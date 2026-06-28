Calciomercato Juve da Dibu Martinez a Kolo Muani: i 10 dossier più caldi sulla scrivania di Carnevali

TORINO - Dieci dossier per Giovanni Carnevali. Dieci argomenti da smarcare, con tempistiche differenti. Dieci nomi intorno ai quali ruotano le manovre di mercato della Juve, che si muove sul delicato filo della sostenibilità finanziaria senza perdere di vista la competitività sul piano tecnico. Anche perché, non va dimenticato, Luciano Spalletti attende con ansia rinforzi con l’auspicio di poter lottare per lo scudetto.
1 - RANDAL KOLO MUANI
Era una priorità a gennaio e lo sarà anche adesso. Randal Kolo Muani continua a frullare nella testa della Juve: conosce già l’ambiente e ha un prezzo ancora accessibile. Macchina diplomatica al lavoro per scongelare i rapporti col Psg, ma la strada presa da Carnevali sembra quella giusta. Certo, il prezzo resta importante: 35/40 milioni. Si tratta anche sullo sconto.
2 - FABIO MIRETTI
Fino al 30 giugno il centrocampista è il primo indiziato a partire: il suo addio può garantire i 13 milioni di pura plusvalenza necessari per sistemare i conti. Il Bologna tentenna, il Villarreal potrebbe accontentare la Juve su Miretti.
3 - DIBU MARTINEZ
Il nome più caldo di tutti per la porta resta Dibu Martinez. Impegnato al Mondiale, 34 anni a settembre, la Juve lavora per far sì che l’Aston Villa possa liberarlo in saldo. L’accordo sull’ingaggio è quasi raggiunto: triennale da 5 milioni l’anno.
4 - JHON LUCUMI
Jhon Lucumi è la prima scelta per la difesa, soprattutto se Lloyd Kelly dovesse lasciare Torino. Col Bologna si tratta a oltranza. Ma c’è da considerare una clausola da 28 milioni valida fino al 15 luglio. Anche in questo caso, Juve e Bologna lavorano per ridurre le distanze.
5 - DUSAN VLAHOVIC
Per Damien Comolli era un argomento chiuso. Ma per Giovanni Carnevali? Tocca a lui riaprire l’argomento Vlahovic. O meglio. tocca a Dusan sedersi nuovamente al tavolo con la Juvem per parlare d’ingaggio: improponibili gli 8 milioni chiesti dal serbo, al quale verranno riaperte le porte solo se dovesse comprimere le proprie aspirazioni salariali.
6 - FRANCK KESSIÉ
Si è proposto alla Juve anche ai Mondiali. Sta facendo di tutto, anche sul campo, per dimostrare di essere ancora competitivo. Franck Kessié sta convincendo anche Spalletti e può diventare la grande opportunità tra i parametri zero: prima, però, la Juve deve liberare spazio in mezzo al campo.
7 - BRAHIM DIAZ
È un nome che Spalletti ripete fino alla nausea. Ma il discorso Brahim Diaz, prima di tutto, è legato alla volontà del giocatore, che vuole capire col Real Madrid la propria centralità nel progetto targato Mourinho. Juve in agguato, sì, ma il nazionale marocchino prima deve decifrare il proprio futuro a Madrid.
8 - ANDREA CAMBIASO
Khéphren THURAM Andrea Cambiaso e Khephren Thuram sono i due giocatori in questo momento più indicati per sistemare le finanze. A Gleison Bremer, infatti, non sono giunte proposte allettanti. Per le uscite, saranno l’italiano e il francese i due potenziali apripista.
9 - MICHELE DI GREGORIO
Per far entrare un portiere, bisogna liberarne un altro. Nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra la Juve e Michele Di Gregorio, che per il momento ha respinto al mittente l’interesse del Besiktas.
10 - ALEXANDER SORLOTH OMAR MARMOUSH MATEO PELLEGRINO
Dipendono tutti dal destino di Vlahovic. Alexander Sorloth, Omar Marmoush e Mateo Pellegrino sono i piani B più importanti per l’attacco di Spalletti. Costano tutti tanto, sì. Ecco perché per tutti sarà importante il mese di agosto: prima, infatti, la Juve deve smarcare l’argomento Kolo Muani.
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TORINO - Dieci dossier per Giovanni Carnevali. Dieci argomenti da smarcare, con tempistiche differenti. Dieci nomi intorno ai quali ruotano le manovre di mercato della Juve, che si muove sul delicato filo della sostenibilità finanziaria senza perdere di vista la competitività sul piano tecnico. Anche perché, non va dimenticato, Luciano Spalletti attende con ansia rinforzi con l’auspicio di poter lottare per lo scudetto.
1 - RANDAL KOLO MUANI
Era una priorità a gennaio e lo sarà anche adesso. Randal Kolo Muani continua a frullare nella testa della Juve: conosce già l’ambiente e ha un prezzo ancora accessibile. Macchina diplomatica al lavoro per scongelare i rapporti col Psg, ma la strada presa da Carnevali sembra quella giusta. Certo, il prezzo resta importante: 35/40 milioni. Si tratta anche sullo sconto.