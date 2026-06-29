"David? Neanche ti accorgi che è in campo": il duro attacco alla punta della Juve

La tripletta contro il Qatar ha solo stoppato di qualche giorno le critiche contro Jonathan David . L'attaccante della Juve , che nei giorni scorsi ha confermato la sua voglia di restare a Torino , viene da una brutta stagione e il Mondiale gli sta dando una chance per far ricredere qualche tifoso. La prima partita con la Bosnia però è stata un disastro, nella seconda si è portato il pallone a casa, mentre nell'ultima del girone contro la Svizzera ha chiuso con una buona prova ma senza troppi alti. Il passaggio del turno e il match contro il Sudafrica ai sedicesimi era il banco di prova definitivo per mettersi la squadra sulle spalle, ma non ci è riuscito, nonostante la vittoria. Ed è finito nel mirino di un suo collega di reparto, ritiratosi nel 2024.

Deeney attacca David: le dichiarazioni

Troy Deeney (ex attaccante tra le altre di Watford e Birmingham City), talent per la trasmissione CBS Golazo, non è stato di certo morbido nei confronti del calciatore della Juve: "Troppe volte ormai ho visto Jonathan David e la partita gli scivola addosso. Col talento e le qualità che ha, ci sono lunghi momenti della gara in cui non ti accorgi nemmeno che sia in campo". Poi ha aggiunto: "Ora che il Canada sta avanzando in questa competizione è giusto che Marsch si interroghi su come risolvere questa situazione. Forse sarebbe il caso di far partire dall'inizio Larin". Dichiarazioni dure e dirette ma che riflettono gli stessi problemi che l'attaccante ha mostrato anche nel corso della stagione in bianconero: poca incisività e voglia di fare gol.

Adesso per David arriva un'altra occasione per cambiare la narrazione. Agli ottavi di finale il Canada avrà di fronte un avversario di livello superiore (uno tra Marocco e Olanda) e i riflettori saranno puntati soprattutto sul numero 9, chiamato a dare un contributo ben diverso rispetto a quanto visto finora. Le critiche di Deeney hanno riacceso il dibattito sul suo rendimento, ma una prestazione convincente nella fase a eliminazione diretta potrebbe ribaltare i giudizi e restituirgli fiducia, anche se dalla Continassa è finito sul mercato in attesa di una buona offerta. Offerta che però potrebbe anche non arrivare. Quindi per il bene di Spalletti è meglio che David ritrovi il gol.

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