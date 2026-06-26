Douglas Luiz, ultima chiamata Juve: i due miracoli già firmati da Spalletti fanno ben sperare

Douglas Luiz spera nella cura Lucio

Sia chiaro: Lucio, per quello che ha potuto constatare “da remoto”, non stravede per Douglas. O meglio: ritiene che abbia limiti non indifferenti sul piano fisico, della rapidità d’esecuzione e dell’atteggiamento. Ma allo stesso tempo è certo che la versione inscenata dal brasiliano nel corso della sua esperienza a Torino c’entri ben poco con il suo status tecnico. Insomma, è convinto che possa dare molto di più. La discriminante sta tutta nel capire fino a che punto. E Spalletti sarà ben lieto di scoprirlo nel corso delle prime settimane insieme e, chissà, magari pure nell’economia della tournée tra Hong Kong e Perth. A meno che - scontato - la Juventus non dovesse riuscire a piazzarlo altrove. Difficile. La dirigenza, negli ultimi 12 mesi, le ha provate davvero tutte pur di mettere una toppa all’esborso faraonico dell’estate 2024. Prima il prestito al Nottingham Forest poi, in seguito al mancato coinvolgimento del brasiliano, il richiamo momentaneo alla base per rigirarlo in Premier con la medesima formula (prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato a 25 milioni) all’Aston Villa. Il club in cui si era consacrato tra i migliori centrocampisti della Premier League, prima di finire nell’imbuto bianconero.