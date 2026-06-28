Lucumì-Conceicao, l'abbraccio Mondiale infiamma il mercato Juve. E quei precedenti col Bologna...

Le scintille con Chico e Spalletti

Ma non è finita qui. Lucumì lo scorso aprile fu protagonista di qualche scintilla sempre con Conceicao ma anche con Luciano Spalletti. Nella sfida di aprile a Torino il portoghese aveva puntato il centrale per saltarlo, e così Lucumì (probabilmente per sfidarlo e mettergli pressione) lo ha applaudito. Un gesto che non è passato inosservato e col tecnico che ha risposto... per le rime e chiedendo spiegazioni a fine gara. Conceicao-Lucumì, dalle scintille all'abbraccio. E chissà se il prossimo incontro non possa essere da compagni di squadra.