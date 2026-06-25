"Una Superlega c’è già": Agnelli, il monito più attuale che mai dopo la beffa Inter

Precursore e lungimirante: Andrea Agnelli ci era arrivato anni fa. "Una Superlega di fatto ce l'abbiamo già", invocava a gran voce l'ex presidente della Juventus ma, al tempo, nessuno ha voluto dargli ascolto. E adesso, con inspiegabile ritardo, quelle parole hanno il sapore della beffa per il calcio italiano ed europeo. Una beffa, come lo è stata per l'Inter che in poche ore ha visto sfumare l'acquisto di Marco Palestra che presto volerà a Londra per vestire la maglia del Chelsea di Xabi Alonso. La Premier League è la vera Superlega. E il problema, viste le parole di Agnelli, è radicato e profondo. Ma tutti hanno voluto chiudere gli occhi.
Le parole di Agnelli nel 2014
Era il 2014 e la Juventus aveva appena vinto il terzo scudetto di fila. Insomma, una vita fa. Anche in quel clima di vittorie e successi, Andre Agnelli aveva lanciato l'allarme: il calcio italiano è rimasto indietro. Dodici anni dopo, i risultati si vedono tutti, come dimostra l'ultimo caso, quello del ventunenne dell'Atalanta che giocherà in Premier League. Le sue parole sembrano adesso profetiche. "Abbiamo la Premier League che viaggia intorno ai 4,2 miliardi all'anno. Abbiamo la UEFA stesso che ha dichiarato che per il prossimo ciclo della Champions League si aspetta 5,2 miliardi. Quindi noi abbiamo due competizioni che genereranno 28 miliardi nei cicli di riferimento. Questo lascia intendere quanto spazio rimane sia all'Italia, ma alla Germania, alla Spagna e alla Francia, senza neanche considerare i Paesi che oggi non riescono a competere in questa competizione", aveva detto l'ex numero uno bianconero.
Agnelli, quella frase sulla Super... Premier
Andrea Agnelli ammoniva la Lega di Serie A e la UEFA per evitare che il campionato inglese crescesse ulteriormente, acquistando i migliori talenti su piazza e lasciando soltanto le briciole alle altre leghe: "Una Premier League che viaggia a 4,2 miliardi all'anno significa che pian piano attirerà tutto il talento perché va dove è remunerato in maniera migliore. Una Superlega di fatto ce l'abbiamo già". In quel caso, l'ex presidente della Juventus non era stato ascoltato.
Inascoltato anche il giorno del saluto, con quelle parole che erano un monito. Il 18 gennaio del 2023, il presidente uscente della Juventus Andrea Agnelli ha presieduto l'assemblea degli azionisti (l'ultima dopo le dimissioni per il caso plusvalenze fittizie). "Credevo e credo tuttora che il calcio europeo abbia bisogno di riforme per affrontare il futuro. Altrimenti rischieremo una continua, costante e inesorabile decrescita dello sport e del calcio a favore di un'unica lega dominante, che è la Premier League", aveva detto il numero uno bianconero.
"Nel giro di pochi anni..."
La voce seria e il dito puntato lasciavano presagire quello che poi, effettivamente, è successo. "Nel giro di pochi anni attrarrà tutto il talento del calcio europeo nella sua Lega, marginalizzando completamente tutte le altre. Mi sembra evidente che i regolatori attuali non hanno nessuna voglia di ascoltare e affrontare i problemi dell'industry, preferendo mantenere la loro posizione di privilegio. Sono il regolatore, sono l'operatore commerciale monopolista, detengono a livello europeo ed internazionale la funzione inquirente giudicante del sistema di giustizia autoistituito e sono i gamekeeper della competizione. Da questo punto di vista, l'auspicio è che la Corte di Giustizia Europea, che è chiaamta ad esprimersi sulla posizione di monopolio della UEFA, riconosca lo sport professionistico ad alto livello come un'industria". Quella sentenza è arrivata e l'Unione Europea ha dato ragione agli ideatori della Superlega. Purtroppo, potrebbe essere arrivata troppo tardi.
Precursore e lungimirante: Andrea Agnelli ci era arrivato anni fa. "Una Superlega di fatto ce l'abbiamo già", invocava a gran voce l'ex presidente della Juventus ma, al tempo, nessuno ha voluto dargli ascolto. E adesso, con inspiegabile ritardo, quelle parole hanno il sapore della beffa per il calcio italiano ed europeo. Una beffa, come lo è stata per l'Inter che in poche ore ha visto sfumare l'acquisto di Marco Palestra che presto volerà a Londra per vestire la maglia del Chelsea di Xabi Alonso. La Premier League è la vera Superlega. E il problema, viste le parole di Agnelli, è radicato e profondo. Ma tutti hanno voluto chiudere gli occhi.
Le parole di Agnelli nel 2014
Era il 2014 e la Juventus aveva appena vinto il terzo scudetto di fila. Insomma, una vita fa. Anche in quel clima di vittorie e successi, Andre Agnelli aveva lanciato l'allarme: il calcio italiano è rimasto indietro. Dodici anni dopo, i risultati si vedono tutti, come dimostra l'ultimo caso, quello del ventunenne dell'Atalanta che giocherà in Premier League. Le sue parole sembrano adesso profetiche. "Abbiamo la Premier League che viaggia intorno ai 4,2 miliardi all'anno. Abbiamo la UEFA stesso che ha dichiarato che per il prossimo ciclo della Champions League si aspetta 5,2 miliardi. Quindi noi abbiamo due competizioni che genereranno 28 miliardi nei cicli di riferimento. Questo lascia intendere quanto spazio rimane sia all'Italia, ma alla Germania, alla Spagna e alla Francia, senza neanche considerare i Paesi che oggi non riescono a competere in questa competizione", aveva detto l'ex numero uno bianconero.