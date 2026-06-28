Zaniolo-Juve, perché è possibile: la situazione con l'Udinese e la concorrenza da battere

Nicolò Zaniolo può diventare l’uomo copertina del mercato. Almeno da adesso in avanti, visto che si sono chiusi due tormentoni come Palestra e Nico Paz. La situazione in questo momento è ancora avvolta da nuvoloni scuri, ma c’è una certezza: l’entourage del giocatore e l’Udinese, club proprietario del cartellino del trequartista, parlano due lingue completamente diverse. Il nodo ingaggio, infatti, continua ad imperversare: Zaniolo ha uno stipendio da circa 1,2 milioni di euro a stagione. Un accordo raggiunto l’anno scorso in extremis, quando l’Udinese ha scelto di prenderlo in prestito con diritto di riscatto dal Galatasaray sul gong della sessione estiva. L’accordo sull’anno seguente, però, era vincolato ad una promessa non scritta e prevedeva un sensibile aumento dell’ingaggio nel caso in cui la stagione avesse preso una piega giusta. Zaniolo è stato uno degli uomini di punta del campionato dei friulani: 5 gol e 5 assist, alcune grandi prestazioni anche contro le big e un senso di leadership tecnica che sembrava aver perso negli ultimi anni sparsi tra Aston Villa, Fiorentina, Atalanta e Galatasaray.