Kolo Muani, intesa totale con la Juve: il summit mercato con il Psg ha un doppio obiettivo  

La Juve, nelle ultime settimane, dalle mere “promesse” esternate da Comolli all’entourage all’attaccante francese è passata ai fatti, imbastendo una trattativa vera e propria. E poco importa che non servisse chissà quale sforzo per convincere Kolo, che non ha mai digerito il suo mancato ritorno in bianconero . C’era comunque da trovare l’intesa sulla durata, sulle cifre e - ancora - da illustrare al ragazzo il cantiere progettuale della prossima stagione. Il risultato? Il sì del ragazzo alla bozza di contratto che lo legherà alla Juventus per i prossimi cinque anni a cinque milioni a stagione. Un anno in più rispetto a quanto paventato precedentemente, per permettere al club di spalmarne un ingaggio che ne farà il terzo giocatore più pagato della rosa, dietro a David (ammesso che resti) e Kenan Yildiz .

Voglia di tornare in bianconero

Chi sta vicino a Kolo ne racconta la gioia, la frenesia e l’impazienza che sono solite appartenere ai nuovi inizi. Ma anche un po’ di comprensibile apprensione per quelli che saranno risvolti del primo summit ufficiale tra Juventus e Psg. Manca solo più l’accordo tra i club perché il francese possa rincominciare a fantasticare sulla sua nuova dimora torinese. Ancora presto per fissare la data del trasloco, anche se Spalletti pare essere stato rassicurato in merito all’arrivo di Kolo in tempo per il raduno alla Continassa del 13 luglio. Almeno, questo è il sogno delle due dirigenze. L’obiettivo più verosimile - quello su cui Lucio non transige - coincide invece con l’ultima settimana di luglio, così da permettere al ragazzo di svolgere almeno una manciata di allenamenti prima della partenza per la tournée tra Hong Kong e Perth.