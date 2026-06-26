"Juve, con questi non sbagli! Cresci solo così, altrimenti... 50 milioni? Siamo tutti matti"

TORINO - Quando si parla di portieri, mercato e grandi club, il punto di vista di Silvano Martina merita sempre attenzione. Da numero uno ha costruito una carriera importante tra gli anni Settanta e Ottanta, difendendo tra le altre le porte di Genoa, Torino, Lazio e Pisa. Proprio col Grifone ha vissuto una delle esperienze più significative della sua vita sportiva, diventando un idolo rossoblù. Martina, poi, ha intrapreso con successo la carriera di procuratore, affermandosi come uno degli agenti più stimati e influenti del calcio italiano. Per una vita ha lavorato accanto a Gigi Buffon, un uomo che ha segnato un’intera epoca dei portieri italiani nel mondo. Martina continua a seguire da vicino le vicende del calcio italiano ed europeo.
Juve, l'interesse per Svilar
Impossibile, con lui, non parlare di portieri: l’interesse della Juventus per Mile Svilar, protagonista di una stagione di altissimo livello con la Roma e sempre più al centro delle attenzioni dei grandi club. Tra valutazioni tecniche, prospettive future e possibili scenari di mercato, Martina ci aiuta a comprendere quali siano i margini dell’operazione.
Tra le esigenze di bilancio della Roma, le necessità tecniche della Juve e i conti giallorossi con Gian Piero Gasperini, che da qui al 30 giugno (la Roma ha bisogno di completare vendite cospicue a tal punto da ottenere 50 milioni di pura plusvalenza entro fine mese) si alza ogni mattina col rischio di perdere almeno uno dei suoi pretoriani. Svilar fa parte di questa cerchia esclusiva.
"Svilar fortissimo, per la Juve..."
Silvano Martina, la Juve sta facendo più di un sondaggio con la Roma per capire la fattibilità dell’operazione Svilar. Si aspettava un nome come questo? «Svilar è un portiere di altissimo livello. Tant’è che non pensavo se ne potesse parlare in uscita dalla Roma: privarsi di un elemento del genere, al netto delle esigenze di bilancio, è un grosso rischio per una squadra che torna in Champions League dopo tanti anni. È forte, fortissimo, per rendimento è stato il migliore della stagione. Per la Juve rappresenterebbe un notevole salto di qualità rispetto al parco portieri attuale: penso sia innegabile».
Non è il solo che la Juve sta trattando, in ogni caso. «Anche Dibu Martinez e Alisson per me sono da Juve. Con questi tre portieri non sbagli di sicuro la mossa per il presente. Ma ribadisco: mi stupirei se la Roma facesse partire Svilar, anche a cifre alte. È un giocatore troppo importante per Gasperini».
La Roma, nonostante l’impellente necessità di sistemare i conti, valuta Svilar non meno di 50 milioni. Troppi? «Nel calcio di oggi siamo diventati tutti matti. Penso alla follia che stava per compiere l’Inter con Palestra: è un ottimo prospetto, ma dopo un anno di Serie A non si possono spendere 50 milioni per un solo elemento. Non un club italiano. Ecco, se devo paragonare lui a Svilar è chiaro che converrebbe prendere il secondo, che almeno arriva da anni importanti in una grande squadra».
"Dibu Martinez, non ho dubbi"
Quanta differenza di pressioni c’è tra difendere i pali della Roma e quelli della Juve? «A livello di pressione, cambia davvero poco tra Roma e Juve: la personalità che viene richiesta ad un portiere giallorosso non è così inferiore rispetto ai bianconeri».
Nel frattempo, però, la Juve dialoga settimanalmente con gli agenti di Dibu Martinez. La carta d’identità dell’argentino, però, rischia di essere un freno all’operazione. «Sul piano tecnico non avrei dubbi su Dibu Martinez: due anni a livelli da Juve li potrebbe benissimo fare. È chiaro che a Torino dovrebbero poi concentrarsi sulla ricerca del portiere del futuro, ma magari vedranno in Daffara un potenziale titolare del futuro».
Cos’è andato realmente storto riguardando il rendimento di Di Gregorio e Perin di questa stagione? «Se la Juve non è riuscita ad andare in Champions League non lo deve certamente a Di Gregorio o a Perin. Se la squadra non funziona, anche il portiere ne risente, è inevitabile. Poi è stata una stagione strana. Onestamente ci penserei due volte prima di fare un mega investimento su questo ruolo: li confermerei, i bianconeri hanno molti più guai davanti».
"Vicario? La Juve cresce solo così"
Alle spalle di Donnarumma in Italia ci sono portieri importanti come Carnesecchi, Caprile e Vicario, ma gli Under 21 giocano tutti in Serie B o C. Ci dobbiamo preparare ad una futura carestia di numeri uno? «Quando vedo le partite della Primavera i portieri mi sembrano tutti più o meno bravi, non vedo un tema di cambio generazionale complicato in Italia. Anche nelle piccole la qualità dei numeri uno è alta».
Tra i nomi in orbita Juve, poi, resiste anche Guglielmo Vicario, in uscita dal Tottenham. Lo prenderebbe per dargli fiducia in una big italiana? «Ecco: Vicario è un buonissimo portiere, ma non migliorerebbe l’organico. La Juve cresce tanto solo se decide di puntare su Svilar, Dibu Martinez o Alisson. Tra tutti gli altri profili accostati ai bianconeri, non vedo nessuno nettamente superiore a Di Gregorio e Perin onestamente».WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti al canale, resta aggiornato LIVE
TORINO - Quando si parla di portieri, mercato e grandi club, il punto di vista di Silvano Martina merita sempre attenzione. Da numero uno ha costruito una carriera importante tra gli anni Settanta e Ottanta, difendendo tra le altre le porte di Genoa, Torino, Lazio e Pisa. Proprio col Grifone ha vissuto una delle esperienze più significative della sua vita sportiva, diventando un idolo rossoblù. Martina, poi, ha intrapreso con successo la carriera di procuratore, affermandosi come uno degli agenti più stimati e influenti del calcio italiano. Per una vita ha lavorato accanto a Gigi Buffon, un uomo che ha segnato un’intera epoca dei portieri italiani nel mondo. Martina continua a seguire da vicino le vicende del calcio italiano ed europeo.
Juve, l'interesse per Svilar
Impossibile, con lui, non parlare di portieri: l’interesse della Juventus per Mile Svilar, protagonista di una stagione di altissimo livello con la Roma e sempre più al centro delle attenzioni dei grandi club. Tra valutazioni tecniche, prospettive future e possibili scenari di mercato, Martina ci aiuta a comprendere quali siano i margini dell’operazione.
Tra le esigenze di bilancio della Roma, le necessità tecniche della Juve e i conti giallorossi con Gian Piero Gasperini, che da qui al 30 giugno (la Roma ha bisogno di completare vendite cospicue a tal punto da ottenere 50 milioni di pura plusvalenza entro fine mese) si alza ogni mattina col rischio di perdere almeno uno dei suoi pretoriani. Svilar fa parte di questa cerchia esclusiva.