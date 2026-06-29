Openda riparte con… Ronaldo: zero offerte, solo sondaggi e l’unica speranza Juve

Aveva bisogno di staccare la spina. Troppa la negatività che ha respirato negli ultimi mesi, troppa la ruggine accumulata in una stagione che di fatto non gli ha permesso di volare al Mondiale col Belgio. Era un punto fermo della sua Nazionale ai tempi del Lipsia e alla Juve ha perso tutto. Ma niente, per quanto riguarda le prospettive future, è ancora perduto alla sua età. Lois Openda quest’estate è ripartito da una vacanza con la famiglia: Faro, in Algarve, in un Portogallo ospitale in cui sta ritrovando la serenità smarrita.
Chi si è fatto vivo
Da poche settimane è ufficialmente un giocatore della Juve, da quando cioè i bianconeri hanno avuto la certezza aritmetica del raggiungimento del decimo posto. Soltanto una formalità burocratica nella trattativa col Lipsia, di fatto. E adesso? Openda, costato 44 milioni ad un club che li ha scuciti troppo frettolosamente sul gong dello scorso mercato estivo una volta tramontato l’approdo a Torino di Randal Kolo Muani, cerca squadra. Agenti al lavoro per trovargli una sistemazione adeguata alle sue ambizioni: in Francia i telefoni hanno squillato da Lione, Rennes e Lens, in Inghilterra si è fatto vivo il neopromosso Coventry e pure il Leeds ha mosso dei passi per raccogliere quante più informazioni possibili.
Openda si allena in vista del calciomercato: la situazione
Non può essere a Torino il futuro di Openda, che però farà in modo di essere tirato a lucido per il 13 luglio, per il giorno in cui la Juve inizierà la propria stagione alla Continassa. Il belga è un equivoco tattico sin dal principio del suo atterraggio a Caselle. Non è una prima punta, nemmeno una seconda, men che meno un’ala o un trequartista: non è un giocatore fatto su misura per il campionato italiano e Spalletti se n’è accorto in pochissimo tempo. Per l’ex Lipsia parlano i gettoni accumulati da quando veste la casacca bianconera: 34 gettoni. Circa 997 minuti complessivi, caratterizzati da due sole reti e da un’inconsistenza generale preoccupante soprattutto nel 2026. In Algarve si è messo a lavorare duramente sul piano fisico: maglietta di Cristiano Ronaldo addosso e Julerson Dias - tecnico individuale che con la sua società Apex segue tantissimi giocatori portoghesi (recentemente ha lavorato anche con Nuno Mendes e Joao Cancelo) - pronto a torchiarlo quotidianamente.
Juve-Openda: un amore mai sbocciato
Non perde tempo Openda: sa che il ritiro e le amichevoli estive, in attesa del recupero di tutti i nazionali impegnati al Mondiali, dovranno dargli la spinta per trovare in fretta una nuova sistemazione. Difficile riuscire a far cambiare idea a Spalletti, che da tempo non lo ritiene funzionale alla Juve che verrà.
Ma in questa fase della stagione, a maggior ragione in un contesto senza Vlahovic e con David nel pieno delle fatiche col Canada, non esistono altri attaccanti al di fuori di Openda. Sì, il più emblematico tra gli errori di mercato di Comolli. Ma ha comunque soltanto 26 anni: di tempo per riprendersi le energie che gli ha sottratto una stagione devastante e un impatto problematico col mondo Juve ne ha ancora parecchio.
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Aveva bisogno di staccare la spina. Troppa la negatività che ha respirato negli ultimi mesi, troppa la ruggine accumulata in una stagione che di fatto non gli ha permesso di volare al Mondiale col Belgio. Era un punto fermo della sua Nazionale ai tempi del Lipsia e alla Juve ha perso tutto. Ma niente, per quanto riguarda le prospettive future, è ancora perduto alla sua età. Lois Openda quest’estate è ripartito da una vacanza con la famiglia: Faro, in Algarve, in un Portogallo ospitale in cui sta ritrovando la serenità smarrita.
Chi si è fatto vivo
Da poche settimane è ufficialmente un giocatore della Juve, da quando cioè i bianconeri hanno avuto la certezza aritmetica del raggiungimento del decimo posto. Soltanto una formalità burocratica nella trattativa col Lipsia, di fatto. E adesso? Openda, costato 44 milioni ad un club che li ha scuciti troppo frettolosamente sul gong dello scorso mercato estivo una volta tramontato l’approdo a Torino di Randal Kolo Muani, cerca squadra. Agenti al lavoro per trovargli una sistemazione adeguata alle sue ambizioni: in Francia i telefoni hanno squillato da Lione, Rennes e Lens, in Inghilterra si è fatto vivo il neopromosso Coventry e pure il Leeds ha mosso dei passi per raccogliere quante più informazioni possibili.