi supplementari. Decisiva la doppietta del talento Thomas Corigliano.

18:34

Remake dello scorso anno

Si tratterà di una remake. Dall'altro lato, infatti, ci sarà ancora una volta l'Empoli, che ha rimontato il Genoa in semifinale.

18:33

Juventus per il bis

La Juventus Under 17 di Claudio Grauso torna a giocare la finale scudetto di categoria con l'obiettivo di bissare il successo dello scorso anno.

Dino Manuzzi di Cesena