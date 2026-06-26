"Juve, con questi non sbagli! Cresci solo così, altrimenti... 50 milioni? Siamo tutti matti"

Silvano Martina, la Juve sta facendo più di un sondaggio con la Roma per capire la fattibilità dell’operazione Svilar. Si aspettava un nome come questo? «Svilar è un portiere di altissimo livello. Tant’è che non pensavo se ne potesse parlare in uscita dalla Roma: privarsi di un elemento del genere, al netto delle esigenze di bilancio, è un grosso rischio per una squadra che torna in Champions League dopo tanti anni. È forte, fortissimo, per rendimento è stato il migliore della stagione. Per la Juve rappresenterebbe un notevole salto di qualità rispetto al parco portieri attuale: penso sia innegabile».

Non è il solo che la Juve sta trattando, in ogni caso. «Anche Dibu Martinez e Alisson per me sono da Juve. Con questi tre portieri non sbagli di sicuro la mossa per il presente. Ma ribadisco: mi stupirei se la Roma facesse partire Svilar, anche a cifre alte. È un giocatore troppo importante per Gasperini».

La Roma, nonostante l’impellente necessità di sistemare i conti, valuta Svilar non meno di 50 milioni. Troppi? «Nel calcio di oggi siamo diventati tutti matti. Penso alla follia che stava per compiere l’Inter con Palestra: è un ottimo prospetto, ma dopo un anno di Serie A non si possono spendere 50 milioni per un solo elemento. Non un club italiano. Ecco, se devo paragonare lui a Svilar è chiaro che converrebbe prendere il secondo, che almeno arriva da anni importanti in una grande squadra».