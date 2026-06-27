"Del Piero interessato al Rimini, contatti col sindaco": l’indiscrezione sulla leggenda Juve

Il futuro del Rimini potrebbe intrecciarsi con un nome di assoluto prestigio del calcio italiano e colorarsi di bianconero. Mentre la città attende l'avvio dell'iter che porterà alla nascita della nuova società dopo il fallimento della scorsa stagione (squadra esclusa dalla scorsa Serie C alla quindicesima giornata), un'indiscrezione rilanciata da Il Resto del Carlino accende l'entusiasmo della tifoseria: Alessandro Del Piero, che in molti vorrebbero nella dirigenza Juve, starebbe valutando la possibilità di entrare nel progetto di rilancio del club. Una prospettiva che, qualora trovasse conferme, potrebbe rappresentare una svolta nella ripartenza della società romagnola.
Del Piero e i primi contatti con il Comune
Secondo quanto riportato dal quotidiano, nei giorni scorsi ci sarebbero stati alcuni contatti tra l'amministrazione comunale e l'ex capitano della Juventus. Si tratterebbe, almeno per il momento, di colloqui conoscitivi e scambi di cordialità, favoriti da un collaboratore vicino a Del Piero, senza che vi siano ancora sviluppi concreti su un suo eventuale coinvolgimento. L'ex numero 10 bianconero si starebbe muovendo insieme a un imprenditore piemontese con il quale condivide da tempo alcuni progetti imprenditoriali. Il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, avrebbe inoltre avuto una prima telefonata con Alex per illustrare il percorso che dovrebbe portare alla ricostruzione della società dopo il fallimento.
Nel frattempo l'amministrazione comunale resta in attesa del via libera della FIGC per avviare le procedure previste dall'articolo 52, comma 10, delle NOIF. Una volta ottenuta l'autorizzazione, sarà pubblicato il bando attraverso il quale gli imprenditori interessati potranno presentare il proprio progetto per rilevare il titolo sportivo e far ripartire il Rimini dall'Eccellenza.
La cordata riminese pronta a fare un passo indietro
L'eventuale ingresso di Del Piero avrebbe già prodotto le prime conseguenze. La cordata riminese che aveva manifestato interesse per la rinascita del club avrebbe infatti espresso la volontà di non entrare in competizione con un progetto riconducibile all'ex capitano della Juventus, aprendo invece alla possibilità di una collaborazione: "La manifestazione di interesse di Alessandro Del Piero verso la Rimini Calcio non solo ci fa piacere ma ci inorgoglisce come riminesi e come appassionati di calcio. Non vogliamo certo entrare in competizione con un progetto targato Del Piero, ma siamo a disposizione per una collaborazione che porti la Rimini Calcio sui palcoscenici che merita".
Al momento non esistono conferme ufficiali sul possibile ingresso di Del Piero nella futura proprietà del Rimini e da parte della leggenda della Vecchia Signora non ci sono state comunicazioni. Saranno le prossime settimane, con l'apertura del bando e la presentazione delle manifestazioni d'interesse, a chiarire quali soggetti prenderanno parte alla corsa per il rilancio del club. L'indiscrezione su Alex però, continua ad alimentare le aspettative della piazza, che sogna una ripartenza sotto la guida di uno dei nomi più iconici del calcio italiano.
WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE
Il futuro del Rimini potrebbe intrecciarsi con un nome di assoluto prestigio del calcio italiano e colorarsi di bianconero. Mentre la città attende l'avvio dell'iter che porterà alla nascita della nuova società dopo il fallimento della scorsa stagione (squadra esclusa dalla scorsa Serie C alla quindicesima giornata), un'indiscrezione rilanciata da Il Resto del Carlino accende l'entusiasmo della tifoseria: Alessandro Del Piero, che in molti vorrebbero nella dirigenza Juve, starebbe valutando la possibilità di entrare nel progetto di rilancio del club. Una prospettiva che, qualora trovasse conferme, potrebbe rappresentare una svolta nella ripartenza della società romagnola.
Del Piero e i primi contatti con il Comune
Secondo quanto riportato dal quotidiano, nei giorni scorsi ci sarebbero stati alcuni contatti tra l'amministrazione comunale e l'ex capitano della Juventus. Si tratterebbe, almeno per il momento, di colloqui conoscitivi e scambi di cordialità, favoriti da un collaboratore vicino a Del Piero, senza che vi siano ancora sviluppi concreti su un suo eventuale coinvolgimento. L'ex numero 10 bianconero si starebbe muovendo insieme a un imprenditore piemontese con il quale condivide da tempo alcuni progetti imprenditoriali. Il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, avrebbe inoltre avuto una prima telefonata con Alex per illustrare il percorso che dovrebbe portare alla ricostruzione della società dopo il fallimento.
Nel frattempo l'amministrazione comunale resta in attesa del via libera della FIGC per avviare le procedure previste dall'articolo 52, comma 10, delle NOIF. Una volta ottenuta l'autorizzazione, sarà pubblicato il bando attraverso il quale gli imprenditori interessati potranno presentare il proprio progetto per rilevare il titolo sportivo e far ripartire il Rimini dall'Eccellenza.