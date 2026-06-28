Calciomercato Juve da Dibu Martinez a Kolo Muani: i 10 dossier più caldi sulla scrivania di Carnevali

Khéphren THURAM Andrea Cambiaso e Khephren Thuram sono i due giocatori in questo momento più indicati per sistemare le finanze. A Gleison Bremer, infatti, non sono giunte proposte allettanti. Per le uscite, saranno l’italiano e il francese i due potenziali apripista.

9 - MICHELE DI GREGORIO

Per far entrare un portiere, bisogna liberarne un altro. Nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra la Juve e Michele Di Gregorio, che per il momento ha respinto al mittente l’interesse del Besiktas.

10 - ALEXANDER SORLOTH OMAR MARMOUSH MATEO PELLEGRINO

Dipendono tutti dal destino di Vlahovic. Alexander Sorloth, Omar Marmoush e Mateo Pellegrino sono i piani B più importanti per l’attacco di Spalletti. Costano tutti tanto, sì. Ecco perché per tutti sarà importante il mese di agosto: prima, infatti, la Juve deve smarcare l’argomento Kolo Muani.

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