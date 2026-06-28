Kessie chiama la Juve, ma avvisa: "Sono un gran bel colpo e le chiamate sono tante"

Le parole di Kessie accendono il mercato

Leadership e carattere sono altre qualità presenti nel ragazzo e caldamente richieste nella nuova Juve. Kessié piaceva a Damien Comolli e piace pure all’attuale dirigenza capeggiata da Giovanni Carnevali. Sembra lo sappia e pare evidente che abbia voglia di autopromuoversi: «La Juventus? Sì, sì, se ne parla, ho visto. Io penso solo al Mondiale, ma aggiungo una cosa: sono un gran bel colpo. In forma, al Mondiale, e soprattutto svincolato, difficile chiedere di più! - dice gonfiando il petto a Gazzetta.it dopo la vittoria con Curaçao - per quello mi vogliono in tanti, hanno ragione!». Franck lambisce spocchia e strafottenza ma è difficile da contraddire: «Fino al 30 giugno sono un giocatore dell’Al Ahli di Gedda. Dopo la partita dei sedicesimi ci vediamo e ti dico qualcosa. Il mio agente sta lavorando, le chiamate sono tante, e ripeto, è normale: anche io mi prenderei in queste condizioni fisiche ed economiche!».