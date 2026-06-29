Openda riparte con… Ronaldo: zero offerte, solo sondaggi e l’unica speranza Juve

Aveva bisogno di staccare la spina. Troppa la negatività che ha respirato negli ultimi mesi, troppa la ruggine accumulata in una stagione che di fatto non gli ha permesso di volare al Mondiale col Belgio. Era un punto fermo della sua Nazionale ai tempi del Lipsia e alla Juve ha perso tutto. Ma niente, per quanto riguarda le prospettive future, è ancora perduto alla sua età. Lois Openda quest’estate è ripartito da una vacanza con la famiglia: Faro, in Algarve, in un Portogallo ospitale in cui sta ritrovando la serenità smarrita.

Chi si è fatto vivo

Da poche settimane è ufficialmente un giocatore della Juve, da quando cioè i bianconeri hanno avuto la certezza aritmetica del raggiungimento del decimo posto. Soltanto una formalità burocratica nella trattativa col Lipsia, di fatto. E adesso? Openda, costato 44 milioni ad un club che li ha scuciti troppo frettolosamente sul gong dello scorso mercato estivo una volta tramontato l’approdo a Torino di Randal Kolo Muani, cerca squadra. Agenti al lavoro per trovargli una sistemazione adeguata alle sue ambizioni: in Francia i telefoni hanno squillato da Lione, Rennes e Lens, in Inghilterra si è fatto vivo il neopromosso Coventry e pure il Leeds ha mosso dei passi per raccogliere quante più informazioni possibili.