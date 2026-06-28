Difesa Juve, Kelly finisce sul mercato: Carnevali è pronto per il doppio colpo mancino

Kelly out: i due nomi per la difesa Juve

Nulla di deciso, per carità, ma è inevitabile che la dirigenza abbia iniziato a interrogarsi sul resto dei “cedibili”. A cominciare da Lloyd Kelly, che ha mercato in Premier e potrebbe uscire per una trentina di milioni. Spalletti, tutto sommato, si è detto soddisfatto dell’apporto dell’inglese: è convinto che abbia ampi margini di miglioramento e che con il lavoro possa smussarne gli angoli più spinosi per renderlo ancor più ordinato e affidabile in fase di costruzione. Ma questo non significa che ne osteggerebbe la cessione. Soprattutto se questa - come sembra - spianerebbe la strada a un potenziale doppio colpo “mancino”.