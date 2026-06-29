Kolo Muani, intesa totale con la Juve: il summit mercato con il Psg ha un doppio obiettivo  

Il teatro dell’incontro, di per sé, suona già come una dichiarazione d’intenti. Almeno, così auspica la dirigenza bianconera, ben disposta a far tesoro del sole, del mare e in generale della frizzante leggerezza della riviera romagnola per propiziare un disgelo quanto più veloce possibile. Certo, quest’oggi al Grand Hotel di Rimini - dove si terrà come da tradizione la cerimonia di apertura del calciomercato - l’ad Carnevali dovrà andare ben oltre i più cordiali convenevoli con Luis Campos come con il resto della delegazione del Paris Saint Germain. Soprattutto se, come parrebbe, dovesse presentarsi pure Nasser Al-Khelaifi. Ancora scottato dal modus operandi di Damien Comolli e da quel tete-à-tete infelice e dannoso che, alla fine, costrinse il Psg a parcheggiare Kolo Muani al Tottenham (senza garanzie sul suo futuro riscatto) e l’allora dg a virare in extremis su Lois Openda per 46 milioni. Uno smacco che non ha nemmeno più senso commentare…
Necessità di vendere
«Buttiamoci alle spalle il passato», il senso del brindisi iniziale che Carnevali avrà modo di indire in una delle tante salette dell’albergo romagnolo, forte dell’ottimo rapporto - costruito negli anni - con il ds Campos. Ben contento di poter ricucire l’asse con la Torino bianconera. Del resto, conviene a tutti. Sì, pure a un Psg bicampione d’Europa e capace di raccogliere da uno dei tanti esuberi (Goncalo Ramos) la bellezza di 75 milioni. E se tutto andrà per il meglio, a breve, tale tetto potrà sfondare la quota dei 110 milioni. Guai, infatti, a illudersi che il senso della spedizione parigina sia di natura prettamente diplomatica. Al contrario, c’è il desiderio condiviso di archiviare alla svelta e una volta per tutte la pratica Kolo Muani.
La trattativa
La Juve, nelle ultime settimane, dalle mere “promesse” esternate da Comolli all’entourage all’attaccante francese è passata ai fatti, imbastendo una trattativa vera e propria. E poco importa che non servisse chissà quale sforzo per convincere Kolo, che non ha mai digerito il suo mancato ritorno in bianconero. C’era comunque da trovare l’intesa sulla durata, sulle cifre e - ancora - da illustrare al ragazzo il cantiere progettuale della prossima stagione. Il risultato? Il sì del ragazzo alla bozza di contratto che lo legherà alla Juventus per i prossimi cinque anni a cinque milioni a stagione. Un anno in più rispetto a quanto paventato precedentemente, per permettere al club di spalmarne un ingaggio che ne farà il terzo giocatore più pagato della rosa, dietro a David (ammesso che resti) e Kenan Yildiz.
Voglia di tornare in bianconero
Chi sta vicino a Kolo ne racconta la gioia, la frenesia e l’impazienza che sono solite appartenere ai nuovi inizi. Ma anche un po’ di comprensibile apprensione per quelli che saranno risvolti del primo summit ufficiale tra Juventus e Psg. Manca solo più l’accordo tra i club perché il francese possa rincominciare a fantasticare sulla sua nuova dimora torinese. Ancora presto per fissare la data del trasloco, anche se Spalletti pare essere stato rassicurato in merito all’arrivo di Kolo in tempo per il raduno alla Continassa del 13 luglio. Almeno, questo è il sogno delle due dirigenze. L’obiettivo più verosimile - quello su cui Lucio non transige - coincide invece con l’ultima settimana di luglio, così da permettere al ragazzo di svolgere almeno una manciata di allenamenti prima della partenza per la tournée tra Hong Kong e Perth.
I prossimi passi
Il primo nodo che Juve e Psg saranno chiamate a sciogliere - manco a dirlo - coincide con il costo del cartellino. I parigini, al momento, lo valutano oltre i 40 milioni. Cifra ancora proibitiva per la dirigenza bianconera che si è detta disposta ad arrivare al massimo a 35, bonus compresi. Ma - dicevamo - si tratta di stime di natura embrionale, inquinate in parte dagli strascichi “emotivi” di quanto accaduto l’estate scorsa. L’impressione, infatti, è che entrambi i club, esaurito il canonico gioco delle parti, faranno di tutto pur di venirsi incontro. Una volta trovata la quadra sul prezzo, si passerà poi alla formula dell’affare. Sulla carta, il passaggio meno “pericoloso” della trattativa: i parigini, ovviamente, caldeggeranno la cessione a titolo definitivo. Ma non è da escludere che possano accettare pure la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato al raggiungimento di determinati obiettivi.
Il teatro dell’incontro, di per sé, suona già come una dichiarazione d’intenti. Almeno, così auspica la dirigenza bianconera, ben disposta a far tesoro del sole, del mare e in generale della frizzante leggerezza della riviera romagnola per propiziare un disgelo quanto più veloce possibile. Certo, quest’oggi al Grand Hotel di Rimini - dove si terrà come da tradizione la cerimonia di apertura del calciomercato - l’ad Carnevali dovrà andare ben oltre i più cordiali convenevoli con Luis Campos come con il resto della delegazione del Paris Saint Germain. Soprattutto se, come parrebbe, dovesse presentarsi pure Nasser Al-Khelaifi. Ancora scottato dal modus operandi di Damien Comolli e da quel tete-à-tete infelice e dannoso che, alla fine, costrinse il Psg a parcheggiare Kolo Muani al Tottenham (senza garanzie sul suo futuro riscatto) e l’allora dg a virare in extremis su Lois Openda per 46 milioni. Uno smacco che non ha nemmeno più senso commentare…
Necessità di vendere
«Buttiamoci alle spalle il passato», il senso del brindisi iniziale che Carnevali avrà modo di indire in una delle tante salette dell’albergo romagnolo, forte dell’ottimo rapporto - costruito negli anni - con il ds Campos. Ben contento di poter ricucire l’asse con la Torino bianconera. Del resto, conviene a tutti. Sì, pure a un Psg bicampione d’Europa e capace di raccogliere da uno dei tanti esuberi (Goncalo Ramos) la bellezza di 75 milioni. E se tutto andrà per il meglio, a breve, tale tetto potrà sfondare la quota dei 110 milioni. Guai, infatti, a illudersi che il senso della spedizione parigina sia di natura prettamente diplomatica. Al contrario, c’è il desiderio condiviso di archiviare alla svelta e una volta per tutte la pratica Kolo Muani.