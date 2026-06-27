Calciomercato Juve: gli obiettivi per le fasce, Puczka al test Spalletti e il futuro di Cambiaso

I nomi sondati

Tra i tanti nomi sondati c’è quello di Spence del Tottenham, titolare della Nazionale inglese al Mondiale da terzino sinistro, ma può agire pure sulla corsia opposta. E non è un mistero che piaccia Ruggeri dell’Atletico, i cui costi però sono alti. La Juve guarda anche a destra, appunto, e non ha ancora perso la speranza di convincere Mingueza ad accettare la proposta di contratto dei bianconeri: non sarà facile, in realtà, perché l’Arsenal sembra decisamente in vantaggio per la corsa allo spagnolo a parametro zero, dopo la fine dell’avventura con il Celta Vigo e il mancato rinnovo del contratto. Ci sarebbe anche l’Aston Villa pronto a sottoporre all’entourage del terzino una proposta: la Juve però, dopo i primi approcci di gennaio poi non concretizzatisi, è tornata a bussare alla porta ed è alla finestra, nel caso in cui i corteggiamenti della Premier non dovessero andare a buon fine. Resta da risolvere, comunque, il nodo principale per il club bianconero: vendere e liberare spazio, non solo in rosa.