Juve, il rischio è concreto: ecco il piano B. Tutte le mosse in entrata e in uscita

Il mercato dei difensori: da Stones al ritorno di Dragusin

Muharemović è un giocatore di prospettiva, forte fisicamente, conosce già l’ambiente bianconero e ha fatto uno step internazionale con l’esperienza al Mondiale con quella Bosnia che ha costretto l’Italia al terzo forfait di fila. Candidati più “strutturati”, ma di non semplice aggancio, sono Kim Min-Jae dal Bayern, gravato però da uno stipendio assai oneroso. Monitorato anche John Stones, lui pure svincolato e dal profilo radicalmente diverso da Muharemovic per l’esperienza maturata in questi anni nel Manchester City. Stones, per esempio, è molto gradito a Spalletti, che lo stima da anni. Da non trascurare Leonardo Balerdi (argentino ma ha anche passaporto italiano e così non impatterebbe le caselle degli extracomunitari) del Marsiglia o il ritorno di Radu Dragusin dal Tottenham. La Juventus, insomma, valuta piste alternative a Lucumi perché sa, e non da ora, che è alto il rischio di restare con il cerino in mano. Soprattutto perché la Premier ha risorse infinitamente più importanti rispetto alla nostra Serie A.