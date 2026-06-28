Tendinopatia e delusioni: il piano di recupero psicofisico di Yildiz e la missione Juve

Juve, Spalletti blinda Yildiz: il futuro è lontano dal mercato

Già, Spalletti. Il tecnico ha cercato di far sentire con costanza la sua vicinanza al giovane talento turco nel momento più difficile dell’eliminazione dal Mondiale: telefonate e messaggi, perché il tecnico di Certaldo sa quanto sia importante lavorare sulla testa di un ragazzo che deve già fronteggiare grandi pressioni, sia nella Juventus sia nella nazionale turca. Spalletti conosce alla perfezione quanto sia decisivo il peso specifico di Yildiz sul percorso della squadra. E sa pure quanto sia importante poter lavorare sul gruppo durante l’estate, cominciando la stagione dalla delicata fase di preparazione: se non ci saranno cambi di programma, il gioiello turco rientrerà a Torino per l’ultima settimana di luglio, in tempo dunque per partire con il resto della squadra (tranne chi farà tanta strada al Mondiale) per la tourneé nel profondo est tra Hong Kong e Australia. Una scelta che, comunque, in via definitiva andrà effettuata solo a ridosso della partenza: ovvio che, anche per ragioni di marketing e immagine, la presenza di Yildiz in tour sia ritenuta importante dal club, però verrà presa la decisione più funzionale per il calciatore e il suo pieno recupero in vista del campionato.