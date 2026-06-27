"Vedrete cosa combinerà l’anno prossimo" e non solo: Spalletti, chi è pronto per la next Juve

Dalla Juventus Next Gen alla “next” Juventus: quella che si radunerà il 13 luglio agli ordini di Luciano Spalletti per preparare la stagione, nelle intenzioni, del riscatto. Sono diversi i ragazzi della Seconda Squadra ansiosi di rispondere “io” alla domanda da un milione di euro: chi è pronto al salto? Dal Moccagatta allo Stadium il balzo non è indifferente. A qualcuno verrà data la possibilità di alzare la mano sin dai primi giorni della torrida estate della Continassa, in attesa che i bianconeri Mondiali esauriscano le vacanze e rientrino, a scaglioni, al JTC.
Puczka e Licina, la situazione
Lucio avrà occhi anche per chi, come David Puczka, punta a imporsi nella Juve dei grandi; fermo restando che opportunità e incastri di mercato risulteranno fattori ad alta incidenza sui destini di alcuni dei giovani bianconeri. È sostanzialmente esclusa l’uscita di Adin Licina, il talento che è stato strappato da Claudio Chiellini al Bayern Monaco e che tutti aspettano. Il dubbio su di lui non è se, ma quando. Arrivato soltanto a gennaio, si è disimpegnato tra Primavera e Serie C (anche un gran gol e un assist).
Licina, "vedrete cosa combinerà..."
L’adattamento è stato progressivo, istantanea la manifestazione di lampi classe di superiore, quella a cui appartiene. La sensazione di avere tra le mani qualcosa che luccica è empirica: «vedrete cosa combinerà l’anno prossimo…», sussurrano fregandosi le mani a Vinovo, dove si è allenato sino a oggi. Però c’è un percorso di crescita da non bruciare: nelle aspettative più rosee deve ricalcare quello di Yildiz, inesorabile ma non “violento”.
L’annata che verrà, per lui, potrebbe essere quella della spola tra Next Gen e Prima Squadra. Adin, che brillerà con la Germania Under 19 dal 28 giugno all’11 luglio all’Europeo di categoria in Galles, sarà testato da Spalletti. Ci sono ottime probabilità che venga chiamato anche per la tournée tra Hong Kong e Australia. A quel punto toccherà al trequartista mancino del 2007 dimostrare quanto è precoce da 1 a... Kenan.
Gil è tornato centrale
Attenzione poi a Javier Gil: il difensore spagnolo era già stato aggregato con Tudor agli albori della passata stagione. Classe 2006, è un giocatore maturo e strutturato, abile in marcatura e nel gioco aereo. Rallentato da un infortunio a inizio campionato, Gil ha ritrovato progressivamente centralità nelle rotazioni di Brambilla. Se gli azzurrini Faticanti e Daffara (rientrante) sembrano destinati a partire, un altro italiano cresciuto tanto e bene è Filippo Pagnucco.
L’esterno mancino, sbocciato nel settore giovanile della Juve ed ex capitano della Primavera, quest’anno è stato dirottato a destra per lasciare spazio all’ascesa di Puczka. Sognano anche il talento Mazur, centrocampista polacco del 2007 portato a Torino da Tognozzi, e l’attaccante ex Manchester City Oboavwoduo. A qualcuno di loro può essere concessa l’occasione che brama dall’inizio del loro cammino.
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Dalla Juventus Next Gen alla “next” Juventus: quella che si radunerà il 13 luglio agli ordini di Luciano Spalletti per preparare la stagione, nelle intenzioni, del riscatto. Sono diversi i ragazzi della Seconda Squadra ansiosi di rispondere “io” alla domanda da un milione di euro: chi è pronto al salto? Dal Moccagatta allo Stadium il balzo non è indifferente. A qualcuno verrà data la possibilità di alzare la mano sin dai primi giorni della torrida estate della Continassa, in attesa che i bianconeri Mondiali esauriscano le vacanze e rientrino, a scaglioni, al JTC.
Puczka e Licina, la situazione
Lucio avrà occhi anche per chi, come David Puczka, punta a imporsi nella Juve dei grandi; fermo restando che opportunità e incastri di mercato risulteranno fattori ad alta incidenza sui destini di alcuni dei giovani bianconeri. È sostanzialmente esclusa l’uscita di Adin Licina, il talento che è stato strappato da Claudio Chiellini al Bayern Monaco e che tutti aspettano. Il dubbio su di lui non è se, ma quando. Arrivato soltanto a gennaio, si è disimpegnato tra Primavera e Serie C (anche un gran gol e un assist).