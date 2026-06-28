Difesa Juve, Kelly finisce sul mercato: Canevali è pronto per il doppio colpo mancino

“Sotto a chi sloggia”. Si può riassumere più o meno così il messaggio - nemmeno troppo subliminale - che Giovanni Carnevali avrebbe indirizzato agli agenti di una parte della rosa bianconera. C’è bisogno di almeno una cessione e pure alla svelta, anzitutto per raccogliere entro martedì i famosi 13 milioni di plusvalenze - utili per far rifiatare il bilancio e stroncare sul nascere l’ipotesi di un ulteriore aumento di capitale - e poi per incominciare a consegnare a Spalletti i primi rinforzi dell’estate bianconera. Vale per l’attacco, “intasato” dalle questioni David-Openda, come per il resto dei reparti, difesa compresa.
E non è il caso di illudersi che le potenziali uscite di Cabal e Gatti possano bastare. Fino a poche settimane fa, l’indiziato numero uno, in questo senso, rispondeva al nome di Gleison Bremer. Tra i pochi profili - sulla carta - in grado di portare ingenti quote di liquidità nelle casse del club. Ma trovare acquirenti per il brasiliano si sta rivelando più complicato del previsto. Un po’ per via del prezzo (la Juve per ora non si è detta disposta ad accettare offerte inferiori alla clausola da 58 milioni che si attiverà a partire dal primo luglio), un po’ perché l’entourage del ragazzo si starebbe mettendo di traverso all’idea di vederlo lontano da Torino.
Kelly out: i due nomi per la difesa Juve
Nulla di deciso, per carità, ma è inevitabile che la dirigenza abbia iniziato a interrogarsi sul resto dei “cedibili”. A cominciare da Lloyd Kelly, che ha mercato in Premier e potrebbe uscire per una trentina di milioni. Spalletti, tutto sommato, si è detto soddisfatto dell’apporto dell’inglese: è convinto che abbia ampi margini di miglioramento e che con il lavoro possa smussarne gli angoli più spinosi per renderlo ancor più ordinato e affidabile in fase di costruzione. Ma questo non significa che ne osteggerebbe la cessione. Soprattutto se questa - come sembra - spianerebbe la strada a un potenziale doppio colpo “mancino”.
Il primo? Jhon Lucumi. I discorsi tra la Juve e il Bologna proseguono anche se resta ancora tanta la distanza tra la richiesta del club rossoblù e le disponibilità bianconere. Difficile credere che la svolta possa arrivare prima di metà luglio, e cioè quando scadranno i termini della clausola rescissoria da 28 milioni per il cartellino del centrale colombiano. Ma Carnevali non ha intenzione di mollare la presa, poiché convinto che la volontà del ragazzo - che ha dato apertura totale al trasferimento in bianconero - e il doppio asse con Miretti, alla fine, possano far quagliare il tutto.
La situazione Muharemovic
Parallelamente, il neo ad ha fissato un incontro con l’entourage di Muharemovic. Non tanto per ribadire l’interesse (palpabile) del club sul suo profilo, quanto più per capire se sulle sue tracce ci siano club europei pronti a mettere sul piatto offerte consistenti.
Per intenderci, dai 35/40 milioni in su. In tal caso, la Juve - che vanta il 50% sulla futura rivendita - sarebbe ben lieta di incassare un bel gruzzoletto. Viceversa, è probabile che decida di sedersi al tavolo con il Sassuolo per discuterne il passaggio in bianconero a un prezzo irrisorio. Presumibilmente, vicino ai 15 milioni. Il ragazzo non spiace per nulla a Spalletti, ben contento di poter avere un’alternativa mancina in difesa al futuro titolare della retroguardia. Il bosniaco, tra le altre cose, tornerebbe poi utile in ottica liste Uefa, dal momento che ha completato il percorso di formazione tra le fila delle giovanili bianconere.
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“Sotto a chi sloggia”. Si può riassumere più o meno così il messaggio - nemmeno troppo subliminale - che Giovanni Carnevali avrebbe indirizzato agli agenti di una parte della rosa bianconera. C’è bisogno di almeno una cessione e pure alla svelta, anzitutto per raccogliere entro martedì i famosi 13 milioni di plusvalenze - utili per far rifiatare il bilancio e stroncare sul nascere l’ipotesi di un ulteriore aumento di capitale - e poi per incominciare a consegnare a Spalletti i primi rinforzi dell’estate bianconera. Vale per l’attacco, “intasato” dalle questioni David-Openda, come per il resto dei reparti, difesa compresa.
E non è il caso di illudersi che le potenziali uscite di Cabal e Gatti possano bastare. Fino a poche settimane fa, l’indiziato numero uno, in questo senso, rispondeva al nome di Gleison Bremer. Tra i pochi profili - sulla carta - in grado di portare ingenti quote di liquidità nelle casse del club. Ma trovare acquirenti per il brasiliano si sta rivelando più complicato del previsto. Un po’ per via del prezzo (la Juve per ora non si è detta disposta ad accettare offerte inferiori alla clausola da 58 milioni che si attiverà a partire dal primo luglio), un po’ perché l’entourage del ragazzo si starebbe mettendo di traverso all’idea di vederlo lontano da Torino.