Kessie chiama la Juve, ma avvisa: "Sono un gran bel colpo e le chiamate sono tante"

Alassane Ouattara, attuale presidente della Costa d’Avorio a cui è stato recentemente confermato il mandato per la quarta volta consecutiva (è in carica addirittura dal 2011), da oggi ha un temibile rivale. L’altro “Presidente” ivoriano, Franck Kessié, ha trascinato la sua Nazionale ai sedicesimi del Mondiale. Girone chiuso con 6 punti, al secondo posto dietro la Germania, e primo turno superato per la prima volta nella storia: il capitano è l’uomo del momento in patria e oggi probabilmente se la giocherebbe persino in sede di elezioni. Restando sul campo da calcio, Franck è in grande spolvero: qualche dubbio che il triennio in Arabia lo avesse imbolsito c’era, ma ora è serenamente fugato. Ecco perché il contratto in scadenza con l’Al Ahli lo fa diventare un parametro zero altamente appetibile.
Anche per Spalletti che, da Montaione, si è messo davanti alla televisione per seguirne le gesta. Le ha apprezzate, eccome. Lucio si è fatto rapire dall’impatto fisico e dal passo mostrati dall’ex Milan nelle tre gare disputate oltreoceano, impreziosite da un gol.
Le parole di Kessie accendono il mercato
Leadership e carattere sono altre qualità presenti nel ragazzo e caldamente richieste nella nuova Juve. Kessié piaceva a Damien Comolli e piace pure all’attuale dirigenza capeggiata da Giovanni Carnevali. Sembra lo sappia e pare evidente che abbia voglia di autopromuoversi: «La Juventus? Sì, sì, se ne parla, ho visto. Io penso solo al Mondiale, ma aggiungo una cosa: sono un gran bel colpo. In forma, al Mondiale, e soprattutto svincolato, difficile chiedere di più! - dice gonfiando il petto a Gazzetta.it dopo la vittoria con Curaçao - per quello mi vogliono in tanti, hanno ragione!». Franck lambisce spocchia e strafottenza ma è difficile da contraddire: «Fino al 30 giugno sono un giocatore dell’Al Ahli di Gedda. Dopo la partita dei sedicesimi ci vediamo e ti dico qualcosa. Il mio agente sta lavorando, le chiamate sono tante, e ripeto, è normale: anche io mi prenderei in queste condizioni fisiche ed economiche!».
Kessie, voglia d'Europa e...Juve
L’ultimo passaggio è rilevante. Detto del suo status da “free agent”, Kessié è consapevole di essersi sufficientemente arricchito nell’ultima parentesi della sua carriera. Ha guadagnato oltre 40 milioni e ora sente la mancanza dell’adrenalina del calcio europeo che a quelle cifre non può avvicinare nemmeno per sbaglio: specialmente se si parla di una Juventus, in dichiarata “spending review” e con il centrocampo ingolfato dagli esuberi. Ma i bianconeri hanno ugualmente rinfrescato i contatti con l’entourage (che mira a fargli guadagnare tra i 4 e i 5 milioni di euro l’anno) confidando in un gradimento reciproco.
È confermato. L’ivoriano, per il discorso di cui sopra, potrebbe anteporre l’Italia e la possibilità di competere per il vertice a una proposta più ricca di una media Premier League. Senza contare che nella Juve attuale sarebbe facilmente protagonista assoluto, non proprio presidente ma quasi.
Alassane Ouattara, attuale presidente della Costa d’Avorio a cui è stato recentemente confermato il mandato per la quarta volta consecutiva (è in carica addirittura dal 2011), da oggi ha un temibile rivale. L’altro “Presidente” ivoriano, Franck Kessié, ha trascinato la sua Nazionale ai sedicesimi del Mondiale. Girone chiuso con 6 punti, al secondo posto dietro la Germania, e primo turno superato per la prima volta nella storia: il capitano è l’uomo del momento in patria e oggi probabilmente se la giocherebbe persino in sede di elezioni. Restando sul campo da calcio, Franck è in grande spolvero: qualche dubbio che il triennio in Arabia lo avesse imbolsito c’era, ma ora è serenamente fugato. Ecco perché il contratto in scadenza con l’Al Ahli lo fa diventare un parametro zero altamente appetibile.
Anche per Spalletti che, da Montaione, si è messo davanti alla televisione per seguirne le gesta. Le ha apprezzate, eccome. Lucio si è fatto rapire dall’impatto fisico e dal passo mostrati dall’ex Milan nelle tre gare disputate oltreoceano, impreziosite da un gol.