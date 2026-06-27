Juve Women, ecco il nuovo allenatore Guerrero: lascia il Mondiale e gli Usa per volare a Torino

Dovrà salire sul primo aereo disponibile e atterrare a Caselle quanto prima, per raggiungere Vinovo. Perché il tempo corre e il 7 luglio, data fissata per l’inizio della preparazione, è alle porte. Lo spagnolo Isaac Oriol Guerrero, collaboratore esterno dello staff tecnico Nazionale degli Stati Uniti di Pochettino impegnata al Mondiale, è il nome su cui Mazzetta, in attesa di ufficializzazione del suo ruolo di direttore al posto di Braghin, ha deciso di puntare per il nuovo corso della Juventus Women. Guerrero, in possesso del patentino Uefa Pro, si appresta a vivere la sua prima esperienza da allenatore: in passato, infatti, ha lavorato per oltre undici anni al Barcellona, dove è stato vice direttore dell’area di Metodologia, Head Coaching e direttore tecnico della Barça Academy. Proprio da lì, nel 2021, lo aveva prelevato il Venezia affidandogli il ruolo di Youth Hector Technical Director e di responsabile dell’area di metodologia. Pare sia proprio ascoltando (e apprezzando) i suoi interventi sulla metodologia che Mazzetta - da settimane focalizzato sul portare a Torino un tecnico dal bagaglio culturale radicato nel modello e nello stile di gioco spagnoli - abbia virato su di lui dopo la fumata nera dell’affare Cortés, con il quale l’accordo era già preso. Lui voleva la Juve, la Juve voleva lui, ma il protrarsi delle tempistiche, l’impegno economico (500.000 euro lordi per due anni) e la crescente reticenza della Federazione dell’Arabia Saudita - è il tecnico della Nazionale femminile - hanno fatto saltare il banco. Mentre Tomé, il cui nome in Spagna era tornato in auge all’indomani del Cortes-out, era già stata scartata dall’allora ad Comolli e Spugna, mai davvero preso in considerazione con fermezza, aveva già spostato la sua attenzione e pare essere vicino al Napoli.