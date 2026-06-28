Zaniolo-Juve, perché è possibile: la situazione con l'Udinese e la concorrenza da battere

Nicolò Zaniolo può diventare l’uomo copertina del mercato. Almeno da adesso in avanti, visto che si sono chiusi due tormentoni come Palestra e Nico Paz. La situazione in questo momento è ancora avvolta da nuvoloni scuri, ma c’è una certezza: l’entourage del giocatore e l’Udinese, club proprietario del cartellino del trequartista, parlano due lingue completamente diverse. Il nodo ingaggio, infatti, continua ad imperversare: Zaniolo ha uno stipendio da circa 1,2 milioni di euro a stagione. Un accordo raggiunto l’anno scorso in extremis, quando l’Udinese ha scelto di prenderlo in prestito con diritto di riscatto dal Galatasaray sul gong della sessione estiva. L’accordo sull’anno seguente, però, era vincolato ad una promessa non scritta e prevedeva un sensibile aumento dell’ingaggio nel caso in cui la stagione avesse preso una piega giusta. Zaniolo è stato uno degli uomini di punta del campionato dei friulani: 5 gol e 5 assist, alcune grandi prestazioni anche contro le big e un senso di leadership tecnica che sembrava aver perso negli ultimi anni sparsi tra Aston Villa, Fiorentina, Atalanta e Galatasaray.
Nodo ingaggio: distanza totale tra Zaniolo e Udinese
Già prima del riscatto del cartellino da parte dell’Udinese, Zaniolo ha tentato un approccio con l’Udinese per l’adeguamento dell’ingaggio, con l’intento di portarlo a quasi 2 milioni di euro a stagione. Niente da fare. Ma i friulani, pur nel bel mezzo delle frizioni con l’entourage del giocatore, hanno scelto comunque di riscattarlo a 5 milioni, lasciando però ai turchi il 50% sulla rivendita. Da quel passaggio non è cambiato nulla: Zaniolo è fermo sulla volontà di cambiare le cifre dell’accordo salariale, l’Udinese va avanti per la propria strada senza colpo ferire. C’è una distanza importantissima che difficilmente potrà essere colmata prima del ritiro estivo: la squadra di Kosta Runjaić si raduna il 6 luglio con un caso potenzialmente esplosivo da gestire. E la rottura, passo dopo passo, si avvicina senza una nuova intesa.
La Juve osserva: Zaniolo è il piano B per la trequarti
La Juve, in questo scenario, è una spettatrice molto interessata. Soprattutto perché teme una beffa su Brahim Diaz, l’obiettivo numero uno per la trequarti. Il nazionale marocchino aspetta un confronto serrato col Real Madrid: se gli verrà garantita una centralità nel nuovo progetto di José Mourinho, allora non si muoverà dal Santiago Bernabeu. La permanenza di Nico Paz a Como può aver scacciato una potenziale minaccia per il suo utilizzo, ma non è ancora detta l’ultima parola, anche perché Mou dovrà comunque capire come far coesistere Brahim Diaz e Bernardo Silva, fresco di firma coi Blancos. La Juve ha già contattato Claudio Vigorelli, l’agente di Zaniolo, il piano B individuato dai bianconeri per la trequarti. Ha sondato una prima disponibilità al trasferimento, pur sapendo di dover poi affrontare il tema con l’Udinese.
Mercato Zaniolo: Milan, Como e le possibili contropartite
Il rischio per il classe ‘99 è che si scateni una vera e propria asta, che parte da 15 milioni. Su di lui sono vigili anche Milan e Como, molto più defilata la Lazio soprattutto per questioni ambientali. E per ora Zaniolo darebbe la precedenza ad una soluzione italiana. A Udine si è trovato benissimo: se i Pozzo gli verranno incontro sull’ingaggio, non avrebbe preclusioni a restare in Friuli. La distanza tra le parti, però, è enorme. In più, il tempo stringe: iniziare il ritiro con la questione irrisolta rischia di portare squilibri difficili da gestire all’interno dello spogliatoio. Zaniolo attende un chiarimento, dopodiché valuterà seriamente l’addio in caso di fumata nera. La Juve è vigile e può inserire nell’operazione con i friulani qualche contropartita gradita, anche in prestito: da Daffara a Cabal, passando per Adzic. Nomi intriganti per l’Udinese, che possono agevolare l’accordo per Zaniolo. Le nubi si diraderanno necessariamente in settimana: o il giocatore troverà la quadra sull’ingaggio oppure cercherà una nuova squadra. Non ci saranno vie di mezzo.
Nicolò Zaniolo può diventare l’uomo copertina del mercato. Almeno da adesso in avanti, visto che si sono chiusi due tormentoni come Palestra e Nico Paz. La situazione in questo momento è ancora avvolta da nuvoloni scuri, ma c’è una certezza: l’entourage del giocatore e l’Udinese, club proprietario del cartellino del trequartista, parlano due lingue completamente diverse. Il nodo ingaggio, infatti, continua ad imperversare: Zaniolo ha uno stipendio da circa 1,2 milioni di euro a stagione. Un accordo raggiunto l’anno scorso in extremis, quando l’Udinese ha scelto di prenderlo in prestito con diritto di riscatto dal Galatasaray sul gong della sessione estiva. L’accordo sull’anno seguente, però, era vincolato ad una promessa non scritta e prevedeva un sensibile aumento dell’ingaggio nel caso in cui la stagione avesse preso una piega giusta. Zaniolo è stato uno degli uomini di punta del campionato dei friulani: 5 gol e 5 assist, alcune grandi prestazioni anche contro le big e un senso di leadership tecnica che sembrava aver perso negli ultimi anni sparsi tra Aston Villa, Fiorentina, Atalanta e Galatasaray.
Nodo ingaggio: distanza totale tra Zaniolo e Udinese
Già prima del riscatto del cartellino da parte dell’Udinese, Zaniolo ha tentato un approccio con l’Udinese per l’adeguamento dell’ingaggio, con l’intento di portarlo a quasi 2 milioni di euro a stagione. Niente da fare. Ma i friulani, pur nel bel mezzo delle frizioni con l’entourage del giocatore, hanno scelto comunque di riscattarlo a 5 milioni, lasciando però ai turchi il 50% sulla rivendita. Da quel passaggio non è cambiato nulla: Zaniolo è fermo sulla volontà di cambiare le cifre dell’accordo salariale, l’Udinese va avanti per la propria strada senza colpo ferire. C’è una distanza importantissima che difficilmente potrà essere colmata prima del ritiro estivo: la squadra di Kosta Runjaić si raduna il 6 luglio con un caso potenzialmente esplosivo da gestire. E la rottura, passo dopo passo, si avvicina senza una nuova intesa.