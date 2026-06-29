Dibu Martinez, tempi più lunghi ma la Juve non ha fretta. Carnevali non si schioda

TORINO - La Juve non ha fretta. Anche perché in primo luogo deve capire come trattare l’argomento portieri già presenti in rosa. Solo Carlo Pinsoglio è blindato, gli altri no. Per Michele Di Gregorio ci sarà un incontro a breve con l’entourage: ha già detto no al Besiktas qualche giorno fa e aspetta di capire se ci saranno opportunità interessanti da cogliere in Italia o all’estero. Altrimenti può restare alla Juve. Un discorso simile anche per Mattia Perin, che deve riflettere sulle proprie prospettive: restare da uomo spogliatoio e da secondo portiere oppure chiudere la propria carriera in una realtà che possa dargli spazio. Infine, Giovanni Daffara: tornato dalla parentesi di Avellino, ha tantissimi estimatori tra Serie A e B e alla Continassa devono ancora decidere se monetizzare una cessione o se girarlo in prestito.
Dibu Martinez il preferito
Chiarite queste tre situazioni, ci sarà l’affondo per il futuro numero uno. Il primo della lista è sempre Dibu Martinez. 33 anni, in uscita dall’Aston Villa, che potrebbe prendere Zion Suzuki del Parma. Tutti, manco a dirlo, impegnati al Mondiale: è un aspetto che inevitabilmente rallenta ogni trattativa, la rende più macchinosa. Proprio come quella per Martinez, per cui la Juve non si schioda: non vuole riconoscere più di una cifra simbolica all’Aston Villa. Quantificabile in poco più di 5 milioni, insomma. Non 10 e nemmeno i 15 inizialmente richiesti dai Villans, che sperano di monetizzare una cifra non banale dal portiere titolare dell’Argentina che sogna di arrivare in fondo anche a questo torneo.
Mercato Juve: da Svilar a Vicario, tutte le alternative tra i pali
La Juve, in ogni caso, ha sondato altre piste. Tra queste c’è Mile Svilar, ma la Roma non intende lasciarlo andare per meno di 50 milioni. Il belga, poi, non spinge per salutare la Capitale, anzi una volta raggiunta la Champions League intende viverla e assaporarla in maglia giallorossa. Giovanni Carnevali aveva fatto più di un pensiero per lui, ma i costi troppo alti precluderebbero nell’immediato l’arrivo di una punta come Kolo Muani, per esempio, per il quale oggi ci sarà a Rimini il primo incontro col Psg da quasi un anno a questa parte.
Tra le alternative in lista spicca sempre Guglielmo Vicario: non il preferito di Spalletti, ma sicuramente un nome che la Juve ritiene appetibile. Soprattutto se il Tottenham decidesse di aprire la porta di un prestito con diritto di riscatto, avendo blindato i pali della squadra di De Zerbi con la conferma di Kinsky e l’approdo del veterano Dubravka alle sue spalle.
Dibu Martinez aspetta la Juve, ma resta viva anche la pista Alisson
Insomma, la Juve non ha fretta di risolvere il rebus del portiere in tempi rapidi. Anche perché in società qualcuno spera ancora che si possa aprire una fessura per Alisson: al termine del Mondiale avrà un confronto col Liverpool e col nuovo tecnico Andoni Iraola per valutare quale sarà il suo ruolo nel dualismo con Giorgi Mamardashvili.
Difficilissimo che il brasiliano possa tornare di moda per la Juve, vista la perentorietà dei Reds sull’argomento, ma non è da escludere un ribaltone che possa mettere nuovamente tutto in discussione. Dibu Martinez, forte di un’intesa già trovata coi bianconeri sull’ingaggio (triennale da circa 5 milioni a stagione), aspetta di ricevere aggiornamenti. Senza fretta, esattamente come per Carnevali. L’argentino può aspettare la fine dei Mondiali, l’ad deve prima sbrogliare la matassa dei portieri attualmente presenti in rosa.
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TORINO - La Juve non ha fretta. Anche perché in primo luogo deve capire come trattare l’argomento portieri già presenti in rosa. Solo Carlo Pinsoglio è blindato, gli altri no. Per Michele Di Gregorio ci sarà un incontro a breve con l’entourage: ha già detto no al Besiktas qualche giorno fa e aspetta di capire se ci saranno opportunità interessanti da cogliere in Italia o all’estero. Altrimenti può restare alla Juve. Un discorso simile anche per Mattia Perin, che deve riflettere sulle proprie prospettive: restare da uomo spogliatoio e da secondo portiere oppure chiudere la propria carriera in una realtà che possa dargli spazio. Infine, Giovanni Daffara: tornato dalla parentesi di Avellino, ha tantissimi estimatori tra Serie A e B e alla Continassa devono ancora decidere se monetizzare una cessione o se girarlo in prestito.
Dibu Martinez il preferito
Chiarite queste tre situazioni, ci sarà l’affondo per il futuro numero uno. Il primo della lista è sempre Dibu Martinez. 33 anni, in uscita dall’Aston Villa, che potrebbe prendere Zion Suzuki del Parma. Tutti, manco a dirlo, impegnati al Mondiale: è un aspetto che inevitabilmente rallenta ogni trattativa, la rende più macchinosa. Proprio come quella per Martinez, per cui la Juve non si schioda: non vuole riconoscere più di una cifra simbolica all’Aston Villa. Quantificabile in poco più di 5 milioni, insomma. Non 10 e nemmeno i 15 inizialmente richiesti dai Villans, che sperano di monetizzare una cifra non banale dal portiere titolare dell’Argentina che sogna di arrivare in fondo anche a questo torneo.