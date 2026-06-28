Del Piero, il Rimini nel destino: da Calciopoli al nuovo progetto per la rinascita del club 

La Romagna come centro di gravità permanente della nostalgia calcistica più nobile. Quella che profuma di fantasia e che ha nei ‘diez’ i propri ambassador più azzeccati. Se fino a pochi giorni fa l’approdo di un Ronaldinho quarantaseienne al Ravenna in Serie C - dove avrà modo di rimettersi gli scarpini un’ultima volta - sembrava il picco massimo del delirio romantico estivo, ieri la via Emilia ha tremato di nuovo.

Tutta colpa di una serie di sussurri transoceanici, rimbalzati tra le colonne del ‘Resto del Carlino’ e che vedrebbero Alessandro Del Piero a un passo dall’approdo al Rimini. Non per giocare, s’intende. Ma per diventarne il volto, il proprietario, la mente votata a risollevare il club dalle macerie progettuali della passata stagione, tra il fallimento e la successiva esclusione dal campionato di Serie C.

Del Piero vicino al Rimini: la situazione

Per il momento, una mera indiscrezione che, però, qualora dovesse trovare conferme avrebbe del clamoroso. Ma proviamo a fare ordine. Secondo quanto si apprende dal quotidiano emiliano, negli scorsi giorni ci sarebbero state una serie di telefonate tra il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, e l’ex leggenda bianconera, da anni in pianta stabile negli Stati Uniti, dove ha sviluppato accademie giovanili e fondato il LA 10 FC. Chiacchierate, perlopiù, di natura conoscitiva, propiziate dall’intermediazione di un collaboratore vicino a Del Piero, e in cui il primo cittadino gli avrebbe illustrato una bozza del piano che andrà posto in essere per la ricostruzione del club dopo il fallimento. Sempre stando a quanto emerso, sembrerebbe che il capitano bianconero non si stia muovendo da solo ma, al contrario, affiancato da un imprenditore piemontese con cui condivide una serie di progetti imprenditoriali. Insieme, i due, starebbero dunque appaltando un progetto volto a restituire fin da subito competitività al club emiliano, inscenando una risalita verticale e “diretta” dall’eccellenza (il Rimini ripartirà da lì ad agosto) alla Serie B. E fa specie pensare che proprio contro il Rimini, vent’anni fa, Pinturicchio ebbe modo di vivere in campo il primo capitolo della rinascita bianconera post Calciopoli.

Rimini, imprenditori fanno largo a Del Piero

La notizia, come prevedibile, ha innescato una reazione a catena, e spinto la cordata di imprenditori locali - decisi fino a ieri a rilevare il club alla luce dell’imminente apertura del bando - a uscire allo scoperto con una nota dal significato chiaro. E cioè che qualora Del Piero dovesse scendere in campo per salvare i Rimini, loro si faranno da parte: «La manifestazione di interesse di Alessandro Del Piero verso la Rimini Calcio non solo ci fa piacere ma ci inorgoglisce come riminesi e come appassionati di calcio. Non vogliamo certo entrare in competizione con un progetto targato Del Piero, ma siamo a disposizione per una collaborazione che porti la Rimini Calcio sui palcoscenici che merita».

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