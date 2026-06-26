Douglas Luiz, ultima chiamata Juve: i due miracoli già firmati da Spalletti fanno ben sperare

Alla ripresa degli allenamenti del 13 luglio, per Spalletti l’indifferenza andrà di pari passo con la curiosità e lo sfinimento più totale. Troppe le variabili in gioco per far di tutta l’erba un fascio, catechizzando collettivamente i recalcitranti bianconeri. I profili che, terminate le rispettive esperienze in prestito, faranno ritorno alla Continassa da perfetti sconosciuti e con lo sguardo rivolto verso il basso. Per alcuni di loro, una mera formalità, dal momento che Lucio ha già avuto modo di testarli e bocciarli dal vivo. Per gli altri, quantomeno, sarà possibile credere in un futuro a Torino. Sì, incerto e illusorio, ma comunque possibile, qualora dovessero incastrarsi tutti i pezzi.
E di questi profili, ce n’è uno in particolare su cui Spalletti freme di farsi un’idea del tutto sua, e non inquinata dalle considerazioni di chi, prima di lui, ne ha condiviso gli attimi in bianconero: Douglas Luiz. Premessa doverosa: il tecnico ha espresso più volte alla società l’esigenza di ingaggiare un interprete che possa spartirsi i compiti di regia con Locatelli e donare un filo di imprevedibilità in più a un centrocampo monotematico. E il profilo in cima alla lista, in questo senso, continua a rispondere al nome di Stanislav Lobotka. Pista complicatissima, considerando il budget risicato della Juve - che ha urgenze più impellenti in altre zone del campo - e il braccio di ferro annunciato di De Laurentiis, disposto a cederlo solo all’estero (lo slovacco ha una clausola da 25 milioni) o a fronte di un’offerta irrinunciabile. Per intenderci, dai 35 in su. Ed è proprio alla luce di tali criticità che l’intrigo carioca ha trovato terreno fertile nelle ultime settimane.
Douglas Luiz spera nella cura Lucio
Sia chiaro: Lucio, per quello che ha potuto constatare “da remoto”, non stravede per Douglas. O meglio: ritiene che abbia limiti non indifferenti sul piano fisico, della rapidità d’esecuzione e dell’atteggiamento. Ma allo stesso tempo è certo che la versione inscenata dal brasiliano nel corso della sua esperienza a Torino c’entri ben poco con il suo status tecnico. Insomma, è convinto che possa dare molto di più. La discriminante sta tutta nel capire fino a che punto. E Spalletti sarà ben lieto di scoprirlo nel corso delle prime settimane insieme e, chissà, magari pure nell’economia della tournée tra Hong Kong e Perth. A meno che - scontato - la Juventus non dovesse riuscire a piazzarlo altrove. Difficile. La dirigenza, negli ultimi 12 mesi, le ha provate davvero tutte pur di mettere una toppa all’esborso faraonico dell’estate 2024. Prima il prestito al Nottingham Forest poi, in seguito al mancato coinvolgimento del brasiliano, il richiamo momentaneo alla base per rigirarlo in Premier con la medesima formula (prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato a 25 milioni) all’Aston Villa. Il club in cui si era consacrato tra i migliori centrocampisti della Premier League, prima di finire nell’imbuto bianconero.
Douglas Luiz tra flop e riscatto
Carnevali, in ogni caso, farà di tutto pur di trovargli una destinazione definitiva. Ma qualora non dovesse riuscirci, sa che Spalletti sarebbe ben disposto a tentare di instradarlo sulla via della rivitalizzazione. Del resto, non sarebbe la prima volta. Basti pensare a quanto fatto con Brozovic all’Inter, dopo una filza di stagioni sottotono (sua l’intuizione di arretrarlo in mediana per affidargli le chiavi della regia), o ancora con Anguissa. Giocatore diverso, sì, ma reduce nel 2021 da un’annata catastrofica in Premier League tra le file del Fulham, culminata con la retrocessione in Championship. A Douglas Luiz il compito di guardarsi allo specchio e decidere se essere ricordato come l’ennesimo flop brasiliano della recente storia Juventina - vedi il pari ruolo Arthur, a proposito di “rientri” - o come un vincente voglioso e pragmatico, pronto a rimboccarsi le maniche per cestinare la scialba e irriverente scenografia del suo primo anno a Torino per riscriverne una nuova.
Alla ripresa degli allenamenti del 13 luglio, per Spalletti l’indifferenza andrà di pari passo con la curiosità e lo sfinimento più totale. Troppe le variabili in gioco per far di tutta l’erba un fascio, catechizzando collettivamente i recalcitranti bianconeri. I profili che, terminate le rispettive esperienze in prestito, faranno ritorno alla Continassa da perfetti sconosciuti e con lo sguardo rivolto verso il basso. Per alcuni di loro, una mera formalità, dal momento che Lucio ha già avuto modo di testarli e bocciarli dal vivo. Per gli altri, quantomeno, sarà possibile credere in un futuro a Torino. Sì, incerto e illusorio, ma comunque possibile, qualora dovessero incastrarsi tutti i pezzi.
E di questi profili, ce n’è uno in particolare su cui Spalletti freme di farsi un’idea del tutto sua, e non inquinata dalle considerazioni di chi, prima di lui, ne ha condiviso gli attimi in bianconero: Douglas Luiz. Premessa doverosa: il tecnico ha espresso più volte alla società l’esigenza di ingaggiare un interprete che possa spartirsi i compiti di regia con Locatelli e donare un filo di imprevedibilità in più a un centrocampo monotematico. E il profilo in cima alla lista, in questo senso, continua a rispondere al nome di Stanislav Lobotka. Pista complicatissima, considerando il budget risicato della Juve - che ha urgenze più impellenti in altre zone del campo - e il braccio di ferro annunciato di De Laurentiis, disposto a cederlo solo all’estero (lo slovacco ha una clausola da 25 milioni) o a fronte di un’offerta irrinunciabile. Per intenderci, dai 35 in su. Ed è proprio alla luce di tali criticità che l’intrigo carioca ha trovato terreno fertile nelle ultime settimane.