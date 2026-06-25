"Una Superlega c’è già": Agnelli, il monito più attuale che mai dopo la beffa Inter

Precursore e lungimirante: Andrea Agnelli ci era arrivato anni fa . "Una Superlega di fatto ce l'abbiamo già", invocava a gran voce l'ex presidente della Juventus ma, al tempo, nessuno ha voluto dargli ascolto. E adesso, con inspiegabile ritardo, quelle parole hanno il sapore della beffa per il calcio italiano ed europeo. Una beffa, come lo è stata per l' Inter che in poche ore ha visto sfumare l'acquisto di Marco Palestra che presto volerà a Londra per vestire la maglia del Chelsea di Xabi Alonso. La Premier League è la vera Superlega . E il problema, viste le parole di Agnelli, è radicato e profondo. Ma tutti hanno voluto chiudere gli occhi.

Le parole di Agnelli nel 2014

Era il 2014 e la Juventus aveva appena vinto il terzo scudetto di fila. Insomma, una vita fa. Anche in quel clima di vittorie e successi, Andre Agnelli aveva lanciato l'allarme: il calcio italiano è rimasto indietro. Dodici anni dopo, i risultati si vedono tutti, come dimostra l'ultimo caso, quello del ventunenne dell'Atalanta che giocherà in Premier League. Le sue parole sembrano adesso profetiche. "Abbiamo la Premier League che viaggia intorno ai 4,2 miliardi all'anno. Abbiamo la UEFA stesso che ha dichiarato che per il prossimo ciclo della Champions League si aspetta 5,2 miliardi. Quindi noi abbiamo due competizioni che genereranno 28 miliardi nei cicli di riferimento. Questo lascia intendere quanto spazio rimane sia all'Italia, ma alla Germania, alla Spagna e alla Francia, senza neanche considerare i Paesi che oggi non riescono a competere in questa competizione", aveva detto l'ex numero uno bianconero.