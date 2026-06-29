Blitz Chiellini, la Juve pesca gratis il bomber del domani: subito in Next Gen

Non solo il mercato della Prima Squadra, ma pure quello della Juventus Next Gen è pronto a decollare. Appuntamento fissato in calendario da giorni e che andrà in scena nelle prossime ore tra i rappresentanti di Daniel Okolo e la dirigenza bianconera. A condurre le operazioni per la formazione Under 23, che punta a consolidarsi nei quartieri alti della stagioni dove staziona brillantemente da diversi anni, c’è Claudio Chiellini , che sta preparando l’ennesimo blitz. Ormai un vero e proprio marchio di fabbrica del dirigente toscano. Fari puntati stavolta sull’attaccante classe 2007, che rappresenta una ghiotta opportunità di mercato. Da mercoledì infatti il gioiellino sarà libero a parametro zero , visto che la retrocessione in Serie D della Triestina svincola automaticamente tutti i componenti della rosa alabardata. Praticamente un affare.

Okolo, un affare a parametro zero

E così la Juve ha fiutato il colpo ed è partita in quarta per bruciare la concorrenza di numerosi club di Serie B e della terza serie che hanno messo gli occhi addosso al talentino originario di Ravenna. Okolo è una prima punta di quelle ben strutturate fisicamente e che sanno fare reparto da solo. Nonostante la stazza da ariete gode di una buona mobilità che lo porta a svariare su tutto il fronte offensivo. Mica male. Non a caso fa gola a tanti uno così. A maggior ragione se si considera il fatto che ad appena 18 anni è stato capace già di segnare un gol e fornire due assist vincenti nei dieci spezzoni di gara effettuati nei professionisti. Un biglietto da visita decisamente interessante. Merito della fiducia del tecnico Geppy Marino che ci ha puntato con convinzione. Motivo per cui big di C come Spezia, Bari e Catania l’hanno tenuto d’occhio in questi mesi, così come dalla B hanno sondato il terreno Empoli e Juve Stabia.

Brambilla avrà il suo attaccante

La Signora però ha messo la freccia e conta in settimana di mettere le basi definitive per arrivare alla fumata bianca. Anzi in questo caso bianconera, è proprio il caso di dirlo. Pronto un contratto fino al 2030 per l’attaccante che andrà a crescere sotto l’ala protettiva di capitan Simone Guerra (si attende solo l’annuncio per il rinnovo fino al 2027) e troverà in mister Max Brambilla uno specialista nel valorizzare gli attaccanti. Insomma, l’ideale per esplodere e provare la scalata verso il grande calcio. Sognando magari tra un paio d’anni di indossare la maglia bianconera più nobile e prestigiosa: quella della Prima Squadra juventina.

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