"Vedrete cosa combinerà l’anno prossimo" e non solo: Spalletti, chi è pronto per la next Juve

Dalla Juventus Next Gen alla “next” Juventus: quella che si radunerà il 13 luglio agli ordini di Luciano Spalletti per preparare la stagione, nelle intenzioni, del riscatto. Sono diversi i ragazzi della Seconda Squadra ansiosi di rispondere “io” alla domanda da un milione di euro: chi è pronto al salto? Dal Moccagatta allo Stadium il balzo non è indifferente. A qualcuno verrà data la possibilità di alzare la mano sin dai primi giorni della torrida estate della Continassa, in attesa che i bianconeri Mondiali esauriscano le vacanze e rientrino, a scaglioni, al JTC .

Puczka e Licina, la situazione

Lucio avrà occhi anche per chi, come David Puczka, punta a imporsi nella Juve dei grandi; fermo restando che opportunità e incastri di mercato risulteranno fattori ad alta incidenza sui destini di alcuni dei giovani bianconeri. È sostanzialmente esclusa l’uscita di Adin Licina, il talento che è stato strappato da Claudio Chiellini al Bayern Monaco e che tutti aspettano. Il dubbio su di lui non è se, ma quando. Arrivato soltanto a gennaio, si è disimpegnato tra Primavera e Serie C (anche un gran gol e un assist).