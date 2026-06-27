Juve A, B e...N: il patto Spalletti-Carnevali per gestire campionato e giovedì di Europa League

TORINO - I conti prima di tutto, d’accordo. Il diktat imposto dall’Uefa, con cui la Juve dovrebbe formalizzare a breve gli ultimi dettagli del Settlement Agreement, è chiaro e non ammette deroghe. Mercato oculato, autofinanziato dalle cessioni e fedele a un principio in particolare: chi arriverà in bianconero non dovrà pesare un euro in più di chi, invece, farà le valigie.
Spaletti e la trappola Europa League
Ma Luciano Spalletti è stato altrettanto perentorio con i vertici societari: passi lo sfoltire generale, con la cessione di almeno un big, ma guai a ridurre l’organico ai minimi termini. A illudersi che il triplo impegno, con l’Europa League al posto della Champions, possa essere meno probante. Anzi. L’Europa del giovedì sera, storicamente, ha il vezzo di rivelarsi una vera e propria trappola logistica e fisica. Rientri a notte fonda, il venerdì per scaricare e la domenica di nuovo in campo, spesso con un solo, vero allenamento nelle gambe per preparare la partita.
Juve, due giocatori per ruolo: il piano di Spalletti per affrontare la stagione
Con questi presupposti - manco a dirlo - ci sarà da appaltare un sistema di rotazioni collaudato, sistemico e che non comporti un “downgrade” sul piano tattico. Per questo Lucio ha chiesto chiaramente alla dirigenza una Juve A e una Juve B. In sintesi, almeno venti interpreti di movimento, due per ruolo e con canoni tecnici ben precisi. Niente più compromessi o soluzioni di emergenza, con giocatori adattati in porzioni di campo mai battute in carriera. Basti pensare al reparto offensivo: con Vlahovic ai box e il duo David-Openda inadatto per ricoprire il ruolo di prima punta, Lucio si è trovato costretto a reinventare diversi profili nel ruolo di centravanti. A Istanbul è toccato a McKennie, poi a Boga, quindi a Yildiz.
Per non parlare dell’esperimento di Koopmeiners, arretrato nel trio di difesa, in assenza di un interprete che potesse guidare l’uscita palla dal basso. Ipotizzare un’altra annata con le provette da laboratorio rasenterebbe la follia. Da qui, la linea pattuita con il club bianconero, al lavoro per consegnargli un roaster di specialisti puri per il suo 4-3-3.
Rosa lunga e Next Gen: la strategia della Juve per evitare gli errori del passato
Due per ruolo - dicevamo -: l’unica via per dribblare l’epilogo malsano della passata stagione. Senza alternative reali, la Juve si è trovata a spremere i soliti noti fino al midollo, arrivando al traguardo con la spia della riserva clamorosamente accesa e con diversi giocatori in infermeria. Vale per Kalulu, in campo in 49 delle 50 gare stagionali dei bianconeri, McKennie, Locatelli, Yildiz e Bremer: letteralmente spompati nel finale di stagione. Il turco più di tutti, con l’ultimo sigillo stagionale - complici i reiterati guai al ginocchio per via della tendinopatia rotulea - che risale al 21 marzo. E non è un caso che, senza la sua fantasia, la Juve abbia smarrito la strada per la Champions League.
Certo, con i presupposti finanziari di cui sopra non sarà semplice raddoppiare il motore bianconero. Ma Carnevali farà di tutto pur di accontentare il tecnico, attingendo - senza esagerare - pure dal forziere della Next Gen. Un nome su tutti? Quello di Puczka che, nell’idea di Lucio, dovrebbe essere sufficientemente strutturato per dare il cambio al titolare della corsia sinistra. Non è un caso, infatti, che la Juve in quella porzione di campo non si sia attivata sul mercato. Prima c’è da capire se Cambiaso - come sembra - rientrerà tra i sacrificati. In ogni caso, il tecnico in estate avrà modo di lavorare su una serie di sistemi di gioco standardizzati e attuabili a prescindere da chi, concretamente, si ritroverà in campo nel match in questione.
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TORINO - I conti prima di tutto, d’accordo. Il diktat imposto dall’Uefa, con cui la Juve dovrebbe formalizzare a breve gli ultimi dettagli del Settlement Agreement, è chiaro e non ammette deroghe. Mercato oculato, autofinanziato dalle cessioni e fedele a un principio in particolare: chi arriverà in bianconero non dovrà pesare un euro in più di chi, invece, farà le valigie.
Spaletti e la trappola Europa League
Ma Luciano Spalletti è stato altrettanto perentorio con i vertici societari: passi lo sfoltire generale, con la cessione di almeno un big, ma guai a ridurre l’organico ai minimi termini. A illudersi che il triplo impegno, con l’Europa League al posto della Champions, possa essere meno probante. Anzi. L’Europa del giovedì sera, storicamente, ha il vezzo di rivelarsi una vera e propria trappola logistica e fisica. Rientri a notte fonda, il venerdì per scaricare e la domenica di nuovo in campo, spesso con un solo, vero allenamento nelle gambe per preparare la partita.