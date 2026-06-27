"Del Piero interessato al Rimini, contatti col sindaco": l’indiscrezione sulla leggenda Juve

Del Piero e i primi contatti con il Comune

Secondo quanto riportato dal quotidiano, nei giorni scorsi ci sarebbero stati alcuni contatti tra l'amministrazione comunale e l'ex capitano della Juventus. Si tratterebbe, almeno per il momento, di colloqui conoscitivi e scambi di cordialità, favoriti da un collaboratore vicino a Del Piero, senza che vi siano ancora sviluppi concreti su un suo eventuale coinvolgimento. L'ex numero 10 bianconero si starebbe muovendo insieme a un imprenditore piemontese con il quale condivide da tempo alcuni progetti imprenditoriali. Il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, avrebbe inoltre avuto una prima telefonata con Alex per illustrare il percorso che dovrebbe portare alla ricostruzione della società dopo il fallimento.

Nel frattempo l'amministrazione comunale resta in attesa del via libera della FIGC per avviare le procedure previste dall'articolo 52, comma 10, delle NOIF. Una volta ottenuta l'autorizzazione, sarà pubblicato il bando attraverso il quale gli imprenditori interessati potranno presentare il proprio progetto per rilevare il titolo sportivo e far ripartire il Rimini dall'Eccellenza.