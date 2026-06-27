Juve A, B e...N: il patto Spalletti-Carnevali per gestire campionato e giovedì di Europa League

Juve, due giocatori per ruolo: il piano di Spalletti per affrontare la stagione

Con questi presupposti - manco a dirlo - ci sarà da appaltare un sistema di rotazioni collaudato, sistemico e che non comporti un “downgrade” sul piano tattico. Per questo Lucio ha chiesto chiaramente alla dirigenza una Juve A e una Juve B. In sintesi, almeno venti interpreti di movimento, due per ruolo e con canoni tecnici ben precisi. Niente più compromessi o soluzioni di emergenza, con giocatori adattati in porzioni di campo mai battute in carriera. Basti pensare al reparto offensivo: con Vlahovic ai box e il duo David-Openda inadatto per ricoprire il ruolo di prima punta, Lucio si è trovato costretto a reinventare diversi profili nel ruolo di centravanti. A Istanbul è toccato a McKennie, poi a Boga, quindi a Yildiz.