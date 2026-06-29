Carnevali dice tutto, da Dibu e Kolo Muani a Lucumí e Vlahovic: “Portiere e attaccante pedine fondamentali"

A tutto Giovanni Carnevali. Il nuovo amministratore delegato della Juventus, a margine dell'evento per l'apertura del calciomercato al Grand Hotel di Rimini, nella sua prima uscita ufficiale da dirigente bianconero ha toccato diversi argomenti relativi alla campagna acquisti. Dal 'Dibu' Martinez alla situazione legata a Kolo Muani, passando per il possibile ritorno di Vlahovic e la questione Muharemovic, senza dimenticare gli incastri col Bologna per Miretti e Lucumí e il possibile scambio con l'Inter Frattesi-Cambiaso.
Carnevali e l'arrivo alla Juve
Così Carnevali, con il dirigente che ha raccontato innanzitutto le sensazioni relative al nuovo incarico alla Juventus: “Prima uscita da ad della Juve? Vivo un mix di cose: le emozioni sono sicuramente tante, ma soprattutto ci sono le responsabilità. Sappiamo di dover fare un lavoro importante, c’è tanto da costure: bisogna avere pazienza e calma, soprattutto dobbiamo cercare di non sbagliare e fare le cose nel modo giusto perché credo che questa società meriti grandi opportunità”.
"Kolo Muani e portiere le priorità"
Sul mercato, Kolo Muani e portiere sono le priorità? “Sì, perché portiere e attaccante sono le due pedine fondamentali. Ovviamente non bastano perché dobbiamo costruire attorno a loro altre situazioni. Dobbiamo lavorare con calma: oggi ci sono sia le condizioni economiche richieste molto elevate, in ogni caso non dobbiamo sbagliare e fare le cose giuste. Kolo Muani è una possibilità, se ne parla da tanto: sapete benissimo che ci sono state delle difficoltà precedentemente, si sta un po’ ricucendo il rapporto col Psg. Stiamo portando avanti determinati discorsi ma devono essere condizioni giuste, accettabili, e poi concludere: chiudere queste trattative non è mai facile. Una cosa è certa: abbiamo idee chiare, sappiamo dove vogliamo andare e di questo ne siamo certi”.
"Porta? Non c'è solo il Dibu Martinez"
Il 'Dibu' Martinez è il rinforzo per la porta? L'ad bianconero chiarisce: “Martinez è un giocatore importante, portiere della nazionale argentina, per cui giocatore di grande valore con esperienza e che può essere adatto per il profilo Juventus. Non nascondo che però stiamo valutando altri profili, non solo lui, ce ne sono diversi: si parla di Vicario che è un altro che può interessare, ma ci sono anche altri ragazzi. Non abbiamo oggi la necessità immediata di chiudere accordi in questi giorni, abbiamo tempo per riflettere e trovare quei giocatori adatti per la Juventus ma che soprattutto abbiano la voglia di venire alla Juve, che è una grande società. Chi viene qui deve avere lo spirito giusto, in un club che deve ottenere risultati importanti”.
Situazione Miretti-Lucumí
Miretti, Lucumí e l’affare col Bologna. Carnevali fa il punto, spiegando perché al momento non si tratta di un (duplice) affare in chiusura: “Non è facile chiudere Lucumí per più motivi. Innanzitutto crediamo in Miretti e crediamo abbia un valore, non credo che ora ci siano le condizioni giuste per cederlo, anche perché non abbiamo necessità di cedere. Lucumì ha una clausola di 28 milioni: crediamo sia un giocatore importante, che può interessare ma non a queste condizioni”.
"Vlahovic, vi spiego. E su Muharemovic..."
Infine su Vlahovic e Muharemovic: “Io personalmente non ho mai parlato con Vlahovic: nel calcio le possibilità oggi non ci sono e domani ci sono. Credo comunque che sia un giocatore importante, allo stesso tempo oggi non è nei nostri pensieri. Muharemovic? Lo conosco perfettamente, sappiamo il valore di questo ragazzo, un ragazzo giovane, di grandi prospettive. Dobbiamo pensare a che tipo di richieste ci sono, il giocatore fondamentalmente è ‘ancora nostro’ al 50%. Valuteremo le possibilità che possono esserci, specie in campionati importanti, ma al contempo lo teniamo monitorato perché può essere anche un calciatore interessante per la Juventus”.
"Muharemovic? Carnevali sa quanto vale"
Della situazione di Muharemovic, difensore di proprietà del Sassuolo ma su cui la Juve vanta il 50% della futura rivendita, ha parlato anche il direttore sportivo del Sassuolo, Francesco Palmieri. Ai microfoni di Sky Sport il ds ha commentato il possibile interesse di Carnevali, ex ad proprio dei neroverdi: "L'interesse della Juventus per Muharemovic? Carnevali conosce bene i numeri. Se gli interessa qualche nostro giocatore, sa il valore e quel che pensa la proprietà. Siamo consapevoli di avere ragazzi che hanno prospettive importanti, se si presenteranno opportunità prenderemo le migliori decisioni per tutti".
"Frattesi-Cambiaso? La verità è..."
Nel capitolo mercato non poteva di certo mancare la parte dedicata al possibile affare con l'Inter. Tra gli argomenti toccati infatti c'è il possibile intreccio con i nerazzurri che vedrebbe Frattesi a Torino e Cambiaso direzione Milano. Sulla questione il dirigente a FcInter1908 ha spiegato: "Frattesi-Cambiaso con l'Inter? I rapporti sono ottimi, non soltanto con Marotta ma con tanti altri dirigenti. Non c'è mai stato nulla, non ci siamo neppure sentiti negli ultimi tempi: abbiamo tante cose da fare. Probabilmente questi argomenti, se ci saranno, ci saranno un domani. Quel che è certo è che non ci sono stati fino ad oggi".
A tutto Giovanni Carnevali. Il nuovo amministratore delegato della Juventus, a margine dell'evento per l'apertura del calciomercato al Grand Hotel di Rimini, nella sua prima uscita ufficiale da dirigente bianconero ha toccato diversi argomenti relativi alla campagna acquisti. Dal 'Dibu' Martinez alla situazione legata a Kolo Muani, passando per il possibile ritorno di Vlahovic e la questione Muharemovic, senza dimenticare gli incastri col Bologna per Miretti e Lucumí e il possibile scambio con l'Inter Frattesi-Cambiaso.
Carnevali e l'arrivo alla Juve
Così Carnevali, con il dirigente che ha raccontato innanzitutto le sensazioni relative al nuovo incarico alla Juventus: “Prima uscita da ad della Juve? Vivo un mix di cose: le emozioni sono sicuramente tante, ma soprattutto ci sono le responsabilità. Sappiamo di dover fare un lavoro importante, c’è tanto da costure: bisogna avere pazienza e calma, soprattutto dobbiamo cercare di non sbagliare e fare le cose nel modo giusto perché credo che questa società meriti grandi opportunità”.
"Kolo Muani e portiere le priorità"
Sul mercato, Kolo Muani e portiere sono le priorità? “Sì, perché portiere e attaccante sono le due pedine fondamentali. Ovviamente non bastano perché dobbiamo costruire attorno a loro altre situazioni. Dobbiamo lavorare con calma: oggi ci sono sia le condizioni economiche richieste molto elevate, in ogni caso non dobbiamo sbagliare e fare le cose giuste. Kolo Muani è una possibilità, se ne parla da tanto: sapete benissimo che ci sono state delle difficoltà precedentemente, si sta un po’ ricucendo il rapporto col Psg. Stiamo portando avanti determinati discorsi ma devono essere condizioni giuste, accettabili, e poi concludere: chiudere queste trattative non è mai facile. Una cosa è certa: abbiamo idee chiare, sappiamo dove vogliamo andare e di questo ne siamo certi”.