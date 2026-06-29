Juve, il rischio è concreto: ecco il piano B. Tutte le mosse in entrata e in uscita

Tocca ripetersi, ma è inevitabile nel flusso ormai caotico delle notizie che sfuggono perfino a quelli che dovrebbero essere specializzati nel trattenerle (e nel saperle filtrare). Tocca ripetersi ma, come avevamo umilmente raccontato, i tempi e i modi della trattativa per Jhon Lucumi divergono in maniera sostanziosa tra il Bologna, che detiene il cartellino del colombiano, e la Juventus che vorrebbe portarlo a Torino. Perché gli emiliani non hanno nessuna intenzione di svincolarsi dalla clausola di 28 milioni che condiziona il futuro di Lucumi fino a metà luglio. Lo sa bene proprio la Juventus che ha proposto una decina di milioni in meno (disposta ovviamente poi a uno sforzo in più) sentendosi rispondere un cortese, ma fermo, diniego. I bianconeri, come già spiegato, aspetteranno la data fatidica per riprendere la trattativa però, nel frattempo, sanno benissimo di correre un grosso e concreto rischio: quello dell’inserimento di un club (magari di Premier, tipo il Bournemouth: ma va?) pronto a pagare la clausola senza batter ciglio.
Juve, il piano B si chiama Muharemovic
Per il Bologna, che ovviamente non ha fretta, questa è invece una opportunità (altro che rischio) rinvigorita dal fatto che c’è il Mondiale in corso dove il ragazzo si sta facendo un’ottima pubblicità con la Colombia con cui, nelle scorse ore, si è tolto lo sfizio di non concedere nulla a Cristiano Ronaldo. E insomma, la situazione della trattativa è la stessa che vi abbiamo raccontato non più di un paio di giorni fa resa ancora più complicata dalla variabile Mondiale. Logico che i bianconeri non vogliano farsi trovare impreparati, soprattutto nel caso di una cessione di Lloyd Kelly, unico difensore centrale mancino in rosa. Da tempo infatti ci sono alternative sul taccuino di Marco Ottolini che ora, ovviamente, ha condiviso con Giovanni Carnevali. La prima potrebbe rivelarsi la più concreta, anche perché il nuovo ad bianconero conosce a menadito pregi e difetti del soggetto in questione: Tarik Muharemović del Sassuolo. Ex canterano Juve, che detiene il 50% su una eventuale rivendita da parte del club emiliano. E che potrebbe riportarlo a Torino a costi contenuti (intorno ai 10-15 milioni totali).
Il mercato dei difensori: da Stones al ritorno di Dragusin
Muharemović è un giocatore di prospettiva, forte fisicamente, conosce già l’ambiente bianconero e ha fatto uno step internazionale con l’esperienza al Mondiale con quella Bosnia che ha costretto l’Italia al terzo forfait di fila. Candidati più “strutturati”, ma di non semplice aggancio, sono Kim Min-Jae dal Bayern, gravato però da uno stipendio assai oneroso. Monitorato anche John Stones, lui pure svincolato e dal profilo radicalmente diverso da Muharemovic per l’esperienza maturata in questi anni nel Manchester City. Stones, per esempio, è molto gradito a Spalletti, che lo stima da anni. Da non trascurare Leonardo Balerdi (argentino ma ha anche passaporto italiano e così non impatterebbe le caselle degli extracomunitari) del Marsiglia o il ritorno di Radu Dragusin dal Tottenham. La Juventus, insomma, valuta piste alternative a Lucumi perché sa, e non da ora, che è alto il rischio di restare con il cerino in mano. Soprattutto perché la Premier ha risorse infinitamente più importanti rispetto alla nostra Serie A.
Miretti aspetta il Villarreal
Fabio Miretti ci sarebbe pure andato, al Bologna, felice per l’opportunità e curioso per la novità rappresentata dall’arrivo di Domenico Tedesco in panchina. Il guaio è che da tempo è ormai evidente che le esigenze degli emiliani e della Juventus camminavano su linee parallele che non si sarebbero mai incontrate. Perché da un parte, quella che vende, si resta ferma alla richiesta di 15 milioni; dall’altra, quella che dovrebbe acquistare, non si va oltre al prestito, oneroso magari ma senza obbligo. Che rappresenterebbe, poi, l’escamotage che consentirebbe alla Juve di inserire a bilancio entrato il 30 giugno la cifra per sistemare il bilancio. Che è una esigenza, certo, ma non una ossessione o una emergenza inderogabile tale da dover svendere Miretti a tutti i costi. Certo, farebbe comodo. E alla Continassa si coltiva la speranza che in queste ore possa nuovamente bussare il Villarreal e stavolta con maggiore decisione per chiudere l’affare. E la Liga è una destinazione gradita a Miretti. Poi, con relativa calma, si affronteranno le altre necessarie uscite tenendo conto ovviamente delle richieste.
Kelly, interesse dalla Premier. E Gatti può salutare...
Come quelle che sono arrivate per Lloyd Kelly, il difensore inglese che ha visto rialzarsi le sue quotazioni nei club medi di Premier: Newcastle e Nottingham Forest si sono informate sul difensore che, dopo la trafila nelle giovanili delle Nazionali di Sua Maestà si era un po’ perso nei vari prestiti. Ora i dirigenti bianconeri si augurano che la a continuità ritrovata in bianconero, con annesse apparizioni in Champions League, sia sufficiente per convincere i club a sborsare una trentina di milioni per il difensore di piede sinistro. Un altro elemento della difesa che ha le valigie pronte è Federico Gatti che già ai tempi della Nazionale non aveva esattamente sviluppato un feeling tattico con Luciano Spalletti. In questo caso, oltre alla solita Premier, si aspetta di capire se davvero Max Allegri lo vorrà di nuovo con sè (questa volta al Napoli dopo i rumors di gennaio verso il Milan) convincendo il ds Manna a impegnarsi per un ventina di milioni.
Juve, il calciomercato in uscita: da DiGre a Cambiaso
Michele Di Gregorio è più che candidato all’addio, ance se ancora non è definita l’immagine del suo successore in porta. Per ora l’ex monzese ha avuto una offerta dal Besiktas, respinta perché vorrebbe restare in Serie A dove, però, le caselle degli estremi difensori sono tutte praticamente complete. Attesa di offerte anche per Andrea Cambiaso e Khéphren Thuram.
Per il primo è sfumata l’ipotesi Chelsea che ha compiuto lo scippo di Palestra all’Inter, resta aperta l’ipotesi Barcellona ma la Juve prende anche in considerazione l’ipotesi di una sua permanenza, tanto che Spalletti ha deciso di promuovere Puczka in prima squadra come vice di Andrea. Sul centrocampista c’è la solita Premier (il Liverpool e il Tottenham) dove può svilupparsi la corsa del francese.
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Tocca ripetersi, ma è inevitabile nel flusso ormai caotico delle notizie che sfuggono perfino a quelli che dovrebbero essere specializzati nel trattenerle (e nel saperle filtrare). Tocca ripetersi ma, come avevamo umilmente raccontato, i tempi e i modi della trattativa per Jhon Lucumi divergono in maniera sostanziosa tra il Bologna, che detiene il cartellino del colombiano, e la Juventus che vorrebbe portarlo a Torino. Perché gli emiliani non hanno nessuna intenzione di svincolarsi dalla clausola di 28 milioni che condiziona il futuro di Lucumi fino a metà luglio. Lo sa bene proprio la Juventus che ha proposto una decina di milioni in meno (disposta ovviamente poi a uno sforzo in più) sentendosi rispondere un cortese, ma fermo, diniego. I bianconeri, come già spiegato, aspetteranno la data fatidica per riprendere la trattativa però, nel frattempo, sanno benissimo di correre un grosso e concreto rischio: quello dell’inserimento di un club (magari di Premier, tipo il Bournemouth: ma va?) pronto a pagare la clausola senza batter ciglio.
Juve, il piano B si chiama Muharemovic
Per il Bologna, che ovviamente non ha fretta, questa è invece una opportunità (altro che rischio) rinvigorita dal fatto che c’è il Mondiale in corso dove il ragazzo si sta facendo un’ottima pubblicità con la Colombia con cui, nelle scorse ore, si è tolto lo sfizio di non concedere nulla a Cristiano Ronaldo. E insomma, la situazione della trattativa è la stessa che vi abbiamo raccontato non più di un paio di giorni fa resa ancora più complicata dalla variabile Mondiale. Logico che i bianconeri non vogliano farsi trovare impreparati, soprattutto nel caso di una cessione di Lloyd Kelly, unico difensore centrale mancino in rosa. Da tempo infatti ci sono alternative sul taccuino di Marco Ottolini che ora, ovviamente, ha condiviso con Giovanni Carnevali. La prima potrebbe rivelarsi la più concreta, anche perché il nuovo ad bianconero conosce a menadito pregi e difetti del soggetto in questione: Tarik Muharemović del Sassuolo. Ex canterano Juve, che detiene il 50% su una eventuale rivendita da parte del club emiliano. E che potrebbe riportarlo a Torino a costi contenuti (intorno ai 10-15 milioni totali).