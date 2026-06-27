Esulta come Haaland, segue il rito di Baggio: Pellegrino dalla svolta della carriera agli occhi Juve

"Nel silenzio della mente, il cuore trova la sua voce più chiara". C'è chi vive il calcio soltanto come una questione di campo e chi, invece, cerca equilibrio anche lontano dai riflettori. Mateo Pellegrino appartiene a questa seconda categoria. L'attaccante argentino del Parma ha trasformato la meditazione in una routine quotidiana e perfino in un'esultanza, ormai diventata uno dei suoi marchi di fabbrica. Dietro ai gol, però, c'è molto di più: una storia fatta di sacrifici, viaggi, studio e valori familiari. Dal soprannome "El Burro" fino agli insegnamenti di papà Mauricio, ogni dettaglio racconta il percorso di un centravanti che vuole costruire la propria identità senza perdere di vista ciò che conta davvero.
Attaccante giramondo e il mercato che incombe
La sua crescita calcistica è stata tutt'altro che lineare. Seguendo il padre Mauricio, Pellegrino ha vissuto esperienze in Spagna con il Valencia, in Italia nelle giovanili dell'Inter durante l'era Benitez e anche in Inghilterra, prima di tornare in Argentina per costruirsi una carriera tra Platense e Vélez. Un percorso internazionale che gli ha permesso di maturare in fretta e adattarsi a realtà molto diverse. Il Parma ha creduto in lui investendo pochi milioni di euro (concordando anche il 50% sulla futura rivendita con il Velez), una scommessa che si è rivelata vincente. Dopo una stagione e mezza tra le idee di Chivu e Cuesta, il suo nome è finito sul taccuino di diversi club.
Il CEO Cherubini ha confermato l'interesse di più società, mentre la Juventus continua a seguirlo già dalla scorsa stagione. I bianconeri ricordano bene il suo gol al Tardini contro la squadra allora allenata da Tudor e potrebbe essere un'alternativa 'low cost' non dovessero arrivare profili come Sorloth o Kolo Muani (sempre più vicino). Anche se ai bianconeri è stato proposto proprio dal suo entourage, anche per capire il reale interesse in questo momento. Il Parma, però, non intende fare sconti e valuta il suo centravanti almeno 25 milioni di euro.
Gli idoli Palermo e Crespo
Le somiglianze tecniche hanno inevitabilmente acceso i paragoni. Per molti, Pellegrino ricorda Martin Palermo, non soltanto per la struttura fisica e il gioco aereo, ma anche perché è stato proprio l'ex centravanti del Boca Juniors ad allenarlo ai tempi del Platense. Un'occasione speciale per chi lo considerava già il proprio punto di riferimento da bambino. Arrivato in Emilia, invece, il collegamento naturale è stato con Hernán Crespo, altro argentino approdato al Parma da giovane promessa e diventato poi uno degli attaccanti più forti della sua generazione.
Durante la presentazione, Pellegrino non ha nascosto l'ammirazione: "È un'ispirazione per me". Il paragone resta inevitabilmente impegnativo, ma il classe 2001 preferisce osservare il passato senza esserne prigioniero. L'obiettivo è prendere il meglio dai suoi modelli e costruire una strada tutta personale.
Pellegrino e l'importanza della meditazione
La celebre esultanza in stile Haaland non è soltanto un gesto scenografico. Per Pellegrino rappresenta un modo di raccontare una parte importante della sua vita. Negli ultimi anni la meditazione è diventata uno strumento fondamentale per preparare le partite e affrontare i momenti più delicati della carriera. La salute mentale occupa un posto centrale nella sua crescita e, proprio per questo, ha scelto di lavorare anche con uno psicologo. L'obiettivo è imparare a gestire la pressione e non lasciarsi influenzare dalle critiche.
Una pratica utilizzata e spiegata anche da Baggio: "Mi svegliavo un'ora prima dei miei compagni di squadra per meditare. Questa pratica mi ha dato la forza mentale e la fiducia in me stesso". La concentrazione, per lui, nasce soprattutto dal silenzio e dalla capacità di restare focalizzato su ciò che può controllare.
Cucina e Università: Mateo fuori dal campo
Lontano dagli allenamenti, Pellegrino coltiva passioni che raccontano un ragazzo curioso e disciplinato. È ancora iscritto al corso di Management Sportivo della UADE, l'Università di Buenos Aires, un percorso che continua nonostante gli inevitabili rallentamenti dovuti alla carriera calcistica. Durante la pandemia riuscì persino a sostenere gli esami a distanza, dimostrando come studio e calcio possano convivere. Oggi il tempo è meno, ma appena ne ha l'occasione torna sui libri e continua a leggere con regolarità.
Tra le sue passioni c'è anche la cucina, a detta della compagna Lola. È proprio lei a raccontarne le qualità ai fornelli con un sorriso: "Cucina molto bene, cucina tutto. La sera io gli dico che voglio mangiare qualcosa e lui lo prepara, è top". Un lato domestico che completa il ritratto di un calciatore lontano dagli stereotipi.
Gli insegnamenti di papà Mauricio e il cambio ruolo
Se oggi tutti lo conoscono come centravanti, all'inizio della sua carriera la storia era completamente diversa. Pellegrino nasce infatti come difensore, probabilmente anche per seguire le orme del padre Mauricio, ex calciatore e primo punto di riferimento della sua vita. È stato proprio lui, però, a intuire che il futuro del figlio sarebbe stato qualche metro più avanti, convincendolo a cambiare ruolo. Una scelta destinata a cambiare la sua carriera. Ancora oggi Mauricio rappresenta la figura più importante nel percorso di Mateo, soprattutto dal punto di vista umano.
"Mi dice come devo comportarmi sotto pressione, cosa fare per evitare di soffermarmi su determinate situazioni a lungo, mi dà consigli. Parliamo spesso a casa. È stato il mio primo allenatore, ma continua a essere la persona che mi stimola di più", ha raccontato l'attaccante argentino. Un rapporto costruito sul dialogo e sulla fiducia, che continua a guidarlo anche nel calcio dei grandi.
Le caratteristiche
Più che cercare un'etichetta, Pellegrino vuole diventare semplicemente Mateo Pellegrino. Certo, il richiamo a Palermo e Crespo è inevitabile, ma il classe 2001 sta cercando di adattare quelle caratteristiche a un calcio sempre più moderno. La sua arma principale resta la forza fisica, che gli permette di proteggere il pallone e combattere continuamente con i difensori avversari. Ama il contatto, non si tira mai indietro e ritrova in quelle sfide lo spirito delle partite giocate nei campi argentini. Il colpo di testa è il suo marchio di fabbrica, fondamentale che gli ha permesso di realizzare buona parte delle reti con la maglia del Parma.
Allo stesso tempo lavora molto per la squadra, favorendo le salite dei compagni e facendosi trovare pronto nelle situazioni decisive. Se esiste un margine di miglioramento, riguarda soprattutto la qualità tecnica con il pallone tra i piedi. Ma la disponibilità al lavoro, sottolineata più volte da Cuesta, lascia pensare che anche questo aspetto possa crescere. Dal barrio argentino fino alla Serie A, Pellegrino continua a inseguire il proprio percorso con la stessa filosofia: testa libera, lavoro quotidiano e un sorriso che non manca mai. Con l'interesse Juve sullo sfondo...
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"Nel silenzio della mente, il cuore trova la sua voce più chiara". C'è chi vive il calcio soltanto come una questione di campo e chi, invece, cerca equilibrio anche lontano dai riflettori. Mateo Pellegrino appartiene a questa seconda categoria. L'attaccante argentino del Parma ha trasformato la meditazione in una routine quotidiana e perfino in un'esultanza, ormai diventata uno dei suoi marchi di fabbrica. Dietro ai gol, però, c'è molto di più: una storia fatta di sacrifici, viaggi, studio e valori familiari. Dal soprannome "El Burro" fino agli insegnamenti di papà Mauricio, ogni dettaglio racconta il percorso di un centravanti che vuole costruire la propria identità senza perdere di vista ciò che conta davvero.
Attaccante giramondo e il mercato che incombe
La sua crescita calcistica è stata tutt'altro che lineare. Seguendo il padre Mauricio, Pellegrino ha vissuto esperienze in Spagna con il Valencia, in Italia nelle giovanili dell'Inter durante l'era Benitez e anche in Inghilterra, prima di tornare in Argentina per costruirsi una carriera tra Platense e Vélez. Un percorso internazionale che gli ha permesso di maturare in fretta e adattarsi a realtà molto diverse. Il Parma ha creduto in lui investendo pochi milioni di euro (concordando anche il 50% sulla futura rivendita con il Velez), una scommessa che si è rivelata vincente. Dopo una stagione e mezza tra le idee di Chivu e Cuesta, il suo nome è finito sul taccuino di diversi club.
Il CEO Cherubini ha confermato l'interesse di più società, mentre la Juventus continua a seguirlo già dalla scorsa stagione. I bianconeri ricordano bene il suo gol al Tardini contro la squadra allora allenata da Tudor e potrebbe essere un'alternativa 'low cost' non dovessero arrivare profili come Sorloth o Kolo Muani (sempre più vicino). Anche se ai bianconeri è stato proposto proprio dal suo entourage, anche per capire il reale interesse in questo momento. Il Parma, però, non intende fare sconti e valuta il suo centravanti almeno 25 milioni di euro.