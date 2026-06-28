Lucumì-Conceicao, l'abbraccio Mondiale infiamma il mercato Juve. E quei precedenti col Bologna...

Colombia-Portogallo significa anche... mercato Juve? Nelle prime ore della domenica (fuso italiano) si è disputata la sfida tra i cafeteros e il gruppo capitanato da Cristiano Ronaldo. Una sfida terminata per 0-0 e che ha portato dunque i sudamericani a chiudere il gruppo K in testa a 7 punti con i portoghesi al secondo posto a 5. Ma c'è stato anche un siparietto a tema calciomercato e a tinte (potenzialmente) bianconere.
L'abbraccio Lucumì-Conceicao
Prima dell'inizio di Colombia-Portogallo infatti le telecamere hanno pizzicato un abbraccio tra due calciatori della Serie A: uno che gioca alla Juventus, l'altro che milita nel Bologna ma che... piace tanto ai bianconeri. Si tratta di Francisco Conceicao e Jhon Lucumì. L'esterno portoghese è a Torino già da due stagioni, il centrale colombiano invece è in rossoblù dal 2022 e si è consacrato in Serie A, diventando un obiettivo concreto per rinforzare la squadra di Luciano Spalletti. Un abbraccio e sorrisi che fanno sperare i tifosi Juve di vedere presto questo tandem insieme in campo con la stessa maglia. Ma qual è la situazione relativa a Lucumì?
Juve, il punto col Bologna. E Miretti...
Il passaggio in bianconero di Lucumì sembra strettamente collegato al percorso inverso di Fabio Miretti. La Juventus vedrebbe di buon occhio l'inserimento del centrocampista nella trattativa per arrivare al difensore, tuttavia il club emiliano non appare disposto a prendere in considerazione contropartite. Dunque, gli affari restano ad oggi separati. Inoltre, al momento, non ci sarebbe l'intenzione di procedere con l'acquisto a titolo definitivo di Miretti: il Bologna ha infatti confermato la propria linea, l'idea resta quella di un trasferimento in prestito con diritto di riscatto, oppure, al massimo, con obbligo di riscatto, escludendo però un acquisto immediato.
La clausola e il prezzo Bologna
Soluzione che invece non intriga la Juve che vuole cedere subito Miretti a 15 (ne servono 13) milioni: quelli necessari per chiudere il bilancio senza danni di capitalizzazione. Il centrale dal canto suo ha una clausola da 28 milioni che scadrà a luglio, poi si potrà trattare. Il Bologna non vorrebbe scendere comunque sotto i 25, ma sponda bianconera si respiera fiducia per far abbassare il prezzo. Luglio mese caldo, Lucumi-Juve una pista da seguire. E chissà che quell'abbraccio con Conceicao, alla fine, non si riveli... premonitore. Eppure il rapporto tra i due qualche tempo fa...
Il precedente da... "wrestling"
Conceicao e Lucumì furono protagonisti, in maniera differente, nella sfida dello scorso dicembre tra Juventus e Bologna al Dall'Ara. Il portoghese era entrato in area, contatto col centrale poi cadere a terra restando al suolo. A quel punto il colombiano lo ha preso di peso e gettandolo al suolo, quasi come una mossa di wrestling. Un gesto decisamente non bello ma che in quell'occasione arbitro, assistenti e Var hanno completamente ignorato. Una gara alla fine comunque vinta dai bianconeri grazie alla rete di Cabal nella ripresa, ma che viene ricordata soprattutto per quel gesto del difensore sul fantasista portoghese.
Le scintille con Chico e Spalletti
Ma non è finita qui. Lucumì lo scorso aprile fu protagonista di qualche scintilla sempre con Conceicao ma anche con Luciano Spalletti. Nella sfida di aprile a Torino il portoghese aveva puntato il centrale per saltarlo, e così Lucumì (probabilmente per sfidarlo e mettergli pressione) lo ha applaudito. Un gesto che non è passato inosservato e col tecnico che ha risposto... per le rime e chiedendo spiegazioni a fine gara. Conceicao-Lucumì, dalle scintille all'abbraccio. E chissà se il prossimo incontro non possa essere da compagni di squadra.
Colombia-Portogallo significa anche... mercato Juve? Nelle prime ore della domenica (fuso italiano) si è disputata la sfida tra i cafeteros e il gruppo capitanato da Cristiano Ronaldo. Una sfida terminata per 0-0 e che ha portato dunque i sudamericani a chiudere il gruppo K in testa a 7 punti con i portoghesi al secondo posto a 5. Ma c'è stato anche un siparietto a tema calciomercato e a tinte (potenzialmente) bianconere.
L'abbraccio Lucumì-Conceicao
Prima dell'inizio di Colombia-Portogallo infatti le telecamere hanno pizzicato un abbraccio tra due calciatori della Serie A: uno che gioca alla Juventus, l'altro che milita nel Bologna ma che... piace tanto ai bianconeri. Si tratta di Francisco Conceicao e Jhon Lucumì. L'esterno portoghese è a Torino già da due stagioni, il centrale colombiano invece è in rossoblù dal 2022 e si è consacrato in Serie A, diventando un obiettivo concreto per rinforzare la squadra di Luciano Spalletti. Un abbraccio e sorrisi che fanno sperare i tifosi Juve di vedere presto questo tandem insieme in campo con la stessa maglia. Ma qual è la situazione relativa a Lucumì?
Juve, il punto col Bologna. E Miretti...
Il passaggio in bianconero di Lucumì sembra strettamente collegato al percorso inverso di Fabio Miretti. La Juventus vedrebbe di buon occhio l'inserimento del centrocampista nella trattativa per arrivare al difensore, tuttavia il club emiliano non appare disposto a prendere in considerazione contropartite. Dunque, gli affari restano ad oggi separati. Inoltre, al momento, non ci sarebbe l'intenzione di procedere con l'acquisto a titolo definitivo di Miretti: il Bologna ha infatti confermato la propria linea, l'idea resta quella di un trasferimento in prestito con diritto di riscatto, oppure, al massimo, con obbligo di riscatto, escludendo però un acquisto immediato.