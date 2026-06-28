Tendinopatia e delusioni: il piano di recupero psicofisico di Yildiz e la missione Juve

TORINO - Un patrimonio da salvaguardare, come fosse un bene Unesco: in realtà Kenan Yildiz è un capitale della Juventus anche se, più in generale, il discorso si può allargare al calcio mondiale. E a proposito di Mondiale con la emme maiuscola, il sogno di Kenan si è infranto in tre partite, come del resto quello dell’intero popolo turco: un’eliminazione precoce che brucia, una ferita che resterà aperta a lungo e che solo il tempo potrà, lentamente, ricucire.
Risollevati, Kenan
E Yildiz stesso avrà bisogno di un po’ per risollevarsi: ci teneva molto alla competizione e non essere riuscito in alcun modo a incidere, specialmente nelle prime due uscite terminate con altrettante sconfitte, è un qualcosa che difficilmente passerà in fretta dalla testa del gioiellino bianconero. Ci tiene, Kenan. Così come ci teneva a portare la Juve in Champions League: quelle lacrime dopo la sconfitta casalinga contro la Fiorentina testimoniavano esattamente quel senso di impotenza che ha costretto il giocatore più decisivo a disposizione di Spalletti a non riuscire nel dare un contributo determinante nelle partite decisive della stagione. Quella rabbia resta e si mescola con la delusione: insieme dovranno trasformarsi in benzina per riempire il serbatoio del turco in vista della prossima stagione.
Juve, la tendinopatia di Yildiz e il piano per il recupero
Tutto ruota intorno alla tendinopatia rotulea al ginocchio sinistro, un’infiammazione cronica del tendine che collega la rotula alla tibia: Yildiz ci convive e la problematica ha inesorabilmente condizionato il suo finale di stagione, tra club e nazionale. Ora sarà fondamentale il riposo: vacanze sì, di relax ma allo stesso tempo atleticamente attive, seguendo un programma personalizzato stilato dalla Juve e da chi lo segue personalmente.
Il pieno recupero fisico va a braccetto con quello, diciamo così, psicologico: serve resettare in fretta. In tal senso, staccare la spina aiuterà il numero 10 bianconero a riprendere brillantezza e fiducia, aspetti che si sono un po’ persi da quando Yildiz, complice la problematica fisica, ha sottoscritto il rinnovo di contratto fino al 2030 che lo rende il calciatore più pagato della rosa a disposizione di Spalletti.
Juve, Spalletti blinda Yildiz: il futuro è lontano dal mercato
Già, Spalletti. Il tecnico ha cercato di far sentire con costanza la sua vicinanza al giovane talento turco nel momento più difficile dell’eliminazione dal Mondiale: telefonate e messaggi, perché il tecnico di Certaldo sa quanto sia importante lavorare sulla testa di un ragazzo che deve già fronteggiare grandi pressioni, sia nella Juventus sia nella nazionale turca. Spalletti conosce alla perfezione quanto sia decisivo il peso specifico di Yildiz sul percorso della squadra. E sa pure quanto sia importante poter lavorare sul gruppo durante l’estate, cominciando la stagione dalla delicata fase di preparazione: se non ci saranno cambi di programma, il gioiello turco rientrerà a Torino per l’ultima settimana di luglio, in tempo dunque per partire con il resto della squadra (tranne chi farà tanta strada al Mondiale) per la tourneé nel profondo est tra Hong Kong e Australia. Una scelta che, comunque, in via definitiva andrà effettuata solo a ridosso della partenza: ovvio che, anche per ragioni di marketing e immagine, la presenza di Yildiz in tour sia ritenuta importante dal club, però verrà presa la decisione più funzionale per il calciatore e il suo pieno recupero in vista del campionato.
Nel frattempo Yildiz compirà, pure in vacanza, i passi necessari per tornare quanto più possibile alla condizione top, quella che, nella prima parte della stagione passata, gli aveva permesso di trascinare la Juve come tutti i tifosi si aspettano: l’obiettivo di Kenan è tornare lì a guidare il gruppo. E per Carnevali, tra i tanti dossier di mercato sulla scrivania del nuovo ad, il turco non è oggetto di riflessioni: intoccabile e fuori dal mercato, a qualsiasi cifra. Su questo, quantomeno, non c’è discussione.
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TORINO - Un patrimonio da salvaguardare, come fosse un bene Unesco: in realtà Kenan Yildiz è un capitale della Juventus anche se, più in generale, il discorso si può allargare al calcio mondiale. E a proposito di Mondiale con la emme maiuscola, il sogno di Kenan si è infranto in tre partite, come del resto quello dell’intero popolo turco: un’eliminazione precoce che brucia, una ferita che resterà aperta a lungo e che solo il tempo potrà, lentamente, ricucire.
Risollevati, Kenan
E Yildiz stesso avrà bisogno di un po’ per risollevarsi: ci teneva molto alla competizione e non essere riuscito in alcun modo a incidere, specialmente nelle prime due uscite terminate con altrettante sconfitte, è un qualcosa che difficilmente passerà in fretta dalla testa del gioiellino bianconero. Ci tiene, Kenan. Così come ci teneva a portare la Juve in Champions League: quelle lacrime dopo la sconfitta casalinga contro la Fiorentina testimoniavano esattamente quel senso di impotenza che ha costretto il giocatore più decisivo a disposizione di Spalletti a non riuscire nel dare un contributo determinante nelle partite decisive della stagione. Quella rabbia resta e si mescola con la delusione: insieme dovranno trasformarsi in benzina per riempire il serbatoio del turco in vista della prossima stagione.