Calciomercato Juve, il sì di Lucumi e il no del Bologna: perché si aspetta luglio. Miretti via subito

TORINO - I contatti continuano, i rapporti restano buoni, le soluzioni un po’ meno. È, in estrema sintesi, lo stato dell’arte della situazione di mercato che vede coinvolti la Juventus e il Bologna . E che ha come soggetti attivi delle chiacchierate sostanzialmente due calciatori: il difensore rossoblù Jhon Lucumi e il centrocampista bianconero Fabio Miretti . Premessa, doppia: entrambi i giocatori interessano ai club acquirenti, le due trattative vanno tenute svincolate una dall’altra. O, meglio: alla Juve farebbe comodo inserire Miretti nei discorsi per il difensore, ma dall’altra parte non hanno intenzione di considerare contropartite, tanto più che non c’è per ora la volontà di arrivare a un pagamento immediato del centrocampista. Dall’Emilia hanno infatti ribadito che la loro posizione resta quella di ragionare su un prestito con diritto, o al limite anche obbligo, di riscatto ma non sull’acquisto immediato.

Miretti, la Juve vuole la cessione immediata: Villarreal e Como alla finestra

Soluzione che invece non intriga la Juve che vuole cedere subito Miretti a 15 (ne servono 13) milioni: quelli necessari per chiudere il bilancio senza danni di capitalizzazione. Così, almeno a quanto riferiscono le ultime indiscrezioni, l’unico club interessato a questa soluzione pare il Villarreal, con il Como sullo sfondo. Gli spagnoli si sono informati nei giorni scorsi e ora si attende che termino le valutazioni, i lombardi sono bloccati dalla questione Nico Paz, ma Miretti sarebbe molto utile anche in termine di liste Champions per la “quota italiani” di cui la squadra di Fabregas è carente.

Ma il concetto di fondo, quello da tenere ben presente, è che la Juventus ha fretta di sistemare questa partita finanziari in cui gioca Miretti e che il Bologna non vuol scendere in campo a queste condizioni. Se, casomai, Carnevali e soci non riuscissero a definire la partenza entro la data utile, allora se ne potrà riparlare perché appunto i rapporti restano molto buoni.

Lucumi resta un obiettivo della Juve: il Bologna fissa il prezzo

E lo stesso discorso va fatto per Lucumi che interessa molto ai bianconeri, ma che affronteranno concretamente la questione dal mese prossimo. Nei primi giorni di luglio, tra l’altro, scade la clausola fissata a 28 milioni per la cessione del difensore colombiano e, così, si potrà ragionare sulle cifre. Secondo i primi approcci, comunque, il Bologna non è intenzionato a scendere sotto i 25 milioni, non molto distante dalla clausola in vigore. Però, però... Però il ragazzo ha già espresso il gradimento per la Juventus e sa di essere molto apprezzato da Luciano Spalletti che, non a caso, l’ha inserito ai primi posti nella sua lista di preferenze per i nuovi difensori bianconeri.

Ma, aspetto ancora più sostanziale rispetto ai tanti discorsi calcistici di contorno, Lucumi andrà a scadenza nel gennaio prossimo e il Bologna non vuol certo correre il rischio di perderlo a zero, visto che di rinnovo non si parla e, di conseguenza, a gennaio sarà già libero di firmare con un nuovo club. Quindi ci si risentirà a luglio, quando saranno state esperite le rispettive emergenze e si potrà parlare del colombiano senza altre interferenze, con la Juventus convinta di abbassare ancora le richieste del Bologna che, invece, di suo non vorrebbe scendere sotto i 25 milioni. Ma la sensazione è che un punto di incontro lo si troverà, mentre entrambi i club terranno d’occhio le prestazioni del difensore, di piede mancino e di carattere tosto, impegnato con la Colombia al Mondiale.

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