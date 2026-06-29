Dibu Martinez, tempi più lunghi ma la Juve non ha fretta. Carnevali non si schioda

TORINO - La Juve non ha fretta. Anche perché in primo luogo deve capire come trattare l’argomento portieri già presenti in rosa. Solo Carlo Pinsoglio è blindato, gli altri no. Per Michele Di Gregorio ci sarà un incontro a breve con l’entourage: ha già detto no al Besiktas qualche giorno fa e aspetta di capire se ci saranno opportunità interessanti da cogliere in Italia o all’estero. Altrimenti può restare alla Juve. Un discorso simile anche per Mattia Perin, che deve riflettere sulle proprie prospettive: restare da uomo spogliatoio e da secondo portiere oppure chiudere la propria carriera in una realtà che possa dargli spazio. Infine, Giovanni Daffara: tornato dalla parentesi di Avellino, ha tantissimi estimatori tra Serie A e B e alla Continassa devono ancora decidere se monetizzare una cessione o se girarlo in prestito.