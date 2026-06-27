Calciomercato Juve: gli obiettivi per le fasce, Puczka al test Spalletti e il futuro di Cambiaso

Le fasce della Juventus sono tutt’altro che protette: una volta messe a posto le questioni di liquidità operando dunque in uscita, l’ad Carnevali interverrà anche in tale specifico settore. Anche perché Spalletti vorrebbe poter disporre di un ampio ventaglio di soluzioni a livello tattico: lungi dall’essere un integralista del sistema di gioco, al tecnico di Certaldo non piace ascoltare dissertazioni sui numeri, perché il calcio non va ridotto a 4-2-3-1 o 3-4-2-1, dato che è tutta una questione di occupazione degli spazi e di tempi di gioco.
Occhio alle fasce
Tant’è, sulle corsie esterne ci sarà da intervenire in ogni caso: basti guardare come la Juventus ha terminato la passata stagione, con McKennie a destra e Cambiaso a sinistra. L’americano, protagonista anche al Mondiale di casa, può fare tutto, ma a Spalletti servirà più in mezzo al campo, mentre l’azzurro è uno dei giocatori bianconeri con più mercato e tra i sacrificabili, con maggiore facilità, per fare cassa, seppur a malincuore perché all’allenatore toscano uno come Cambiaso piace, essendo in grado di interpretare il calcio in chiave moderna e imprevedibile.
Spalletti proverà Puczka
Però il destino del terzino a Torino è in bilico: valutazione sempre alta, 40 milioni, ma gli occhi del Barcellona addosso. Sembrava calda la pista Chelsea, ma poi i Blues hanno deciso di gettarsi a capofitto nell’occasione Palestra, cogliendo di sorpresa l’Inter e convincendo l’Atalanta a suon di milioni. Su Cambiaso non c’è lo stesso fermento, ma qualcosa si può muovere: in ogni caso, su quella fascia sinistra, Spalletti proverà in estate il giovane Puczka, che è stato il miglior calciatore della Next Gen in Serie C nella passata stagione e che nei piani originari del club avrebbe dovuto alzare il livello di difficoltà in prestito in una massima serie nella prossima annata: in Bundesliga diverse società sarebbero pronte a lanciarlo, detto che per partire a titolo temporaneo all’austriaco andrebbe comunque rinnovato il contratto in scadenza nel 2027.
Ma il tecnico di Certaldo ne vuole valutare l’affidabilità già in prima squadra nelle amichevoli estive, da alternativa sulla corsia mancina: spinta, qualità palla al piede e pure una certa dimestichezza con il gol, ben 10 (e una notevole abilità da rigorista), rappresentano le voci nel curriculum del classe 2005 che maggiormente convincono Spalletti, detto che, in caso di cessione di Cambiaso, andrà comunque concretizzata un’operazione in entrata di spessore a sinistra.
I nomi sondati
Tra i tanti nomi sondati c’è quello di Spence del Tottenham, titolare della Nazionale inglese al Mondiale da terzino sinistro, ma può agire pure sulla corsia opposta. E non è un mistero che piaccia Ruggeri dell’Atletico, i cui costi però sono alti. La Juve guarda anche a destra, appunto, e non ha ancora perso la speranza di convincere Mingueza ad accettare la proposta di contratto dei bianconeri: non sarà facile, in realtà, perché l’Arsenal sembra decisamente in vantaggio per la corsa allo spagnolo a parametro zero, dopo la fine dell’avventura con il Celta Vigo e il mancato rinnovo del contratto. Ci sarebbe anche l’Aston Villa pronto a sottoporre all’entourage del terzino una proposta: la Juve però, dopo i primi approcci di gennaio poi non concretizzatisi, è tornata a bussare alla porta ed è alla finestra, nel caso in cui i corteggiamenti della Premier non dovessero andare a buon fine. Resta da risolvere, comunque, il nodo principale per il club bianconero: vendere e liberare spazio, non solo in rosa.
Le fasce della Juventus sono tutt’altro che protette: una volta messe a posto le questioni di liquidità operando dunque in uscita, l’ad Carnevali interverrà anche in tale specifico settore. Anche perché Spalletti vorrebbe poter disporre di un ampio ventaglio di soluzioni a livello tattico: lungi dall’essere un integralista del sistema di gioco, al tecnico di Certaldo non piace ascoltare dissertazioni sui numeri, perché il calcio non va ridotto a 4-2-3-1 o 3-4-2-1, dato che è tutta una questione di occupazione degli spazi e di tempi di gioco.
Occhio alle fasce
Tant’è, sulle corsie esterne ci sarà da intervenire in ogni caso: basti guardare come la Juventus ha terminato la passata stagione, con McKennie a destra e Cambiaso a sinistra. L’americano, protagonista anche al Mondiale di casa, può fare tutto, ma a Spalletti servirà più in mezzo al campo, mentre l’azzurro è uno dei giocatori bianconeri con più mercato e tra i sacrificabili, con maggiore facilità, per fare cassa, seppur a malincuore perché all’allenatore toscano uno come Cambiaso piace, essendo in grado di interpretare il calcio in chiave moderna e imprevedibile.