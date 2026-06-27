Esulta come Haaland, segue il rito di Baggio: Pellegrino dalla svolta della carriera agli occhi Juve

"Nel silenzio della mente, il cuore trova la sua voce più chiara". C'è chi vive il calcio soltanto come una questione di campo e chi, invece, cerca equilibrio anche lontano dai riflettori. Mateo Pellegrino appartiene a questa seconda categoria. L'attaccante argentino del Parma ha trasformato la meditazione in una routine quotidiana e perfino in un'esultanza, ormai diventata uno dei suoi marchi di fabbrica. Dietro ai gol, però, c'è molto di più: una storia fatta di sacrifici, viaggi, studio e valori familiari. Dal soprannome "El Burro" fino agli insegnamenti di papà Mauricio , ogni dettaglio racconta il percorso di un centravanti che vuole costruire la propria identità senza perdere di vista ciò che conta davvero.

Attaccante giramondo e il mercato che incombe

La sua crescita calcistica è stata tutt'altro che lineare. Seguendo il padre Mauricio, Pellegrino ha vissuto esperienze in Spagna con il Valencia, in Italia nelle giovanili dell'Inter durante l'era Benitez e anche in Inghilterra, prima di tornare in Argentina per costruirsi una carriera tra Platense e Vélez. Un percorso internazionale che gli ha permesso di maturare in fretta e adattarsi a realtà molto diverse. Il Parma ha creduto in lui investendo pochi milioni di euro (concordando anche il 50% sulla futura rivendita con il Velez), una scommessa che si è rivelata vincente. Dopo una stagione e mezza tra le idee di Chivu e Cuesta, il suo nome è finito sul taccuino di diversi club.

Il CEO Cherubini ha confermato l'interesse di più società, mentre la Juventus continua a seguirlo già dalla scorsa stagione. I bianconeri ricordano bene il suo gol al Tardini contro la squadra allora allenata da Tudor e potrebbe essere un'alternativa 'low cost' non dovessero arrivare profili come Sorloth o Kolo Muani (sempre più vicino). Anche se ai bianconeri è stato proposto proprio dal suo entourage, anche per capire il reale interesse in questo momento. Il Parma, però, non intende fare sconti e valuta il suo centravanti almeno 25 milioni di euro.